Thể thao 360 Nhận định thắng thua giữa Đức vs Paraguay: Cỗ xe tăng gặp lại ký ức World Cup 2002 Đức vs Paraguay lúc 3h30 ngày 30/6 tại vòng 32 đội World Cup 2026, nơi Cỗ xe tăng được kỳ vọng tái hiện chiến thắng trước đối thủ từng gặp ở World Cup 2002.

Thông tin trận đấu Đức vs Paraguay hôm nay 30/6/2026

Nội dung Thông tin Trận đấu Đức vs Paraguay Giải đấu World Cup 2026 Thời gian 3h30 ngày 30/6/2026, giờ Việt Nam Địa điểm Sân Gillette, Mỹ Vòng đấu Vòng 32 đội Kênh trực tiếp VTV3, VTV6, VTV10

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Nhận định thắng thua giữa Đức vs Paraguay

Đức bước vào vòng 32 đội World Cup 2026 với vị thế của đội được đánh giá cao hơn. Dù khép lại vòng bảng bằng thất bại 1-2 trước Ecuador, Cỗ xe tăng vẫn giành quyền đi tiếp sau hai chiến thắng trước Curaçao và Bờ Biển Ngà.

Trận thua Ecuador là lời cảnh báo cần thiết cho thầy trò HLV Julian Nagelsmann. Ở vòng knock-out, Đức không còn nhiều khoảng trống để sửa sai, nhất là khi Paraguay luôn sẵn sàng kéo trận đấu vào thế giằng co bằng lối chơi chặt chẽ.

Điểm mạnh lớn nhất của Đức nằm ở khả năng kiểm soát bóng. Trong 12 trận gần nhất, đại diện châu Âu thực hiện trung bình 621,67 đường chuyền mỗi trận, đạt độ chính xác 89% và kiểm soát bóng trung bình 66%. Với nền tảng này, Đức thường làm chủ khu vực giữa sân và đẩy đối thủ lùi sâu.

Hàng công của Đức cũng đang vận hành hiệu quả. Cỗ xe tăng ghi 31 bàn sau 12 trận, đạt trung bình 2,58 bàn/trận. Số lượng 17,25 cú sút mỗi trận, với 73% pha dứt điểm trong vòng cấm, cho thấy Đức có khả năng đưa bóng vào các khu vực nguy hiểm khá đều.

Những cầu thủ như Musiala, Wirtz, Sané và Havertz mang đến nhiều phương án tấn công. Đức có thể phối hợp trung lộ, đánh biên hoặc tận dụng các tình huống bóng hai quanh vòng cấm. Đây sẽ là thử thách lớn với hàng thủ Paraguay.

Dù vậy, Đức vẫn có điểm cần dè chừng. Họ nhận bàn thua ở 4/5 trận gần nhất và để lọt lưới trung bình 1,08 bàn/trận trong chuỗi 12 trận. Khi các hậu vệ biên dâng cao, khoảng trống phía sau có thể trở thành khu vực Paraguay nhắm tới.

Paraguay giành vé vào vòng knock-out với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt. Sau thất bại 1-4 trước Mỹ, đội bóng của HLV Gustavo Alfaro thắng Thổ Nhĩ Kỳ 1-0 rồi hòa Australia 0-0 để có 4 điểm.

Lối chơi của Paraguay nhiều khả năng vẫn dựa trên sự chắc chắn. Đại diện Nam Mỹ kiểm soát bóng trung bình chỉ 34% và thực hiện khoảng 254 đường chuyền mỗi trận. Paraguay không cần cầm bóng nhiều, thay vào đó ưu tiên bảo vệ khu vực trước vòng cấm, tranh chấp mạnh và chờ cơ hội phản công.

Khả năng phòng ngự là điểm tựa lớn nhất của Paraguay. Họ giữ sạch lưới 5/8 trận gần đây và chỉ nhận trung bình 0,88 bàn thua/trận. Tuy nhiên, việc phải chống đỡ một đội tuyển Đức có hơn 17 cú sút mỗi trận sẽ là thử thách nặng hơn nhiều.

Xét tổng thể, Đức vượt trội về đội hình, nhịp kiểm soát bóng và số phương án tấn công. Paraguay có thể khiến trận đấu trở nên khó chịu trong một vài thời điểm, nhưng Cỗ xe tăng vẫn có nhiều cơ sở để giành vé đi tiếp.

Dự đoán số bàn thắng Đức vs Paraguay

Đức ghi 31 bàn trong 12 trận gần nhất, trung bình 2,58 bàn/trận. Đại diện châu Âu ghi bàn ở 10/12 trận và có 11 trận xuất hiện từ 2 bàn thắng trở lên.

Paraguay có hiệu suất tấn công khiêm tốn hơn với 8 bàn sau 8 trận, trung bình 1 bàn/trận. Dù vậy, đội bóng Nam Mỹ ghi bàn ở 6/8 trận, đủ để tạo ra rủi ro cho hàng thủ Đức nếu có khoảng trống phản công.

