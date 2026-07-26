Thể thao 360 Nhận định thắng thua giữa Indonesia vs Campuchia: Marselino dẫn Garuda săn 3 điểm Indonesia vs Campuchia lúc 20h30 ngày 27/7 tại sân Pakansari, nơi Marselino Ferdinan cùng Garuda được kỳ vọng giành trọn 3 điểm ở lượt trận thứ hai bảng A AFF Cup 2026.

Thông tin trận đấu Indonesia vs Campuchia hôm nay 27/7/2026

Nội dung Thông tin Trận đấu Indonesia vs Campuchia Giải đấu AFF Cup 2026 Thời gian 20h30 ngày 27/7/2026, giờ Việt Nam Địa điểm Sân vận động Pakansari, Cibinong Vòng đấu Lượt trận thứ hai bảng A Trực tiếp VTV6

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Khán giả Việt Nam có thể theo dõi trực tiếp trận Indonesia vs Campuchia trên kênh VTV6.

Theo lịch phát sóng trong nước, cuộc đối đầu thuộc lượt trận thứ hai bảng A AFF Cup 2026 được truyền hình trực tiếp từ 20h30 ngày 27/7. Người xem nên ưu tiên kênh và nền tảng phát sóng chính thức để tránh các đường dẫn giả, luồng phát không có bản quyền hoặc chất lượng hình ảnh không ổn định.

Nhận định thắng thua giữa Indonesia vs Campuchia

Indonesia bước vào trận đấu với Campuchia trong vị thế của một trong những ứng viên hàng đầu tại bảng A AFF Cup 2026. Với chất lượng đội hình, chiều sâu lực lượng cùng nhiều cầu thủ đang thi đấu ở môi trường quốc tế, Garuda được đánh giá cao hơn đối thủ ở hầu hết các vị trí.

Đội bóng của HLV John Herdman đang có phong độ tích cực với 4 chiến thắng trong 5 lần ra sân gần nhất. Indonesia từng vượt qua St. Kitts & Nevis 4-0, Oman 3-0 và Mozambique 1-0, đồng thời chỉ nhận thất bại sát nút trước Bulgaria.

Nền tảng cho chuỗi kết quả này đến từ hàng phòng ngự chắc chắn. Jordi Amat, Justin Hubner và Rizky Ridho mang lại khả năng tranh chấp, không chiến và tổ chức đội hình tốt. Sự hỗ trợ của Sandy Walsh cùng Shayne Pattynama ở hai biên cũng giúp Indonesia có thêm nhiều phương án đưa bóng lên phía trước.

Tuyến giữa là khu vực Garuda có thể tạo ra khác biệt. Thom Haye sở hữu khả năng điều tiết và phát triển bóng từ tuyến dưới, Marc Klok mang đến sự mạnh mẽ trong tranh chấp, còn Marselino Ferdinan có thể tạo đột biến bằng những pha di chuyển và xử lý ở khu vực trước vòng cấm.

Trên hàng công, Ragnar Oratmangoen, Egy Maulana Vikri cùng các phương án mới như Mitchell Baker giúp Indonesia có thể triển khai nhiều cách tiếp cận khác nhau. Garuda đủ khả năng tấn công trực diện, phối hợp trung lộ hoặc khai thác tốc độ ở hai hành lang biên.

Campuchia bước vào lượt trận thứ hai với áp lực lớn hơn. Thất bại 1-2 trước Singapore ở ngày ra quân khiến đội bóng xứ Angkor cần giành điểm để duy trì hy vọng cạnh tranh tấm vé đi tiếp tại bảng A.

Đội bóng của HLV Koji Gyotoku đã có những thay đổi đáng kể nhờ sự xuất hiện của nhóm cầu thủ nhập tịch như Yudai Ogawa, Iago Bento, Hikaru Mizuno và Abdel Kader Coulibaly. Campuchia từng thắng Bhutan 4-0 và Hong Kong 2-0 trong loạt giao hữu tháng 6, qua đó cho thấy khả năng tấn công đã được cải thiện.

