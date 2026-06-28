Thể thao 360 Nhận định thắng thua Nam Phi vs Canada: Alphonso Davies chờ kéo dài chuyện cổ tích Bắc Mỹ Nam Phi vs Canada lúc 2h ngày 29/6 tại vòng 1/16 World Cup 2026, nơi hai “ngựa ô” cùng đứng trước cơ hội viết tiếp lịch sử.

Thông tin trận đấu Nam Phi vs Canada hôm nay 29/6/2026

Nội dung Thông tin Trận đấu Nam Phi vs Canada Giải đấu Vòng 1/16 World Cup 2026 Thời gian 2h00 ngày 29/6/2026, giờ Việt Nam Địa điểm Sân vận động SoFi, Los Angeles, Mỹ Kênh trực tiếp VTV3, VTV6, VTV10 Tính chất Đội thắng giành vé vào vòng 1/8

Link xem trực tiếp Nam Phi vs Canada

Khán giả Việt Nam có thể theo dõi trận Nam Phi vs Canada trên các kênh VTV3, VTV6, VTV10 và nền tảng VTVgo.

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Nhận định thắng thua giữa Nam Phi vs Canada

Nam Phi bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với tâm thế của một trong những bất ngờ thú vị nhất giải đấu. Đại diện châu Phi khởi đầu không suôn sẻ khi thua Mexico 0-2, nhưng sau đó đã giành lại hy vọng bằng trận hòa 1-1 trước CH Séc và chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc.

Tấm vé knock-out của Nam Phi mang ý nghĩa lịch sử, bởi đây là lần đầu tiên họ vượt qua vòng bảng World Cup. Sự tự tin sau trận thắng Hàn Quốc có thể trở thành điểm tựa lớn cho đoàn quân của HLV Hugo Broos trước Canada.

Điểm mạnh của Nam Phi nằm ở lối chơi kỷ luật, cự ly đội hình chặt chẽ và khả năng phòng ngự tập thể. Sau 3 trận vòng bảng, họ chỉ thủng lưới 3 bàn và giữ sạch lưới ở trận đấu quyết định. Với một trận loại trực tiếp, nền tảng phòng ngự này giúp Nam Phi có thêm cơ sở để kéo Canada vào thế trận khó chịu.

Dù vậy, Canada vẫn là đội được đánh giá nhỉnh hơn về chất lượng con người. Alphonso Davies, Jonathan David, Cyle Larin và Tajon Buchanan mang đến tốc độ, sức mạnh và khả năng tạo đột biến ở nhiều khu vực trên sân. Đây là khác biệt quan trọng trong một trận đấu có thể được định đoạt bởi khoảnh khắc cá nhân.

Hàng công Canada cũng đang đạt hiệu suất tốt. Đội bóng Bắc Mỹ ghi 8 bàn sau 3 trận vòng bảng, trong đó có chiến thắng 6-0 trước Qatar. Khả năng chuyển trạng thái nhanh, tấn công biên mạnh và dứt điểm đa dạng giúp Canada có nhiều phương án tiếp cận khung thành Nam Phi.

Điểm nóng của trận đấu nhiều khả năng nằm ở hai biên. Nam Phi cần hạn chế khoảng trống sau lưng các hậu vệ cánh, bởi Canada có những cầu thủ tốc độ như Davies và Buchanan. Nếu đại diện châu Phi để đối thủ tăng tốc quá nhiều lần, hàng thủ của họ sẽ chịu sức ép lớn.

Về thế trận, Nam Phi có thể chọn cách đá thấp, giữ đội hình hẹp và chờ phản công. Canada nhiều khả năng cầm bóng nhiều hơn, đẩy tốc độ ở hai cánh và tìm cách đưa bóng sớm cho Jonathan David hoặc Cyle Larin trong vòng cấm.

Tính chất knock-out khiến trận đấu khó bùng nổ ngay từ đầu. Nam Phi có đủ sự lì lợm để gây khó khăn, nhưng Canada nhỉnh hơn nhờ chất lượng hàng công, kinh nghiệm quốc tế của nhóm trụ cột và khả năng tạo khác biệt ở giai đoạn quyết định.

Dự đoán số bàn thắng Nam Phi vs Canada

Nam Phi không phải đội có hàng công quá bùng nổ. Trong 10 trận gần nhất, đại diện châu Phi ghi khoảng 13 bàn, trung bình 1,3 bàn/trận. Hàng thủ của họ chơi khá chắc khi chỉ nhận 8 bàn thua trong cùng giai đoạn.

Đáng chú ý, 7/10 trận gần đây của Nam Phi khép lại với không quá 2 bàn. Cách chơi thận trọng, ưu tiên an toàn và giữ cự ly tốt khiến các trận đấu của đội bóng này thường không quá cởi mở.

Canada lại có sức công phá tốt hơn. Đội bóng Bắc Mỹ ghi 20 bàn trong 10 trận gần nhất, trung bình 2 bàn/trận. Riêng tại World Cup 2026, Canada đã có 8 bàn sau 3 trận vòng bảng.

Kịch bản hợp lý là Canada tạo được nhiều sức ép hơn, nhưng Nam Phi không dễ vỡ trận. Trận đấu có thể xuất hiện 2-3 bàn, với khả năng Canada ghi từ 2 bàn trở lên.

