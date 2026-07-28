Thể thao 360 Nhận định thắng thua Malaysia vs Lào: Paulo Josué dẫn Harimau Malaya săn chiến thắng thứ hai Malaysia vs Lào lúc 20h00 ngày 28/7 là trận đấu thuộc lượt 2 bảng B AFF Cup 2026. Sau màn ngược dòng trước Myanmar, Harimau Malaya hướng tới ba điểm tiếp theo khi trở về sân Bukit Jalil.

Thông tin trận đấu Malaysia vs Lào hôm nay 28/7/2026

Nội dung Thông tin Trận đấu Malaysia vs Lào Giải đấu AFF Cup 2026 Thời gian 20h00 ngày 28/7/2026, giờ Việt Nam Địa điểm Sân vận động Bukit Jalil, Malaysia Vòng đấu Lượt 2 bảng B Kênh trực tiếp VTV6

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Khán giả Việt Nam có thể theo dõi trực tiếp trận Malaysia vs Lào trên kênh VTV6 lúc 20h00 ngày 28/7/2026.

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Nhận định thắng thua giữa Malaysia vs Lào

Malaysia bước vào lượt trận thứ hai với tâm lý thuận lợi sau chiến thắng 2-1 trước Myanmar. Harimau Malaya từng bị dẫn bàn nhưng vẫn kiểm soát được tình hình, trước khi hoàn tất màn ngược dòng nhờ cú đúp của đội trưởng Paulo Josué.

Ba điểm trong ngày ra quân giúp Malaysia tạo lợi thế ban đầu tại bảng B. Khi phía trước còn trận đấu quan trọng với Thái Lan, cuộc tiếp đón Lào là cơ hội để đội chủ nhà tiếp tục tích lũy điểm số và cải thiện hiệu số bàn thắng.

Phong độ của Malaysia cũng đang duy trì ở mức tích cực. Trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đội bóng này giành 4 chiến thắng và chỉ nhận một thất bại trước Việt Nam.

Hàng công Harimau Malaya ghi 12 bàn trong giai đoạn trên, đạt hiệu suất trung bình 2,4 bàn mỗi trận. Đội bóng của HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe đặc biệt hiệu quả khi gặp những đối thủ bị đánh giá thấp hơn về thể hình, tốc độ và chiều sâu đội hình.

Paulo Josué tiếp tục là nhân tố đáng chú ý nhất. Khả năng di chuyển rộng, chọn vị trí và dứt điểm của đội trưởng Malaysia đã tạo ra khác biệt trước Myanmar. Bên cạnh anh, Mohamadou Sumareh, Endrick, Syafiq Ahmad và Wan Kuzain Wan Kamal mang đến thêm nhiều phương án triển khai tấn công.

Malaysia có thể kiểm soát trận đấu bằng khả năng luân chuyển bóng ở tuyến giữa. Khi Endrick và Wan Kuzain giữ được nhịp độ, đội chủ nhà đủ sức liên tục đưa bóng sang hai biên, tạo khoảng trống cho các cầu thủ phía trên xâm nhập khu vực cấm địa.

Lợi thế sân Bukit Jalil cũng là điểm tựa quan trọng. Với sự cổ vũ của khán giả nhà, Malaysia nhiều khả năng chủ động đẩy cao đội hình, pressing ngay bên phần sân Lào và tìm kiếm bàn thắng trong hiệp một.

Lào lại bước vào trận đấu với nhiều sức ép sau thất bại 0-5 trước Thái Lan. Tấm thẻ đỏ của Phetdavanh Somsanith ở phút 43 khiến đội bóng của HLV Vladica Grujić gần như không còn khả năng duy trì thế trận.

Thất bại đậm ở lượt mở màn tiếp tục cho thấy khoảng cách giữa Lào với nhóm đội mạnh trong khu vực. Đội khách gặp khó khi phải phòng ngự trong thời gian dài, đặc biệt trước những đối thủ có khả năng pressing và chuyển hướng tấn công nhanh.