Dù vậy, trận thua Singapore tiếp tục bộc lộ vấn đề ở khả năng duy trì sự tập trung của hàng phòng ngự. Campuchia có thể tổ chức thế trận tương đối chặt chẽ, nhưng vẫn để lộ khoảng trống khi đối phương tăng tốc hoặc tạo sức ép liên tục ở hai cánh.

Đây có thể là khu vực Indonesia tập trung khai thác. Sandy Walsh, Marselino Ferdinan và Egy Maulana Vikri đủ khả năng phối hợp để kéo giãn hàng thủ Campuchia, trước khi đưa bóng vào khu vực thuận lợi cho Ragnar Oratmangoen dứt điểm.

Về thế trận, Indonesia nhiều khả năng kiểm soát bóng nhỉnh hơn và chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Campuchia có thể lùi sâu, giữ cự ly đội hình hẹp rồi chờ cơ hội phản công thông qua tốc độ của Sieng Chanthea hoặc Abdel Kader Coulibaly.

Khả năng triển khai bóng từ tuyến dưới sẽ là thử thách lớn với Campuchia. Indonesia sở hữu lối chơi pressing giàu năng lượng và có thể gây sức ép ngay khi đối thủ thực hiện những đường chuyền đầu tiên bên phần sân nhà.

Campuchia vẫn có cơ sở để tạo ra một vài tình huống nguy hiểm nhờ nhóm cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, Indonesia vượt trội về chất lượng đội hình, kinh nghiệm quốc tế và số lượng phương án có thể sử dụng trong từng thời điểm của trận đấu.

Nếu chơi đúng phong độ, Garuda nhiều khả năng kiểm soát phần lớn thời lượng bóng lăn, tạo ra nhiều cơ hội và giành trọn 3 điểm. Campuchia sẽ cần một màn trình diễn phòng ngự gần như hoàn hảo nếu muốn tạo bất ngờ tại sân Pakansari.

Dự đoán số bàn thắng Indonesia vs Campuchia

Indonesia ghi 9 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần trong 5 trận gần nhất, đạt hiệu suất trung bình 1,8 bàn mỗi trận. Garuda cũng giữ sạch lưới ở 4 trong 5 lần ra sân vừa qua, cho thấy sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.

Khả năng ghi bàn của Indonesia không phụ thuộc hoàn toàn vào một cá nhân. Marselino Ferdinan, Ragnar Oratmangoen, Egy Maulana Vikri và các tiền vệ tuyến hai đều có thể xuất hiện ở khu vực dứt điểm.

Campuchia ghi 8 bàn trong 5 trận gần đây, tương đương 1,6 bàn mỗi trận. Đội bóng xứ Angkor đã có những tín hiệu tích cực trên hàng công, nhưng hàng phòng ngự cũng nhận 6 bàn thua trong cùng giai đoạn.

Thất bại 1-2 trước Singapore cho thấy Campuchia có khả năng tìm kiếm bàn thắng, song vẫn gặp khó khăn khi phải chịu sức ép trong thời gian dài. Trước một Indonesia có tốc độ và khả năng pressing tốt, hàng thủ Campuchia có thể tiếp tục bị đặt vào tình trạng báo động.

Nếu Indonesia sớm có bàn mở tỷ số, Campuchia sẽ phải đẩy đội hình lên cao hơn để tìm kiếm cơ hội. Khi đó, khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đội khách có thể giúp trận đấu xuất hiện thêm nhiều pha lập công.

Dự đoán: Trận đấu có từ 3 bàn thắng trở lên.

Dự đoán thẻ phạt Indonesia vs Campuchia

Indonesia nhận trung bình khoảng 1,6 đến 2 thẻ vàng mỗi trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Cách pressing quyết liệt khiến Garuda đôi lúc phải thực hiện những pha phạm lỗi chiến thuật để ngăn đối thủ chuyển trạng thái.

