Thể thao 360 Nhận định thắng thua giữa Brazil vs Nhật Bản: Neymar trở lại, Selecao trước thử thách Samurai Xanh Brazil vs Nhật Bản lúc 0h ngày 30/6 tại vòng 32 đội World Cup 2026, nơi Selecao được đánh giá nhỉnh hơn nhờ dàn sao vượt trội.

Thông tin trận đấu Brazil vs Nhật Bản hôm nay 30/6/2026

Nội dung Thông tin Trận đấu Brazil vs Nhật Bản Giải đấu World Cup 2026 Thời gian 0h00 ngày 30/6/2026, giờ Việt Nam Địa điểm Sân Houston, Mỹ Vòng đấu Vòng 32 đội Kênh trực tiếp VTV3, VTV6, VTV9

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Nhận định thắng thua giữa Brazil vs Nhật Bản

Brazil bước vào vòng 32 đội World Cup 2026 với vị thế của một trong những ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Sau vòng bảng, Selecao bất bại với 2 chiến thắng và 1 trận hòa, qua đó giành ngôi nhất bảng C.

Điểm mạnh lớn nhất của Brazil nằm ở sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Đội bóng của HLV Carlo Ancelotti ghi 7 bàn, chỉ để thủng lưới 1 lần sau 3 lượt trận vòng bảng. Đây là nền tảng quan trọng trước khi bước vào giai đoạn knock-out, nơi từng sai lầm nhỏ đều có thể trả giá đắt.

Hàng công Brazil đang có nhiều phương án tạo khác biệt. Vinicius Junior mang đến tốc độ và khả năng đột phá ở biên trái, Matheus Cunha hoạt động rộng, còn Neymar trở lại giúp Selecao có thêm một điểm kết nối sáng tạo ở khu vực trung lộ.

Xét 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Brazil thắng 4, hòa 1 và ghi tới 15 bàn. Hiệu suất trung bình 3 bàn/trận cho thấy đại diện Nam Mỹ đang duy trì sức ép tấn công rất lớn. Tuyến giữa với Bruno Guimaraes và Casemiro cũng giúp Brazil giữ được thế chủ động trong khâu kiểm soát bóng.

Không chỉ nguy hiểm ở các pha phối hợp mở, Brazil còn tạo áp lực tốt từ những tình huống cố định. Selecao hưởng trung bình gần 7 quả phạt góc mỗi trận trong 5 lần ra sân gần đây. Khi Vinicius Junior và các hậu vệ biên liên tục kéo giãn đội hình đối thủ, Nhật Bản có thể phải đối mặt với nhiều pha bóng khó chịu ở hai cánh.

Dù bị đánh giá thấp hơn, Nhật Bản không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Samurai Xanh vượt qua vòng bảng bằng màn trình diễn rất đáng khen, gồm trận hòa Hà Lan 2-2, chiến thắng 4-0 trước Tunisia và trận hòa Thụy Điển. Đại diện châu Á cũng ghi 7 bàn sau 3 trận, con số đủ để Brazil phải cảnh giác.

Sức mạnh của Nhật Bản đến từ khả năng tổ chức đội hình, pressing theo nhóm nhỏ và chuyển trạng thái nhanh. HLV Hajime Moriyasu sở hữu nhiều cầu thủ có tốc độ, kỹ thuật và khả năng xử lý bóng tốt trong không gian hẹp như Doan, Kamada, Ueda hay Keito Nakamura.

Tuy nhiên, khác biệt lớn nhất vẫn nằm ở đẳng cấp và chiều sâu lực lượng. Brazil có nhiều ngôi sao đủ khả năng giải quyết trận đấu chỉ trong một khoảnh khắc, còn Nhật Bản đang chịu ảnh hưởng khi Takefusa Kubo phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục.

Về thế trận, Brazil nhiều khả năng kiểm soát bóng nhiều hơn, đẩy cao đội hình và tạo sức ép từ hai hành lang biên. Nhật Bản có thể lựa chọn cách đá thấp, giữ cự ly hẹp rồi chờ thời cơ phản công. Nếu Samurai Xanh đứng vững trong hiệp một, trận đấu sẽ trở nên khó lường hơn.

Dù vậy, với chất lượng đội hình, phong độ ổn định và kinh nghiệm ở các trận knock-out lớn, Brazil vẫn là đội được kỳ vọng giành chiến thắng. Nhật Bản có cơ sở để gây khó khăn, nhưng để vượt qua Selecao ở thời điểm này là nhiệm vụ cực nặng.

Dự đoán số bàn thắng Brazil vs Nhật Bản

Brazil ghi 15 bàn trong 5 trận gần nhất, trung bình 3 bàn/trận. Cả 5 trận gần đây của Selecao đều xuất hiện từ 2 bàn thắng trở lên, cho thấy khả năng tạo ra thế trận giàu cơ hội.

Nhật Bản cũng có hàng công hiệu quả với 7 bàn sau 3 trận vòng bảng. Đại diện châu Á đủ khả năng tìm bàn thắng nếu tận dụng tốt khoảng trống sau lưng hàng thủ Brazil.