Lực lượng trẻ với độ tuổi trung bình khoảng 23 giúp Lào có tốc độ và khát khao thi đấu. Tuy nhiên, sự thiếu kinh nghiệm dễ khiến đội bóng này mất cự ly khi bị đặt dưới sức ép lớn.

Lào còn chịu tổn thất ở hàng phòng ngự khi Phetdavanh Somsanith vắng mặt vì án treo giò. Khả năng thi đấu của Xayasith Singsavang cũng chưa chắc chắn do chấn thương.

Về thế trận, Malaysia được dự báo kiểm soát bóng vượt trội, liên tục tổ chức tấn công ở hai cánh và tạo sức ép bằng những pha đưa bóng vào vòng cấm. Lào nhiều khả năng phải bố trí đội hình thấp, ưu tiên bảo vệ khu vực trung lộ.

Cơ hội của đội khách chủ yếu đến từ các pha phản công. Phoutthavong Sangvilay, Damoth Thongkhamsavath hoặc Phayak Siphanom cần tận dụng tốt những khoảng trống xuất hiện khi Malaysia đẩy hậu vệ biên lên cao.

Tuy nhiên, lịch sử đối đầu đang hoàn toàn nghiêng về đội chủ nhà. Malaysia thắng cả 10 lần gặp Lào gần nhất, trong đó có hai chiến thắng 3-0 và 5-1 tại vòng loại Asian Cup 2027.

Với phong độ, chất lượng đội hình và lợi thế sân nhà, Malaysia có nhiều cơ sở để tạo ra thế trận áp đảo. Nếu duy trì sự tập trung, Harimau Malaya đủ khả năng giành chiến thắng cách biệt.

Dự đoán số bàn thắng Malaysia vs Lào

Malaysia ghi 12 bàn trong 5 trận gần đây, trung bình 2,4 bàn mỗi trận. Riêng hai cuộc đối đầu mới nhất với Lào, Harimau Malaya ghi tổng cộng 8 bàn.

Đội chủ nhà thường tạo ra nhiều cơ hội khi gặp những đối thủ phòng ngự thấp. Khả năng pressing tầm cao cùng sức mạnh ở hai biên giúp Malaysia duy trì sức ép trong phần lớn thời gian.

Lào mới ghi 2 bàn qua 5 trận gần nhất, đạt hiệu suất 0,4 bàn mỗi trận. Hàng phòng ngự đội khách lại nhận tới 16 bàn thua, tương đương trung bình 3,2 bàn mỗi trận.

Việc thiếu Phetdavanh Somsanith khiến hệ thống phòng ngự của Lào càng gặp khó khăn. Nếu Malaysia ghi bàn sớm, trận đấu có thể xuất hiện thêm nhiều pha lập công trong thời gian còn lại.

Dự đoán: Từ 3 bàn thắng trở lên.

Thông tin lực lượng Malaysia vs Lào

Malaysia không ghi nhận trường hợp chấn thương hoặc treo giò đáng kể. Dù một số cầu thủ mới trở lại sau giai đoạn tiền mùa giải, HLV Tan Cheng Hoe vẫn có đủ nhân sự để lựa chọn đội hình mạnh.

Paulo Josué được kỳ vọng tiếp tục giữ vai trò trung tâm trên hàng công. Mohamadou Sumareh, Syafiq Ahmad, Endrick và Wan Kuzain Wan Kamal là những phương án có thể hỗ trợ đội trưởng Malaysia.

Lào không có sự phục vụ của trung vệ Phetdavanh Somsanith vì án treo giò. Xayasith Singsavang bỏ ngỏ khả năng thi đấu do chấn thương.

Phong độ gần đây của Malaysia vs Lào

Đội tuyển Phong độ 5 trận gần nhất Ghi chú Malaysia Thắng 4, thua 1 Ghi 12 bàn, nhận 6 bàn thua Lào Thắng 1, thua 4 Ghi 2 bàn, nhận 16 bàn thua

Malaysia đang duy trì phong độ ổn định với 4 chiến thắng trong 5 lần ra sân. Khả năng ghi bàn đều đặn là điểm tựa lớn nhất của Harimau Malaya trước trận đấu tại Bukit Jalil.

