Thể thao 360 Nhận định thắng thua Pháp vs Paraguay: Mbappe kéo Les Bleus qua thử thách Nam Mỹ Pháp vs Paraguay lúc 4h00 ngày 5/7 tại vòng 1/8 World Cup 2026, nơi Les Bleus mang phong độ toàn thắng đối đầu đại diện Nam Mỹ vừa loại Đức đầy bản lĩnh.

Thông tin trận đấu Pháp vs Paraguay hôm nay 5/7/2026

Nội dung Thông tin Trận đấu Pháp vs Paraguay Giải đấu World Cup 2026 Vòng đấu Vòng 1/8 Thời gian 4h00 ngày 5/7/2026, giờ Việt Nam Địa điểm Lincoln Financial Field, Philadelphia, Mỹ Kênh trực tiếp VTV3, VTV6, VTV9

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Nhận định thắng thua giữa Pháp vs Paraguay

Pháp bước vào vòng 1/8 World Cup 2026 với hình ảnh của một ứng viên vô địch đúng nghĩa. Sau 4 trận đã đấu, Les Bleus toàn thắng, ghi 13 bàn và chỉ nhận 2 bàn thua. Đây là nền tảng giúp đội bóng của HLV Didier Deschamps được đánh giá cao hơn rõ rệt so với Paraguay.

Ở vòng bảng, Pháp lần lượt vượt qua Senegal, Iraq và Na Uy, ghi 10 bàn sau 3 trận. Đến vòng 1/16, đại diện châu Âu tiếp tục đánh bại Thụy Điển 3-0, trong đó Kylian Mbappe lập cú đúp, còn Bradley Barcola ghi bàn còn lại.

Sức mạnh lớn nhất của Pháp nằm ở hàng công có tốc độ và chiều sâu rất tốt. Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise và Barcola đều có khả năng tạo khác biệt trong các pha tăng tốc, đi bóng hoặc dứt điểm ở không gian hẹp. Khi Les Bleus chuyển trạng thái nhanh, hàng thủ đối phương rất khó giữ được cự ly ổn định.

Tuyến giữa của Pháp cũng là điểm tựa quan trọng. Tchouameni và Rabiot có thể giúp đội bóng áo lam kiểm soát nhịp chơi, che chắn cho hàng thủ và đưa bóng lên phía trước với tốc độ cao. Với cách vận hành này, Pháp có nhiều phương án để phá vỡ khối phòng ngự thấp của Paraguay.

Dù vậy, Paraguay không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đại diện Nam Mỹ đã trải qua hành trình nhiều biến động tại World Cup 2026. Họ thua Mỹ 1-4 ở trận ra quân, thắng Thổ Nhĩ Kỳ 1-0, hòa Australia 0-0 và chỉ đi tiếp với tư cách một trong những đội đứng thứ ba có thành tích tốt.

Bước ngoặt lớn nhất của Paraguay đến ở vòng 1/16. Trước Đức, đội bóng của HLV Gustavo Alfaro hòa 1-1 sau 120 phút, sau đó thắng 4-3 trên chấm luân lưu. Kết quả này cho thấy Paraguay có bản lĩnh, khả năng chịu áp lực và sự lì lợm rất đáng chú ý.

Về thế trận, Paraguay nhiều khả năng chọn cách chơi thấp, ưu tiên phòng ngự số đông và chờ cơ hội phản công. Julio Enciso, Miguel Almiron, Matias Galarza hay Diego Gomez có thể tạo ra những pha xử lý nguy hiểm nếu Pháp để lộ khoảng trống sau lưng hàng thủ.

Điểm nóng của trận đấu nằm ở khả năng Pháp phá lớp phòng ngự dày đặc của Paraguay. Nếu Les Bleus có bàn thắng sớm, trận đấu có thể mở ra theo hướng rất thuận lợi cho đại diện châu Âu. Ngược lại, nếu Paraguay giữ được tỷ số trong hiệp một, sức ép tâm lý có thể tăng lên với Pháp.

Dù Paraguay vừa loại Đức và có đủ cơ sở để gây khó chịu, Pháp vẫn nhỉnh hơn ở gần như mọi yếu tố quan trọng. Chất lượng đội hình, phong độ, chiều sâu lực lượng và khả năng tạo khác biệt của Mbappe giúp Les Bleus có nhiều cửa đi tiếp hơn.

Dự đoán số bàn thắng Pháp vs Paraguay

Pháp đang đạt hiệu suất tấn công rất cao khi ghi 16 bàn trong 5 trận gần nhất, trung bình 3,2 bàn/trận. Les Bleus ghi ít nhất 3 bàn ở cả 5 trận này, cho thấy hàng công đang duy trì sự ổn định ấn tượng.

Không chỉ mạnh ở khả năng ghi bàn, Pháp còn phòng ngự chắc chắn. Đại diện châu Âu chỉ thủng lưới 3 bàn trong 5 trận gần đây, trung bình 0,6 bàn/trận và giữ sạch lưới 3 trận.

Paraguay ghi 7 bàn sau 5 trận gần nhất, trung bình 1,4 bàn/trận. Tuy nhiên, tại World Cup 2026, đại diện Nam Mỹ chưa ghi quá 1 bàn trong bất kỳ trận nào. Đây là chi tiết cho thấy khả năng bùng nổ của Paraguay trước hàng thủ Pháp không được đánh giá quá cao.

