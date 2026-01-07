Thể thao 360 Nhận định thắng thua Mỹ vs Bosnia & Herzegovina: Pulisic dẫn chủ nhà vào bài test knock-out Mỹ vs Bosnia & Herzegovina lúc 7h ngày 2/7 tại vòng 1/16 World Cup 2026, nơi đội chủ nhà nắm lợi thế nhưng phải dè chừng khả năng ghi bàn đều đặn của đại diện châu Âu.

Thông tin trận đấu Mỹ vs Bosnia & Herzegovina hôm nay 2/7/2026

Nội dung Thông tin Trận đấu Mỹ vs Bosnia & Herzegovina Giải đấu World Cup 2026 Vòng đấu Vòng 1/16 Thời gian 7h00 ngày 2/7/2026, giờ Việt Nam Giờ quốc tế 0h00 GMT ngày 2/7 Địa điểm Levi's Stadium, Santa Clara, Mỹ Kênh trực tiếp VTV3, VTV6, VTV9

Link xem trực tiếp Mỹ vs Bosnia & Herzegovina

Khán giả Việt Nam có thể theo dõi trận Mỹ vs Bosnia & Herzegovina trên hệ thống kênh VTV, nền tảng VTVGo và các đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng World Cup 2026.

Link xem trực tiếp chính thức: https://vtvgo.vn/

Theo lịch phát sóng trong nước, trận Mỹ vs Bosnia & Herzegovina được trực tiếp trên VTV3, VTV6, VTV9 và VTVGo. Người xem nên ưu tiên nền tảng chính thức để tránh link giả, luồng phát không bản quyền hoặc chất lượng hình ảnh thiếu ổn định.

Nhận định thắng thua giữa Mỹ vs Bosnia & Herzegovina

Mỹ bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với vị thế đội nhất bảng D. Đội chủ nhà khởi đầu ấn tượng bằng chiến thắng 4-1 trước Paraguay, tiếp tục đánh bại Australia 2-0 rồi khép lại vòng bảng bằng thất bại 2-3 trước Thổ Nhĩ Kỳ. Dù không giữ được mạch bất bại, màn trình diễn tổng thể của Mỹ vẫn đem đến nhiều tín hiệu tích cực.

Điểm mạnh lớn nhất của Mỹ nằm ở lối chơi giàu tốc độ và cường độ cao. Đội bóng xứ cờ hoa thường nhập cuộc chủ động, đưa bóng nhanh ra hai biên rồi tận dụng khả năng bứt tốc của Pulisic, Weah hoặc Balogun để tạo sức ép lên hàng thủ đối phương.

Tuyến giữa với McKennie, Adams và Musah giúp Mỹ có nền tảng tranh chấp tốt. Khi bộ ba này giữ được cự ly hợp lý, đội chủ nhà có thể pressing tầm cao, thu hồi bóng nhanh và đưa trận đấu vào nhịp độ mà họ mong muốn.

Dù vậy, trận thua Thổ Nhĩ Kỳ 2-3 cũng để lộ vấn đề nơi hàng phòng ngự Mỹ. Khi đội hình dâng cao quá nhanh, khoảng trống phía sau các hậu vệ biên xuất hiện khá rõ. Trước một Bosnia & Herzegovina có Dzeko, Demirovic và những cầu thủ tấn công biết tận dụng cơ hội, Mỹ không thể chủ quan.

Bosnia & Herzegovina giành vé đi tiếp theo cách vất vả hơn. Đại diện châu Âu đứng thứ ba bảng B sau Thụy Sĩ và Canada. Họ hòa Canada 1-1 ở trận ra quân, thua Thụy Sĩ 1-4, sau đó đánh bại Qatar 3-1 để lần đầu góp mặt tại vòng knock-out World Cup.

Bosnia & Herzegovina không có vị thế tốt như Mỹ, nhưng họ sở hữu chuỗi ghi bàn rất đáng chú ý. Đội bóng này đã nổ súng trong cả 13 trận thống kê, ghi 24 bàn, đạt trung bình 1,85 bàn/trận. Đây là cơ sở để tin rằng đại diện châu Âu đủ khả năng khiến hàng thủ chủ nhà chịu sức ép.

Lợi thế sân nhà là điểm tựa quan trọng cho Mỹ. Việc thi đấu tại Levi's Stadium giúp đội chủ nhà quen điều kiện sân bãi, thời tiết và nhận được sự cổ vũ lớn từ khán giả. Trong một trận đấu loại trực tiếp, bầu không khí trên khán đài có thể tiếp thêm năng lượng đáng kể cho Pulisic cùng đồng đội.

Về thế trận, Mỹ nhiều khả năng kiểm soát bóng nhỉnh hơn và chủ động đẩy cao tốc độ. Bosnia & Herzegovina có thể chơi thấp, ưu tiên sự chắc chắn ở trung tuyến rồi chờ cơ hội đưa bóng lên cho Dzeko hoặc Demirovic.

