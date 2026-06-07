Thể thao 360 Nhận định thắng thua Mỹ vs Bỉ: Pulisic đối đầu De Bruyne, Lumen Field chờ đại chiến vòng 1/8 Mỹ vs Bỉ lúc 7h00 ngày 7/7 tại vòng 1/8 World Cup 2026, nơi đội chủ nhà đặt kỳ vọng vào Christian Pulisic còn “Quỷ đỏ” trông chờ bản lĩnh của Kevin De Bruyne.

Thông tin trận đấu Mỹ vs Bỉ hôm nay 7/7/2026

Nội dung Thông tin Trận đấu Mỹ vs Bỉ Giải đấu Vòng 1/8 World Cup 2026 Thời gian 7h00 ngày 7/7/2026, giờ Việt Nam Địa điểm Sân Lumen Field, Mỹ Kênh trực tiếp VTV3, VTV6, VTV9

Link xem trực tiếp Mỹ vs Bỉ

Khán giả Việt Nam có thể theo dõi trận Mỹ vs Bỉ trên các kênh VTV3, VTV6 và VTV9 theo lịch phát sóng trong nước.

Người xem nên ưu tiên các nền tảng phát sóng chính thức để tránh link giả, luồng phát không bản quyền hoặc chất lượng hình ảnh không ổn định trong thời điểm trận đấu diễn ra.

Nhận định thắng thua giữa Mỹ vs Bỉ

Mỹ và Bỉ tạo nên một trong những cặp đấu đáng chú ý nhất tại vòng 1/8 World Cup 2026. Đội chủ nhà có lợi thế sân bãi, tinh thần hưng phấn và một thế hệ cầu thủ giàu tốc độ, còn Bỉ vẫn sở hữu dàn ngôi sao giàu kinh nghiệm ở những trận đấu knock-out.

Mỹ vừa đánh bại Bosnia & Herzegovina 2-0 để giành vé đi tiếp. Chiến thắng này có ý nghĩa lớn với đội bóng xứ cờ hoa, nhất là sau thất bại 2-3 trước Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt trận cuối vòng bảng khi HLV Mauricio Pochettino chủ động xoay tua đội hình.

Điểm sáng lớn nhất của Mỹ nằm ở khả năng tấn công. Christian Pulisic đã bình phục chấn thương và có thể tạo ra khác biệt nhờ tốc độ, khả năng đi bóng và dứt điểm từ biên trái. Dù Folarin Balogun bị treo giò, Mỹ vẫn còn những phương án giàu cơ động như Tim Weah, Sergino Dest hay Malik Tillman.

Ở tuyến giữa, Tyler Adams và Weston McKennie giữ vai trò rất quan trọng. Bộ đôi này giúp Mỹ duy trì cường độ pressing, tranh chấp quyết liệt và hỗ trợ hàng thủ khi Bỉ đưa bóng vào khu vực trung lộ. Nếu Adams kiểm soát tốt nhịp trận, đội chủ nhà sẽ có thêm cơ sở để kéo trận đấu vào thế giằng co.

Trong 5 trận gần nhất, Mỹ thắng 3 và thua 2. Hai thất bại đến trước Đức và Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng đội bóng này vẫn ghi tới 11 bàn. Vấn đề của Mỹ nằm ở hàng thủ khi họ cũng để thủng lưới 8 lần, con số cho thấy đội chủ nhà vẫn có những thời điểm mất tập trung khi bị đối thủ gây sức ép liên tục.

Bỉ bước vào trận đấu này với nền tảng bất bại tại World Cup 2026. Sau vòng bảng không thua, “Quỷ đỏ” phải trải qua 120 phút căng thẳng mới vượt qua Senegal 3-2 nhờ bàn thắng quyết định của Youri Tielemans. Đây là trận đấu cho thấy Bỉ vẫn có bản lĩnh ở những thời điểm then chốt.

Chất lượng đội hình của Bỉ vẫn rất đáng nể. Kevin De Bruyne là trung tâm sáng tạo, Romelu Lukaku tạo sức ép trong vòng cấm, Leandro Trossard mang đến sự linh hoạt ở tuyến trên, còn Thibaut Courtois là điểm tựa lớn trong khung thành. Với nhóm trụ cột này, Bỉ có thể chơi kiểm soát hoặc chuyển nhanh tùy diễn biến trận đấu.