Tuy nhiên, Brazil chỉ để thủng lưới 1 bàn sau 3 trận vòng bảng. Vì vậy, kịch bản hợp lý là trận đấu có nhiều pha tấn công, nhưng Selecao vẫn kiểm soát được phần lớn nhịp chơi.

Dự đoán: Trên 2,5 bàn thắng.

Tình hình lực lượng Brazil vs Nhật Bản

Brazil có tin vui khi Neymar đã trở lại, mang đến thêm phương án sáng tạo cho hàng công. Raphinha vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân, khiến HLV Carlo Ancelotti có thể phải tính thêm phương án dự phòng ở biên phải.

Nhật Bản chờ tình trạng của Takefusa Kubo. Nếu ngôi sao này không đạt thể trạng tốt nhất, Samurai Xanh sẽ mất đi một nhân tố quan trọng trong các pha xử lý một chạm và chuyển trạng thái ở 1/3 cuối sân.

Phong độ gần đây của Brazil vs Nhật Bản

Đội tuyển Phong độ 5 trận gần nhất Ghi chú Brazil Thắng 4, hòa 1 Hàng công ghi 15 bàn, phòng ngự chắc Nhật Bản Thắng 3, hòa 2 Bất bại 5 trận, ghi 7 bàn ở vòng bảng

Brazil đang đạt phong độ rất cao dưới thời HLV Carlo Ancelotti. Selecao bất bại 5 trận gần nhất, trong đó có 4 chiến thắng, đồng thời duy trì hiệu suất ghi bàn đáng nể.

Nhật Bản cũng bước vào vòng knock-out với sự tự tin lớn. Samurai Xanh bất bại cả 3 trận vòng bảng, từng thắng Tunisia 4-0 và cầm hòa Hà Lan, Thụy Điển.

Kết quả đối đầu Brazil vs Nhật Bản gần nhất

Lịch sử đối đầu đang nghiêng về Brazil khi Selecao thắng 4 trong 5 lần chạm trán Nhật Bản gần nhất. Dù vậy, Samurai Xanh từng tạo cú sốc với chiến thắng 3-2 ở trận giao hữu tháng 10/2025.

Trận đấu Kết quả Tính chất Nhật Bản vs Brazil Nhật Bản thắng 3-2 Giao hữu tháng 10/2025

Chiến thắng 3-2 năm 2025 giúp Nhật Bản có thêm niềm tin trước màn tái đấu này. Tuy nhiên, World Cup là sân khấu hoàn toàn khác, đặc biệt khi Brazil bước vào trận với đội hình gần như mạnh nhất.

Đội hình xuất phát Brazil vs Nhật Bản dự kiến

Brazil dự kiến theo sơ đồ 4-2-3-1

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro; Vinicius Junior, Paqueta, Neymar; Matheus Cunha.

Phương án khác: Nếu Raphinha kịp bình phục, Brazil có thể tăng thêm tốc độ ở biên phải. Khi cần tạo sức ép lớn hơn, Neymar có thể bó vào trung lộ để kết nối với Paqueta và Cunha.

Nhật Bản dự kiến theo sơ đồ 3-4-3

Zion Suzuki; Tomiyasu, Itakura, Ito; Junya Ito, Tanaka, Kamada, Doan; Nakamura, Ueda, Keito Nakamura.

Phương án khác: Nhật Bản có thể kéo thấp đội hình thành 5-4-1 khi phòng ngự. Trong thế trận cần bàn thắng, HLV Hajime Moriyasu nhiều khả năng đẩy Doan hoặc Keito Nakamura lên cao hơn để tăng tốc độ ở hai biên.

Thống kê đáng chú ý Brazil vs Nhật Bản

Thống kê Dữ liệu Phong độ Brazil Thắng 4/5 trận gần nhất Hàng công Brazil Ghi 15 bàn trong 5 trận gần đây Vòng bảng World Cup 2026 Brazil thắng 2, hòa 1 Phòng ngự Brazil Chỉ thủng lưới 1 bàn sau 3 trận vòng bảng Phong độ Nhật Bản Bất bại 5 trận gần nhất Vòng bảng của Nhật Bản Ghi 7 bàn sau 3 trận Đối đầu gần đây Brazil thắng 4/5 lần gặp Nhật Bản gần nhất Phạt góc Brazil Trung bình gần 7 quả/trận trong 5 trận gần đây Ngôi sao đáng chú ý Neymar trở lại, Vinicius Junior đạt phong độ cao

Dự đoán tỷ số Brazil vs Nhật Bản

Brazil có lợi thế rõ ràng về chất lượng đội hình, kinh nghiệm knock-out và khả năng tạo sức ép liên tục. Sự trở lại của Neymar giúp Selecao có thêm phương án mở khóa hàng thủ Nhật Bản.

Nhật Bản đủ tốc độ và tính tổ chức để gây khó khăn. Samurai Xanh có thể tìm cơ hội từ phản công, đặc biệt nếu Brazil dâng cao đội hình quá sớm.

Trận đấu nhiều khả năng không dễ dàng cho đại diện Nam Mỹ. Tuy nhiên, với đẳng cấp của Vinicius Junior, Neymar và chiều sâu lực lượng tốt hơn, Brazil vẫn nhỉnh hơn ở các khoảnh khắc quyết định.

Dự đoán: Brazil 2-1 Nhật Bản.