Mỹ vẫn là đội được đánh giá cao hơn nhờ phong độ vòng bảng, lợi thế sân nhà và khả năng tạo sức ép ổn định ở khu vực 1/3 cuối sân. Tuy nhiên, nếu không cải thiện khâu phòng ngự, đội chủ nhà hoàn toàn có thể gặp nhiều rủi ro trước một Bosnia & Herzegovina ghi bàn đều đặn.

Dự đoán số bàn thắng Mỹ vs Bosnia & Herzegovina

Các thống kê bàn thắng cho thấy trận đấu này có cơ sở để xuất hiện nhiều pha lập công. Mỹ ghi bàn ở 10/11 trận gần nhất, đạt tỷ lệ 91%. Hiệu suất trung bình 2 bàn/trận giúp đội chủ nhà có nền tảng tấn công khá ổn định.

Bosnia & Herzegovina cũng gây chú ý khi ghi bàn trong cả 13 trận thống kê. Đại diện châu Âu có 24 bàn, trung bình 1,85 bàn/trận. Với những cầu thủ như Dzeko, Demirovic hay Hajradinovic, Bosnia & Herzegovina đủ khả năng tìm bàn thắng nếu Mỹ để lộ khoảng trống.

Vấn đề của cả hai đội nằm ở hàng thủ. Mỹ thủng lưới trung bình 1,18 bàn/trận, còn Bosnia & Herzegovina nhận 1,15 bàn thua/trận. Mỗi đội chỉ có 3 trận giữ sạch lưới trong chuỗi thống kê, nên khả năng hai bên cùng ghi bàn khá rõ.

Dự đoán: 2-3 bàn thắng.

Nhận định phạt góc Mỹ vs Bosnia & Herzegovina

Mỹ được hưởng 61 quả phạt góc sau 11 trận, trung bình 5,55 quả/trận. Đây là chỉ số cao, gắn với cách chơi thường xuyên đưa bóng xuống hai biên và tạo áp lực từ các pha căng ngang hoặc dứt điểm trong vòng cấm.

Bosnia & Herzegovina có 52 quả phạt góc sau 13 trận, trung bình 4 quả/trận. Dù thấp hơn Mỹ, đại diện châu Âu vẫn có khả năng tạo phạt góc khi đẩy bóng ra biên hoặc tận dụng các pha bóng cố định.

Mỹ có tỷ lệ dứt điểm trong vòng cấm lên tới 76%, cao hơn Bosnia & Herzegovina với 63%. Khi đội chủ nhà thường xuyên đưa bóng vào khu vực nguy hiểm, các tình huống hậu vệ đối phương phá bóng chịu phạt góc có thể xuất hiện nhiều.

Dự đoán: 8-10 quả phạt góc.

Nhận định thẻ phạt Mỹ vs Bosnia & Herzegovina

Bosnia & Herzegovina có nguy cơ nhận thẻ cao hơn. Sau 13 trận, đội bóng này đã nhận 32 thẻ vàng, trung bình 2,46 thẻ/trận, kèm 1 thẻ đỏ. Lối chơi nhiều va chạm khiến đại diện châu Âu dễ rơi vào các tình huống phạm lỗi khi bị đối thủ tăng tốc.

Mỹ có chỉ số kỷ luật thấp hơn. Sau 11 trận, đội chủ nhà nhận 17 thẻ vàng, trung bình 1,55 thẻ/trận và chưa nhận thẻ đỏ nào.

Sự khác biệt lớn nhất nằm ở số lần phạm lỗi. Mỹ phạm 85 lỗi sau 11 trận, trung bình 7,73 lỗi/trận. Bosnia & Herzegovina phạm tới 204 lỗi sau 13 trận, trung bình 15,69 lỗi/trận. Đây là thông số cho thấy đội bóng châu Âu có thể phải tranh chấp nhiều hơn để hạn chế tốc độ của Pulisic, Weah và Balogun.

Dự đoán: 3-5 thẻ vàng.

Tình hình lực lượng Mỹ vs Bosnia & Herzegovina

Mỹ chưa ghi nhận tổn thất lớn và nhiều khả năng có lực lượng mạnh nhất. Matt Turner có thể bắt chính trong khung gỗ. Hàng thủ gồm Scally, Richards, Ream và Robinson mang đến kinh nghiệm cũng như khả năng hỗ trợ tấn công từ biên.

Ở tuyến giữa, McKennie, Adams và Musah là bộ ba quan trọng giúp Mỹ giữ nhịp, tranh chấp và phát động bóng nhanh. Trên hàng công, Weah, Balogun và Pulisic hứa hẹn tiếp tục là những mũi nhọn chủ lực.

Bosnia & Herzegovina cũng chưa ghi nhận trường hợp vắng mặt đáng chú ý. Vasilj nhiều khả năng bắt chính. Hàng thủ gồm Gazibegovic, Ahmedhodzic, Barisic và Kolasinac sẽ chịu nhiều sức ép trước tốc độ của Mỹ.

Ở phía trên, Krunic và Tahirovic có nhiệm vụ giữ tuyến giữa. Demirovic, Hajradinovic, Alajbegovic hỗ trợ phía sau Edin Dzeko, trung phong giàu kinh nghiệm nhất của đại diện châu Âu.

