Thể thao 360 Nhận định thắng thua Mexico vs Anh: Harry Kane đối mặt cạm bẫy Azteca Mexico vs Anh lúc 7h00 ngày 6/7 tại vòng 1/8 World Cup 2026, nơi Tam Sư sở hữu nhiều ngôi sao tấn công nhưng phải dè chừng một Mexico chưa thủng lưới.

Thông tin trận đấu Mexico vs Anh hôm nay 6/7/2026

Nội dung Thông tin Trận đấu Mexico vs Anh Giải đấu Vòng 1/8 World Cup 2026 Thời gian 7h00 ngày 6/7/2026, giờ Việt Nam Địa điểm SVĐ Azteca, tên mới Estadio Banorte, Mexico Kênh trực tiếp VTV3, VTV6, VTV10

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Nhận định thắng thua giữa Mexico vs Anh

Mexico bước vào trận đấu với Anh sau hành trình rất ấn tượng tại World Cup 2026. Đại diện CONCACAF toàn thắng 4 trận đầu, chưa để thủng lưới và đang tạo ra một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất của giải đấu năm nay.

Điểm mạnh lớn nhất của Mexico nằm ở sự chắc chắn và kỷ luật. Đội bóng này không cần kiểm soát bóng áp đảo trong mọi thời điểm, nhưng luôn biết cách giữ cự ly đội hình, hạn chế khoảng trống trước vòng cấm và tận dụng cơ hội khi đối thủ mắc sai lầm.

Chiến thắng 2-0 trước Ecuador ở vòng 1/16 tiếp tục cho thấy sự già dơ của Mexico. Dù chỉ kiểm soát bóng 43%, đại diện chủ nhà vẫn biết cách tạo khác biệt bằng lối chơi thực dụng, phòng ngự kín kẽ và những pha lên bóng có tính toán.

Anh được đánh giá cao hơn về chất lượng đội hình. HLV Thomas Tuchel có trong tay nhiều ngôi sao tấn công như Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Marcus Rashford hay Noni Madueke. Đây là nhóm cầu thủ có thể tạo ra khác biệt chỉ bằng một khoảnh khắc.

Tuy nhiên, hành trình của Anh ở vòng knock-out đã xuất hiện tín hiệu cảnh báo. Tam Sư suýt bị CHDC Congo loại khi bị dẫn tới phút 75, trước khi Harry Kane ghi 2 bàn liên tiếp giúp đội bóng châu Âu ngược dòng thắng 2-1.

Anh có sức ép tấn công tốt hơn Mexico. Sau 12 trận thuộc giai đoạn thống kê, Tam Sư ghi 30 bàn, trung bình 2,5 bàn/trận. Đội bóng châu Âu cũng ghi bàn ở 11/12 trận, con số cho thấy khả năng duy trì đầu ra bàn thắng rất ổn định.

Dù vậy, Mexico không dễ bị xuyên phá. Đại diện CONCACAF mới thủng lưới 4 bàn sau 12 trận, trung bình 0,33 bàn/trận. Tại World Cup 2026, họ còn chưa để đối thủ ghi bàn sau 4 trận đầu, thành tích đủ khiến mọi hàng công phải thận trọng.

Điểm nóng của trận đấu nằm ở khu vực giữa sân. Anh cần Jude Bellingham và Declan Rice kiểm soát nhịp độ, tránh để Mexico kéo trận đấu vào thế giằng co và tranh chấp liên tục. Nếu Tam Sư không sớm tạo ra lợi thế, áp lực từ khán đài Azteca có thể khiến trận đấu trở nên khó lường hơn.

Mexico nhiều khả năng sẽ chơi thấp, giữ khối đội hình chặt và chờ cơ hội phản công. Raul Jimenez, Julian Quinones và Roberto Alvarado có thể không tạo sức ép liên tục, nhưng đủ khả năng khiến hàng thủ Anh trả giá nếu mất tập trung.

Anh vẫn là đội nhỉnh hơn nhờ chiều sâu lực lượng và nhiều phương án tấn công. Tuy nhiên, Mexico có điểm tựa sân nhà, hàng thủ chắc chắn và sự tự tin rất lớn sau chuỗi trận toàn thắng. Tấm vé vào tứ kết vì thế không hề dễ dàng cho Tam Sư.

Dự đoán số bàn thắng Mexico vs Anh

Anh sở hữu hiệu suất ghi bàn tốt hơn khi có 30 bàn sau 12 trận, trung bình 2,5 bàn/trận. Tam Sư ghi bàn ở 11/12 trận, đạt tỷ lệ 92%, cho thấy hàng công vẫn duy trì sự ổn định cao.

Mexico ghi 22 bàn sau 12 trận, trung bình 1,83 bàn/trận. Đại diện CONCACAF cũng ghi bàn ở 11/12 trận, con số cho thấy họ không chỉ mạnh ở phòng ngự mà còn biết tận dụng cơ hội trong các trận quan trọng.

Ở chiều phòng ngự, cả hai đội đều có thông số rất tốt. Mexico chỉ nhận 4 bàn thua sau 12 trận, còn Anh mới thủng lưới 3 lần. Đây là cơ sở để tin rằng trận đấu khó diễn ra quá cởi mở.

Mexico có thể kéo Anh vào một thế trận chặt chẽ. Tam Sư vẫn đủ sức ghi bàn nhờ Kane, Bellingham hoặc Saka, nhưng việc tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng trước hàng thủ chủ nhà là nhiệm vụ không đơn giản.