Lào chỉ giành một chiến thắng và nhận 4 thất bại. Hàng thủ thiếu ổn định khiến đội bóng của HLV Vladica Grujić thường xuyên rơi vào thế bất lợi khi gặp các đối thủ mạnh.

Kết quả đối đầu Malaysia vs Lào gần nhất

Malaysia chiếm ưu thế tuyệt đối khi thắng cả 10 lần chạm trán Lào gần đây.

Trận đấu Kết quả Tính chất Lào vs Malaysia 0-3 Vòng loại Asian Cup 2027 Malaysia vs Lào 5-1 Vòng loại Asian Cup 2027

Trong hai cuộc gặp gần nhất, Malaysia ghi 8 bàn và chỉ để thủng lưới một lần. Harimau Malaya đều kiểm soát thế trận, tạo ra nhiều cơ hội và không cho Lào có nhiều thời gian tổ chức tấn công.

Đội hình xuất phát Malaysia vs Lào dự kiến

Đội hình Malaysia dự kiến

Azri Ghani; Rodney Celvin, Ubaidullah Shamsul, Jimmy Raymond, Ruventhiran Vengadesan; Paulo Josué, Endrick, Wan Kuzain Wan Kamal; Mohamadou Sumareh, Syafiq Ahmad, Haqimi Azim.

Phương án khác: Malaysia có thể tăng thêm một tiền vệ kiểm soát nếu muốn duy trì sức ép lâu dài. Trong trường hợp cần đẩy nhanh tốc độ, Mohamadou Sumareh sẽ được trao nhiều không gian hơn ở hành lang biên.

Đội hình Lào dự kiến

Kop Lokphathip; Phoutthavong Sangvilay, Kaharn Phetsivilay, Bounphaeng Xaysombath, Viengxay Sidavong; Damoth Thongkhamsavath, Bounphachan Bounkong, Chanthavixay Khounthoumphone; Chony Wenpaserth, Phayak Siphanom, Peter Phanthavong.

Phương án khác: Lào có thể bổ sung thêm nhân sự ở tuyến giữa để giảm sức ép lên hàng phòng ngự. Khi cần tìm kiếm bàn thắng, Phayak Siphanom và Peter Phanthavong sẽ được đẩy lên cao hơn.

Thống kê đáng chú ý Malaysia vs Lào

Thống kê Dữ liệu Phong độ Malaysia Thắng 4/5 trận gần nhất Hàng công Malaysia Ghi 12 bàn trong 5 trận Phong độ Lào Thắng 1, thua 4 Hàng thủ Lào Nhận 16 bàn trong 5 trận Đối đầu Malaysia thắng 10 trận liên tiếp Hai lần gặp gần nhất Malaysia thắng 3-0 và 5-1 Cầu thủ đáng chú ý Paulo Josué ghi 2 bàn trước Myanmar Lực lượng Lào Phetdavanh Somsanith bị treo giò Bối cảnh Lượt 2 bảng B AFF Cup 2026 Địa điểm Sân Bukit Jalil

Dự đoán tỷ số Malaysia vs Lào

Malaysia vượt trội về phong độ, chất lượng lực lượng và thành tích đối đầu. Đội chủ nhà có nhiều phương án tấn công, đồng thời sở hữu một Paulo Josué đang đạt trạng thái thi đấu tốt.

Lào thiếu kinh nghiệm và phải thay đổi hàng phòng ngự do án treo giò của Phetdavanh Somsanith. Khả năng đội khách đứng vững trước sức ép liên tục tại Bukit Jalil không được đánh giá cao.

Harimau Malaya nhiều khả năng kiểm soát trận đấu từ sớm và giành chiến thắng cách biệt để củng cố vị trí tại bảng B.

Dự đoán: Malaysia 4-0 Lào.