Trong 5 trận gần nhất, Bỉ thắng 3 và hòa 2, ghi 14 bàn và chỉ nhận 4 bàn thua. Sự cân bằng giữa kinh nghiệm và chất lượng cá nhân giúp đại diện châu Âu trở thành đối thủ rất khó bị đánh bại, đặc biệt khi trận đấu bước vào giai đoạn căng thẳng cuối hiệp hai hoặc hiệp phụ.

Lịch sử đối đầu cũng nghiêng về Bỉ. “Quỷ đỏ” thắng cả 4 lần gặp Mỹ gần nhất, trong đó có chiến thắng 5-2 ở trận giao hữu tháng 3/2026 và màn vượt qua đối thủ 2-1 sau hiệp phụ tại World Cup 2014. Đây là lợi thế tâm lý không nhỏ cho đại diện châu Âu.

Dù vậy, Mỹ không bước vào trận này với tâm thế cửa dưới quá rõ ràng. Lợi thế sân nhà, sự cổ vũ từ khán đài Lumen Field và phong độ cao của các trụ cột giúp đội bóng xứ cờ hoa có đủ cơ sở tạo ra một trận đấu cân bằng. Tuy nhiên, nếu phải so về bản lĩnh knock-out, chiều sâu đội hình và khả năng tận dụng khoảnh khắc, Bỉ vẫn nhỉnh hơn.

Dự đoán số bàn thắng Mỹ vs Bỉ

Mỹ ghi 24 bàn sau 12 trận trong giai đoạn thống kê, trung bình 2 bàn/trận. Đội chủ nhà cũng nổ súng trong 11/12 trận gần nhất, cho thấy khả năng duy trì sức ép tấn công khá ổn định.

Tại World Cup 2026, Mỹ ghi 8 bàn sau vòng bảng và tiếp tục đánh bại Bosnia & Herzegovina 2-0 ở vòng 1/16. Khi Pulisic có thể trạng tốt và Weah được đẩy cao, đội chủ nhà có nhiều phương án để khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ Bỉ.

Bỉ sở hữu sức tấn công còn ấn tượng hơn với 41 bàn sau 14 trận, đạt hiệu suất 2,93 bàn/trận. “Quỷ đỏ” ghi bàn trong 12/14 trận gần nhất, từng thắng New Zealand 5-1 và tiếp tục có 3 bàn vào lưới Senegal ở vòng knock-out.

Tuy nhiên, hàng thủ của cả hai đội đều chưa đạt mức an toàn tuyệt đối. Mỹ nhận 13 bàn thua sau 12 trận, còn Bỉ để lọt lưới 14 bàn sau 14 trận và bị Senegal ghi 2 bàn ở vòng trước.

Với việc hai đội đều sở hữu hàng công hiệu quả nhưng vẫn có khoảng trống ở tuyến dưới, trận đấu nhiều khả năng xuất hiện bàn thắng cho cả hai bên. Kịch bản hợp lý là trận đấu có từ 2 đến 4 bàn.

Dự đoán: Trên 2 bàn thắng.

Tình hình lực lượng Mỹ vs Bỉ

Mỹ không có Cristian Roldan và Mark McKenzie vì chấn thương. Folarin Balogun bị treo giò, khiến HLV Mauricio Pochettino phải điều chỉnh hàng công.

Christian Pulisic đã bình phục và nhiều khả năng đá chính. Tim Weah có thể được đẩy lên cao hơn, trong khi Tyler Adams và Weston McKennie tiếp tục là bộ đôi quan trọng ở tuyến giữa.

Bỉ vắng Zeno Debast vì chấn thương. Dù vậy, “Quỷ đỏ” vẫn còn nhiều lựa chọn chất lượng, đặc biệt ở hàng tiền vệ và tuyến trên với De Bruyne, Tielemans, Trossard và Lukaku.

Phong độ gần đây của Mỹ vs Bỉ

Đội tuyển Phong độ 5 trận gần nhất Ghi chú Mỹ Thắng 3, thua 2 Vừa thắng Bosnia & Herzegovina 2-0 ở vòng 1/16 Bỉ Thắng 3, hòa 2 Vừa vượt qua Senegal 3-2 sau hiệp phụ

Mỹ đang có sự hưng phấn lớn sau chiến thắng ở vòng 1/16. Đội chủ nhà ghi bàn đều đặn, chơi tốc độ và tận dụng tốt sự cổ vũ của khán giả nhà.