Dự đoán: Không quá 3 bàn thắng.

Thông tin lực lượng Mexico vs Anh

Mexico có lực lượng mạnh nhất cho trận đấu này. HLV đội chủ nhà có thể tiếp tục sử dụng bộ khung đã chơi ổn định từ đầu giải, với Raul Jimenez là điểm đến quan trọng trên hàng công.

Anh cũng có lực lượng mạnh nhất. HLV Thomas Tuchel nhiều khả năng giữ Harry Kane đá cao nhất, Jude Bellingham chơi phía sau, còn Declan Rice và Elliot Anderson đảm nhiệm vai trò cân bằng tuyến giữa.

Phong độ gần đây của Mexico vs Anh

Đội tuyển Phong độ 5 trận gần nhất Ghi chú Mexico Thắng 5 Ghi 13 bàn, chỉ thủng lưới 1 lần Anh Thắng 4, hòa 1 Ghi 11 bàn, nhận 3 bàn thua

Mexico đang có phong độ cực kỳ ấn tượng với 5 chiến thắng liên tiếp. Đại diện CONCACAF ghi 13 bàn và chỉ nhận 1 bàn thua, qua đó bước vào trận gặp Anh với sự tự tin rất lớn.

Anh cũng duy trì sự ổn định cao khi bất bại 5 trận gần nhất. Tam Sư thắng 4, hòa 1, ghi 11 bàn và nhận 3 bàn thua trong chuỗi này.

Lịch sử đối đầu Mexico vs Anh gần nhất

Anh áp đảo Mexico trong lịch sử đối đầu. Trong 4 lần gặp nhau được ghi nhận gần nhất, Tam Sư toàn thắng, ghi tổng cộng 11 bàn và chỉ để Mexico ghi 1 bàn.

Xét rộng hơn, Anh thắng 5 trong 6 lần gặp Mexico. Tuy nhiên, chiến thắng duy nhất của Mexico trước Anh lại diễn ra tại Estadio Azteca vào năm 1985 với tỷ số 1-0. Đây là chi tiết khiến trận đấu tại vòng 1/8 World Cup 2026 thêm đáng chú ý.

Lần duy nhất hai đội gặp nhau tại World Cup là ở vòng bảng năm 1966, khi Anh thắng Mexico 2-0 tại Wembley.

Đội hình xuất phát Mexico vs Anh dự kiến

Mexico dự kiến theo sơ đồ 4-3-3

Raul Rangel; Jorge Sanchez, Cesar Montes, Johan Vasquez, Jesus Gallardo; Gilberto Mora, Erik Lira, Luis Romo; Roberto Alvarado, Julian Quinones, Raul Jimenez.

Phương án khác: Mexico có thể kéo đội hình xuống thấp hơn, tăng quân số ở tuyến giữa để giảm không gian hoạt động của Jude Bellingham. Khi cần phản công, Raul Jimenez và Quinones sẽ là hai điểm đến quan trọng.

Anh dự kiến theo sơ đồ 4-2-3-1

Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guehi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Noni Madueke, Jude Bellingham, Marcus Rashford; Harry Kane.

Phương án khác: Anh có thể đẩy Bellingham chơi gần Kane hơn nếu cần tăng sức ép trong vòng cấm. Saka cũng là lựa chọn quan trọng để tạo đột biến ở biên phải tùy diễn biến trận đấu.

Thống kê đáng chú ý Mexico vs Anh

Thống kê Dữ liệu Phong độ Mexico Toàn thắng 5 trận gần nhất Hàng thủ Mexico Chỉ thủng lưới 1 bàn trong 5 trận gần đây World Cup 2026 Mexico thắng cả 4 trận đầu và chưa thủng lưới Thành tích knock-out Mexico thắng Ecuador 2-0 ở vòng 1/16 Hàng công Anh Ghi 30 bàn sau 12 trận Hàng thủ Anh Chỉ nhận 3 bàn thua sau 12 trận Phạt góc Anh 66 quả sau 12 trận, trung bình 5,5 quả/trận Kỷ luật Mexico 16 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ sau 12 trận Đối đầu gần nhất Anh toàn thắng 4 trận gần nhất trước Mexico Đối đầu mở rộng Anh thắng 5/6 lần gặp Mexico Điểm tựa sân đấu Mexico từng thắng Anh 1-0 tại Azteca năm 1985 World Cup Anh thắng Mexico 2-0 tại World Cup 1966 Sân Azteca Mexico bất bại trong các trận World Cup đã chơi tại sân này theo dữ liệu được cung cấp

Dự đoán tỷ số Mexico vs Anh

Mexico có đủ cơ sở để gây khó khăn cho Anh. Hàng thủ chắc chắn, phong độ cao và lợi thế sân Azteca giúp đại diện CONCACAF không lép vế hoàn toàn trước Tam Sư.

Anh vẫn nhỉnh hơn nhờ chất lượng đội hình, kinh nghiệm và nhiều ngôi sao có thể định đoạt trận đấu. Harry Kane, Jude Bellingham, Saka hoặc Rashford đều đủ khả năng tạo khác biệt ở những thời điểm then chốt.

Trận đấu nhiều khả năng diễn ra chặt chẽ. Mexico có thể kéo Anh vào hiệp phụ nếu tiếp tục giữ được sự chắc chắn như 4 trận đầu tại World Cup 2026.

Dự đoán: Mexico 1-1 Anh.