Phong độ gần đây của Mỹ vs Bosnia & Herzegovina

Đội tuyển Phong độ 5 trận gần nhất Ghi chú Mỹ Thắng 3, thua 2 Ghi 12 bàn, thủng lưới 8 lần Bosnia & Herzegovina Thắng 1, hòa 3, thua 1 Ghi 6 bàn, thủng lưới 7 lần

Mỹ thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà ghi tới 12 bàn, cho thấy sức tấn công tốt, nhưng việc nhận 8 bàn thua cũng đặt ra yêu cầu cải thiện hàng phòng ngự ở vòng knock-out.

Bosnia & Herzegovina thắng 1, hòa 3 và thua 1 trong 5 trận gần đây. Đại diện châu Âu không quá bùng nổ, nhưng việc ghi 6 bàn trong chuỗi này giúp họ có thêm cơ sở để hướng tới một trận đấu sòng phẳng.

Lịch sử đối đầu Mỹ vs Bosnia & Herzegovina

Mỹ có thành tích đối đầu tốt trước Bosnia & Herzegovina. Trong 3 lần gặp nhau trước đây, đội tuyển Mỹ bất bại với 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Họ ghi 5 bàn và nhận 3 bàn thua.

Nội dung Dữ liệu Số lần gặp nhau 3 Thành tích của Mỹ Thắng 2, hòa 1 Bàn thắng của Mỹ 5 Bàn thua của Mỹ 3 Bối cảnh trận tới Vòng 1/16 World Cup 2026

Thành tích đối đầu giúp Mỹ có thêm sự tự tin. Tuy nhiên, một trận knock-out World Cup luôn mang tính chất khác biệt, nhất là khi Bosnia & Herzegovina đang đứng trước cơ hội tạo dấu mốc lịch sử.

Đội hình xuất phát Mỹ vs Bosnia & Herzegovina dự kiến

Đội hình xuất phát Mỹ dự kiến theo sơ đồ 4-3-3

Turner; Scally, Richards, Ream, Robinson; McKennie, Adams, Musah; Weah, Balogun, Pulisic.

Phương án khác: Nếu cần tăng tốc ở cuối trận, Mỹ có thể đẩy Pulisic vào trung lộ nhiều hơn, để Weah hoặc một cầu thủ chạy cánh khác kéo giãn hàng thủ Bosnia & Herzegovina.

Đội hình xuất phát Bosnia & Herzegovina dự kiến theo sơ đồ 4-2-3-1

Vasilj; Gazibegovic, Ahmedhodzic, Barisic, Kolasinac; Krunic, Tahirovic; Demirovic, Hajradinovic, Alajbegovic; Dzeko.

Phương án khác: Bosnia & Herzegovina có thể tăng quân số ở tuyến giữa để giảm nhịp tấn công của Mỹ. Khi cần bàn thắng, Dzeko sẽ tiếp tục là điểm đến chính trong các pha tạt bóng và bóng cố định.

Thống kê đáng chú ý Mỹ vs Bosnia & Herzegovina

Thống kê Dữ liệu World Cup 2026 Bosnia & Herzegovina ghi bàn trong cả 3 trận vòng bảng Phong độ Bosnia & Herzegovina Không thắng 5/6 trận gần nhất nhưng bất bại 12/15 trận gần đây Phong độ Mỹ Thắng 12/20 trận gần nhất trên mọi đấu trường Hàng công Mỹ Ghi bàn ở 10/11 trận gần nhất Hàng công Bosnia & Herzegovina Ghi bàn ở 13/13 trận thống kê Phạt góc Mỹ 61 quả sau 11 trận, trung bình 5,55 quả/trận Phạt góc Bosnia & Herzegovina 52 quả sau 13 trận, trung bình 4 quả/trận Kỷ luật Bosnia & Herzegovina Phạm lỗi trung bình 15,69 lần/trận Thẻ vàng Bosnia & Herzegovina Trung bình 2,46 thẻ/trận Bối cảnh Vòng 1/16 World Cup 2026

Dự đoán tỷ số Mỹ vs Bosnia & Herzegovina

Mỹ có lợi thế rõ ràng về sân bãi, nhịp thi đấu và khả năng tạo sức ép từ hai biên. Nếu Pulisic, Weah và Balogun có đủ khoảng trống, hàng thủ Bosnia & Herzegovina sẽ chịu sức ép lớn trong nhiều thời điểm.

Bosnia & Herzegovina vẫn có cơ hội nhờ chuỗi ghi bàn đều đặn và kinh nghiệm của Dzeko. Đại diện châu Âu có thể khiến trận đấu trở nên giằng co nếu tận dụng tốt các pha bóng cố định hoặc sai lầm từ hàng thủ Mỹ.

Dù vậy, đội chủ nhà vẫn nhỉnh hơn ở khả năng dứt điểm trong vòng cấm, sức ép ổn định và lợi thế khán đài. Mỹ có nhiều cơ sở để giải quyết trận đấu trong 90 phút.

Dự đoán: Mỹ 2-1 Bosnia & Herzegovina.