Bỉ duy trì thành tích bất bại, nhưng việc phải đá 120 phút trước Senegal có thể ảnh hưởng đến thể lực. Dù vậy, kinh nghiệm của các trụ cột vẫn là điểm tựa lớn cho đại diện châu Âu.

Kết quả đối đầu Mỹ vs Bỉ gần nhất

Bỉ đang chiếm ưu thế rõ ràng trong lịch sử đối đầu gần đây khi toàn thắng 4 lần gặp Mỹ gần nhất.

Trận đấu Kết quả Tính chất Mỹ vs Bỉ 2-5 Giao hữu tháng 3/2026 Mỹ vs Bỉ 1-2 World Cup 2014, Bỉ thắng sau hiệp phụ

Chiến thắng 2-1 của Bỉ trước Mỹ tại World Cup 2014 vẫn là ký ức khó quên với người hâm mộ hai đội. Trận tái đấu tại World Cup 2026 vì thế mang thêm màu sắc duyên nợ, nhất là khi Mỹ được chơi trên sân nhà.

Đội hình xuất phát Mỹ vs Bỉ dự kiến

Đội hình xuất phát Mỹ dự kiến

Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, McKennie; Dest, Pulisic, Tillman; Weah.

Phương án khác: Nếu cần tăng tốc độ phản công, Mỹ có thể để Weah đá cao như một tiền đạo cơ động. Dest và Robinson sẽ là hai hướng lên bóng quan trọng ở biên.

Đội hình xuất phát Bỉ dự kiến

Courtois; Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Vanaken, De Bruyne; Trossard, Lukaku, Saelemaekers.

Phương án khác: Bỉ có thể kéo De Bruyne lùi sâu hơn để kiểm soát nhịp trận. Trong thế trận cần bàn, Trossard và Saelemaekers sẽ được yêu cầu di chuyển rộng để kéo giãn hàng thủ Mỹ.

Thống kê đáng chú ý Mỹ vs Bỉ

Thống kê Dữ liệu Phong độ Mỹ Thắng 3/4 trận tại World Cup 2026 Hàng công Mỹ Ghi bàn trong cả 4 trận tại giải Phong độ Bỉ Bất bại sau 4 trận tại World Cup 2026 Hàng công Bỉ Ghi 41 bàn sau 14 trận gần nhất Lợi thế sân nhà của Mỹ Thắng 3 trận sân nhà gần nhất tại World Cup 2026 Đối đầu Bỉ thắng cả 4 lần gặp Mỹ gần nhất Kịch bản đáng chú ý Hai đội có thể hòa sau 90 phút Mô hình dự đoán Tỷ số 1-1 là kịch bản có khả năng cao

Các thống kê cho thấy Mỹ có sự tiến bộ rõ rệt, nhưng Bỉ vẫn sở hữu sự lì lợm và kinh nghiệm hơn ở vòng loại trực tiếp. Đây là trận đấu có khả năng kéo dài sang hiệp phụ hoặc luân lưu.

Dự đoán tỷ số Mỹ vs Bỉ

Mỹ có lợi thế sân nhà, sức trẻ và một hàng công đủ tốc độ để gây khó khăn cho Bỉ. Nếu Pulisic và Weah tạo được sức ép ở hai cánh, đội chủ nhà hoàn toàn có thể ghi bàn.

Bỉ nhỉnh hơn về kinh nghiệm, chất lượng cá nhân và bản lĩnh ở các trận đấu lớn. De Bruyne, Lukaku, Trossard hay Courtois đều là những cầu thủ có thể tạo khác biệt trong thời điểm quyết định.

Trận đấu nhiều khả năng diễn ra giằng co, Mỹ không dễ bị đánh bại trong 90 phút. Tuy nhiên, nếu bước vào loạt luân lưu, kinh nghiệm và bản lĩnh của Bỉ có thể giúp “Quỷ đỏ” đi tiếp.

Dự đoán: Mỹ 1-1 Bỉ, Bỉ thắng luân lưu.