Dù thi đấu với cường độ cao, Indonesia hiếm khi để các tình huống tranh chấp vượt khỏi tầm kiểm soát. Các cầu thủ giàu kinh nghiệm như Jordi Amat, Thom Haye hay Marc Klok có thể giúp đội chủ nhà duy trì sự cân bằng.

Campuchia không phải đội bóng có xu hướng chơi quá rắn. Trong 5 trận gần nhất, đại diện xứ Angkor chỉ nhận trung bình khoảng một thẻ vàng mỗi trận. Cuộc đối đầu với Singapore ở lượt mở màn cũng chỉ xuất hiện tổng cộng 2 thẻ vàng.

Tính chất quan trọng của lượt trận thứ hai có thể khiến số pha tranh chấp tăng lên, nhất là ở khu vực giữa sân. Tuy nhiên, khả năng trận đấu xuất hiện quá nhiều tình huống phạm lỗi nghiêm trọng không được đánh giá cao.

Dự đoán: Khoảng 3 đến 4 thẻ vàng.

Thông tin lực lượng Indonesia vs Campuchia

Indonesia chỉ thiếu vắng Mauro Zijlstra vì chấn thương. Các trụ cột như Jordi Amat, Justin Hubner, Thom Haye, Marc Klok, Marselino Ferdinan, Ragnar Oratmangoen và Sandy Walsh đều sẵn sàng ra sân.

HLV John Herdman vì thế có thể sử dụng bộ khung mạnh ngay từ đầu. Nadeo Argawinata nhiều khả năng bắt chính, phía trên là hàng phòng ngự giàu kinh nghiệm với Sandy Walsh, Jordi Amat, Justin Hubner và Shayne Pattynama.

Campuchia không có sự phục vụ của Taing Bunchhai và Nick Taylor vì chấn thương. Những cầu thủ còn lại trong đội hình mạnh nhất đều có thể góp mặt, bao gồm Yudai Ogawa, Iago Bento, Hikaru Mizuno, Sieng Chanthea và Abdel Kader Coulibaly.

HLV Koji Gyotoku nhiều khả năng vẫn đặt niềm tin vào nhóm cầu thủ giàu thể lực và tốc độ. Campuchia cần duy trì cự ly đội hình tốt hơn so với trận gặp Singapore nếu muốn hạn chế sức ép từ Indonesia.

Phong độ gần đây của Indonesia vs Campuchia

Đội tuyển Phong độ 5 trận gần nhất Ghi chú Indonesia Thắng 4, thua 1 Ghi 9 bàn, chỉ nhận 2 bàn thua Campuchia Thắng 2, hòa 1, thua 2 Ghi 8 bàn, thủng lưới 6 lần

Indonesia đang có phong độ ổn định với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Điểm tựa của Garuda nằm ở hàng thủ chắc chắn, khả năng kiểm soát khu trung tuyến và sự đa dạng trong những phương án tấn công.

Campuchia thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong cùng giai đoạn. Hàng công đội bóng xứ Angkor đã cải thiện hiệu suất, nhưng sự thiếu ổn định ở tuyến phòng ngự vẫn là vấn đề lớn trước những đối thủ có tốc độ cao.

Kết quả đối đầu Indonesia vs Campuchia gần nhất

Indonesia đang sở hữu ưu thế rõ ràng về thành tích đối đầu. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Garuda đều giành chiến thắng trước Campuchia.

Thống kê đối đầu Kết quả 5 lần gặp nhau gần nhất Indonesia thắng cả 5 trận Số chiến thắng của Campuchia 0 Lợi thế tâm lý Nghiêng về Indonesia Bối cảnh lần gặp này Lượt trận thứ hai bảng A AFF Cup 2026

Chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp mang lại lợi thế lớn về tâm lý cho Indonesia. Campuchia đã có nhiều thay đổi về lực lượng, nhưng vẫn cần chứng minh khả năng cạnh tranh trước một đối thủ có chất lượng đội hình vượt trội.