Điểm đáng chú ý nằm ở sự chắc chắn của Paraguay. Họ giữ sạch lưới 5/8 trận, nhưng từng để Mỹ ghi 4 bàn khi gặp một đối thủ có tốc độ và sức ép lớn. Đức sở hữu hàng công đủ mạnh để tạo ra kịch bản tương tự.

Dự đoán: Trên 2,5 bàn thắng.

Tình hình lực lượng Đức vs Paraguay

Đức có đội hình mạnh nhất cho trận đấu này. HLV Julian Nagelsmann nhiều khả năng tiếp tục sử dụng bộ khung giàu sức tấn công với Musiala, Wirtz, Sané và Havertz.

Paraguay cũng có lực lượng mạnh nhất. Đại diện Nam Mỹ sẽ đặt kỳ vọng vào hàng thủ giàu kinh nghiệm cùng những pha phản công của Enciso và Pitta.

Phong độ gần đây của Đức vs Paraguay

Đội tuyển Phong độ 5 trận gần nhất Ghi chú Đức Thắng 4, thua 1 Ghi 16 bàn, thủng lưới 5 lần Paraguay Thắng 2, hòa 1, thua 2 Ghi 7 bàn, thủng lưới 6 lần

Đức thắng 4/5 trận gần nhất, nhưng thất bại trước Ecuador khiến họ cần thận trọng hơn ở vòng knock-out. Điểm mạnh của Cỗ xe tăng vẫn là khả năng ghi bàn đều và tạo sức ép lớn.

Paraguay thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần đây. Đại diện Nam Mỹ không quá bùng nổ, nhưng có khả năng kéo trận đấu vào thế chặt chẽ nếu giữ được cự ly đội hình.

Kết quả đối đầu Đức vs Paraguay gần nhất

Đức bất bại trong 2 lần đối đầu Paraguay, gồm 1 chiến thắng và 1 trận hòa. Đáng nhớ nhất là chiến thắng 1-0 của Đức trước Paraguay tại World Cup 2002.

Trận đấu Kết quả Tính chất Đức vs Paraguay Đức thắng 1-0 World Cup 2002 Đức vs Paraguay Hòa 3-3 Gần nhất

Chiến thắng tại World Cup 2002 giúp Đức có lợi thế tâm lý trước màn tái đấu này. Tuy nhiên, trận hòa 3-3 gần nhất cũng cho thấy Paraguay không phải đối thủ dễ bị bắt nạt.

Đội hình xuất phát Đức vs Paraguay dự kiến

Đức dự kiến

Neuer; Kimmich, Tah, Rüdiger, Brown; Nmecha, Pavlović; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz.

Phương án khác: Đức có thể đẩy Musiala vào trung lộ nhiều hơn nếu Paraguay phòng ngự dày đặc. Sané và Wirtz sẽ là hai hướng tạo đột biến quan trọng ở hai nách hàng thủ.

Paraguay dự kiến

O. Gill; J. Alonso, O. Alderete, G. Gómez, J. Cáceres; M. Galarza, D. Gómez, A. Cubas; Mauricio, J. Enciso, I. Pitta.

Phương án khác: Paraguay có thể kéo thêm một tiền vệ lùi sâu để tạo lớp chắn trước vòng cấm. Khi cần bàn thắng, Enciso nhiều khả năng được phép di chuyển rộng hơn để kéo bóng phản công.

Thống kê đáng chú ý Đức vs Paraguay

Thống kê Dữ liệu Phong độ Đức Thắng 4/5 trận gần nhất Hàng công Đức Ghi 16 bàn trong 5 trận gần đây Hiệu suất 12 trận của Đức 2,58 bàn/trận Kiểm soát bóng của Đức Trung bình 66% Số cú sút của Đức 17,25 cú sút/trận Phòng ngự Paraguay Giữ sạch lưới 5/8 trận gần nhất Bàn thua Paraguay Trung bình 0,88 bàn/trận Lỗi của Paraguay 14,5 lỗi/trận Tắc bóng Paraguay 21,25 pha/trận Đối đầu Đức thắng 1, hòa 1 sau 2 lần gặp Paraguay Ký ức World Cup Đức thắng Paraguay 1-0 tại World Cup 2002

Dự đoán tỷ số Đức vs Paraguay

Đức có lợi thế rõ ràng về khả năng kiểm soát bóng, chất lượng đội hình và sức ép tấn công. Nếu Musiala, Wirtz và Sané có đủ không gian xử lý, hàng thủ Paraguay sẽ phải chịu áp lực rất lớn.

Paraguay đủ quyết liệt để gây khó khăn, nhất là trong các pha tranh chấp và phản công. Tuy nhiên, đại diện Nam Mỹ khó duy trì sức chịu đựng trong cả trận nếu Đức liên tục tăng tốc.

Kịch bản hợp lý là Đức kiểm soát phần lớn thời lượng bóng, Paraguay có thể tìm được bàn thắng từ một pha chuyển trạng thái, nhưng Cỗ xe tăng vẫn đi tiếp.

Dự đoán: Đức 3-1 Paraguay.