Dự đoán tổng bàn thắng: 2-3 bàn.

Thông tin lực lượng Nam Phi vs Canada

Nam Phi không có sự phục vụ của Themba Zwane vì án treo giò sau thẻ đỏ. Đây là tổn thất đáng kể, bởi Zwane là cầu thủ giàu kinh nghiệm và có khả năng tạo liên kết ở tuyến trên.

HLV Hugo Broos nhiều khả năng vẫn giữ bộ khung phòng ngự quen thuộc, với Williams trong khung thành. Mudau, Okon, Mbokazi và Modiba có thể tạo thành hàng thủ bốn người, phía trên là nhóm tiền vệ giàu sức tranh chấp.

Canada vắng Marcelo Flores và Ismaen Kone vì chấn thương. Alfie Jones còn bỏ ngỏ khả năng ra sân. Dù vậy, đội bóng Bắc Mỹ vẫn có nhiều lựa chọn chất lượng trên hàng công.

Jonathan David, Cyle Larin và Tajon Buchanan nhiều khả năng tiếp tục đóng vai trò quan trọng. Alphonso Davies vẫn là ngôi sao đáng chú ý nhất nhờ khả năng tăng tốc, hỗ trợ tấn công và tạo đột biến ở biên.

Phong độ gần đây của Nam Phi vs Canada

Đội tuyển Phong độ 5 trận gần nhất Ghi chú Nam Phi Thắng 1, hòa 3, thua 1 Phòng ngự chắc, tinh thần lên cao sau khi vượt qua vòng bảng Canada Thắng 2, hòa 2, thua 1 Hàng công sắc bén, ghi 8 bàn tại vòng bảng World Cup 2026

Nam Phi chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất, nhưng chiến thắng đó lại đến đúng thời điểm quan trọng trước Hàn Quốc. Việc giữ sạch lưới ở trận quyết định giúp họ có thêm niềm tin trước vòng knock-out.

Canada có phong độ ổn định hơn về mặt tấn công. Dù thua Thụy Sĩ 1-2 ở lượt cuối, đội bóng Bắc Mỹ vẫn cho thấy sức mạnh đáng gờm sau màn thắng Qatar 6-0.

Kết quả đối đầu Nam Phi vs Canada gần nhất

Nam Phi và Canada không gặp nhau thường xuyên. Lần chạm trán gần nhất giữa hai đội diễn ra năm 2007, khi Nam Phi giành chiến thắng 2-0.

Ngày Trận đấu Kết quả Tính chất 2007 Nam Phi vs Canada 2-0 Giao hữu quốc tế

Chiến thắng năm 2007 là điểm tựa tinh thần cho Nam Phi, nhưng cuộc tái đấu tại World Cup 2026 có bối cảnh hoàn toàn khác. Canada hiện sở hữu lực lượng mạnh hơn, nhiều cầu thủ đang thi đấu ở môi trường đỉnh cao châu Âu.

Đội hình xuất phát Nam Phi vs Canada dự kiến

Đội hình xuất phát Nam Phi dự kiến

Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mbatha, Sithole, Mokofeng; Maseko, Appollis, Makgopa.

Phương án khác: Nam Phi có thể tăng thêm nhân sự ở tuyến giữa để hạn chế không gian của Canada. Nếu cần bàn thắng, Appollis và Makgopa sẽ là những điểm đến quan trọng trong các pha phản công.

Đội hình xuất phát Canada dự kiến

Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Nathan Saliba, Choiniere, Ahmed; Jonathan David, Larin.

Phương án khác: Canada có thể đẩy Buchanan lên cao hơn để tăng tốc độ ở biên. Jonathan David nhiều khả năng giữ vai trò trung tâm trong các pha phối hợp trước vòng cấm.

Thống kê đáng chú ý Nam Phi vs Canada

Thống kê Dữ liệu Cột mốc Nam Phi Lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup Hàng thủ Nam Phi Chỉ thủng lưới 3 bàn sau 3 trận vòng bảng Hàng công Canada Ghi 8 bàn sau 3 trận tại World Cup 2026 Trận thắng đậm của Canada Đánh bại Qatar 6-0 ở vòng bảng Trận quyết định của Nam Phi Thắng Hàn Quốc 1-0 để giành vé đi tiếp Vị trí vòng bảng Canada Nhì bảng B sau Thụy Sĩ Tính chất trận đấu Đội thắng vào vòng 1/8 Hiệu suất Canada Trung bình 2,67 bàn/trận tại vòng bảng Lịch sử đối đầu Nam Phi thắng Canada 2-0 năm 2007

Dự đoán tỷ số Nam Phi vs Canada

Nam Phi có sự tự tin sau lần đầu vượt qua vòng bảng World Cup. Lối chơi kỷ luật và hàng thủ chắc chắn giúp đại diện châu Phi đủ khả năng kéo trận đấu vào thế giằng co.

Canada nhỉnh hơn về chất lượng đội hình và hỏa lực tấn công. Nếu Davies, Buchanan, David và Larin có đủ khoảng trống, hàng thủ Nam Phi sẽ đối mặt nhiều thử thách.

Trận đấu có thể không dễ dàng cho Canada, nhưng đại diện Bắc Mỹ vẫn sáng cửa đi tiếp nhờ khả năng tạo đột biến tốt hơn.

Dự đoán: Nam Phi 1-2 Canada.