Đội hình xuất phát Indonesia vs Campuchia dự kiến

Đội hình xuất phát Indonesia dự kiến theo sơ đồ 4-3-3

Nadeo Argawinata; Sandy Walsh, Jordi Amat, Justin Hubner, Shayne Pattynama; Thom Haye, Marc Klok, Ivar Jenner; Marselino Ferdinan, Ragnar Oratmangoen, Egy Maulana Vikri.

Phương án khác: Indonesia có thể sử dụng Rizky Ridho để tăng khả năng phòng ngự hoặc đưa thêm một cầu thủ tấn công vào sân nếu cần gia tăng sức ép. Marselino Ferdinan cũng có thể được kéo vào trung lộ để chơi gần Ragnar Oratmangoen hơn.

Đội hình xuất phát Campuchia dự kiến theo sơ đồ 4-3-3

Hul Kimhuy; Ouk Sovann, Hikaru Mizuno, Sophal Dimong, Phat Sokha; Yudai Ogawa, Iago Bento, Alisher Mirzaev; Sieng Chanthea, Abdel Kader Coulibaly, Sa Ty.

Phương án khác: Campuchia có thể bố trí thêm một tiền vệ phòng ngự để hạn chế khả năng kiểm soát bóng của Indonesia. Khi cần tìm bàn thắng, Sieng Chanthea và Coulibaly có thể được đẩy lên cao để khai thác khoảng trống phía sau hai hậu vệ biên đội chủ nhà.

Thống kê đáng chú ý Indonesia vs Campuchia

Thống kê Dữ liệu Phong độ Indonesia Thắng 4/5 trận gần nhất Phong độ Campuchia Thắng 2, hòa 1, thua 2 trong 5 trận Hàng công Indonesia Ghi 9 bàn sau 5 trận Hàng thủ Indonesia Chỉ nhận 2 bàn thua, giữ sạch lưới 4 trận Hàng công Campuchia Ghi 8 bàn sau 5 trận Hàng thủ Campuchia Nhận 6 bàn thua sau 5 trận Đối đầu Indonesia thắng cả 5 lần gặp gần nhất Bối cảnh Lượt trận thứ hai bảng A AFF Cup 2026 Ngôi sao đáng chú ý Marselino Ferdinan, Thom Haye, Ragnar Oratmangoen Cầu thủ nổi bật của Campuchia Yudai Ogawa, Sieng Chanthea, Abdel Kader Coulibaly

Các thống kê về phong độ, hàng thủ và thành tích đối đầu đều nghiêng về Indonesia. Campuchia có khả năng ghi bàn, nhưng sẽ phải đối diện sức ép lớn nếu Garuda duy trì được nhịp pressing và tốc độ luân chuyển bóng.

Dự đoán tỷ số Indonesia vs Campuchia

Indonesia có lợi thế rõ ràng về chất lượng đội hình, khả năng kiểm soát bóng và chiều sâu lực lượng. Thom Haye, Marc Klok cùng Marselino Ferdinan có thể giúp Garuda chiếm ưu thế tại khu trung tuyến trước khi tạo cơ hội cho hàng công.

Campuchia vẫn có khả năng gây nguy hiểm nhờ tốc độ của Sieng Chanthea và sức mạnh của Abdel Kader Coulibaly. Đội khách có thể tìm được bàn thắng nếu tận dụng tốt một tình huống phản công hoặc sai sót của hàng thủ Indonesia.

Tuy nhiên, sự chênh lệch về lực lượng và thành tích đối đầu khiến Indonesia vẫn là đội được kỳ vọng giành chiến thắng. Garuda có đủ khả năng tạo ra cách biệt nếu tận dụng tốt những cơ hội trong hiệp hai.

Dự đoán: Indonesia 3-1 Campuchia.