Với sự chênh lệch về sức tấn công, Pháp nhiều khả năng tạo ra thế trận áp đảo. Paraguay có thể kéo nhịp trận đấu xuống thấp, nhưng nếu phải nhận bàn thua sớm, đại diện Nam Mỹ sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Dự đoán số bàn thắng Pháp vs Paraguay: 2-4 bàn.

Tỷ số gợi ý: Pháp 3-0 Paraguay.

Dự đoán phạt góc Pháp vs Paraguay

Paraguay có 22 quả phạt góc trong 5 trận gần nhất, trung bình 4,4 quả/trận. Tuy nhiên, thống kê này bị đẩy lên cao bởi trận thắng Nicaragua, nơi họ được hưởng tới 14 quả phạt góc.

Ở các trận đấu căng thẳng hơn tại World Cup 2026, Paraguay không tạo ra quá nhiều áp lực biên. Đại diện Nam Mỹ chỉ có 1 quả phạt góc trước Mỹ, 0 quả trước Thổ Nhĩ Kỳ và 1 quả trước Australia.

Pháp có chỉ số ổn định hơn với 29 quả phạt góc sau 5 trận, trung bình 5,8 quả/trận. Với khả năng kiểm soát bóng, tấn công biên và dồn ép đối thủ, Les Bleus nhiều khả năng là đội tạo ra nhiều phạt góc hơn.

Dự đoán tổng phạt góc Pháp vs Paraguay: 9-11 quả.

Đội hưởng phạt góc nhiều hơn: Pháp.

Dự đoán thẻ phạt Pháp vs Paraguay

Paraguay có xu hướng nhận thẻ cao hơn Pháp. Trong 5 trận gần nhất, đại diện Nam Mỹ nhận 9 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ, trung bình 2 thẻ/trận. Lối chơi giàu va chạm là điều dễ hiểu khi Paraguay thường phải phòng ngự trước các đối thủ mạnh.

Pháp lại giữ kỷ luật rất tốt. Les Bleus chỉ nhận 1 thẻ vàng và không có thẻ đỏ trong 5 trận gần đây, trung bình 0,2 thẻ/trận.

Tính chất vòng 1/8 có thể khiến trận đấu xuất hiện nhiều pha phạm lỗi chiến thuật hơn, đặc biệt nếu Paraguay phải chống đỡ sức ép liên tục từ Mbappe, Dembele, Olise và Barcola.

Dự đoán số thẻ phạt Pháp vs Paraguay: 3-5 thẻ.

Đội nhận nhiều thẻ hơn: Paraguay.

Tình hình lực lượng Pháp vs Paraguay

Pháp không có Marcus Thuram do chấn thương bắp chân. Dù vậy, HLV Didier Deschamps vẫn còn nhiều lựa chọn chất lượng trên hàng công như Mbappe, Dembele, Olise và Barcola.

Ở tuyến giữa, Tchouameni và Rabiot nhiều khả năng tiếp tục được sử dụng để bảo đảm sự cân bằng. Hàng thủ với Kounde, Upamecano, Saliba và Hernandez mang đến nền tảng vững chắc trước khung thành Maignan.

Paraguay có Omar Alderete và Ramon Sosa chưa đạt thể trạng tốt nhất. Đây là vấn đề đáng chú ý, nhất là khi đại diện Nam Mỹ cần đội hình sung sức để chống lại sức ép tốc độ từ Pháp.

Julio Enciso, Miguel Almiron, Diego Gomez và Avalos vẫn là những nhân tố được chờ đợi trên hàng công Paraguay. Nếu muốn tạo bất ngờ, đại diện Nam Mỹ cần tận dụng tối đa các pha phản công và tình huống cố định.

Phong độ gần đây của Pháp vs Paraguay

Đội tuyển Phong độ 5 trận gần nhất Ghi chú Pháp Toàn thắng 5 trận Ghi 16 bàn, hàng công đạt hiệu suất rất cao Paraguay Thắng 3, hòa 1, thua 1 Vừa loại Đức trên chấm luân lưu

Pháp đang có phong độ rất ấn tượng với 5 chiến thắng liên tiếp. Les Bleus ghi 16 bàn trong chuỗi này, trong đó có chiến thắng 3-0 trước Thụy Điển ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Paraguay thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đại diện Nam Mỹ không quá bùng nổ, nhưng màn vượt qua Đức cho thấy họ có khả năng chịu áp lực tốt ở các trận đấu loại trực tiếp.

Kết quả đối đầu Pháp vs Paraguay gần nhất

Pháp có thành tích đối đầu tốt trước Paraguay. Les Bleus bất bại trong 5 lần gặp đại diện Nam Mỹ, với 3 chiến thắng và 2 trận hòa.

Nội dung Dữ liệu Số lần đối đầu gần đây 5 trận Thành tích Pháp 3 thắng, 2 hòa Thành tích Paraguay Chưa thắng Bàn thắng Pháp ghi 14 bàn, Paraguay ghi 4 bàn

Lịch sử đang nghiêng rõ về Pháp. Tuy nhiên, Paraguay vừa loại Đức nên Les Bleus không thể chủ quan, nhất là trong một trận đấu loại trực tiếp.

Đội hình xuất phát Pháp vs Paraguay dự kiến

Đội hình xuất phát Pháp dự kiến:

Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Dembele, Barcola; Mbappe.

Phương án khác: Nếu cần tăng thêm tốc độ hoặc làm mới hàng công, HLV Didier Deschamps có thể điều chỉnh vai trò của Barcola và Olise ở hai biên. Pháp cũng có thể đẩy Mbappe vào khu vực trung lộ nhiều hơn khi Paraguay phòng ngự thấp.

Đội hình xuất phát Paraguay dự kiến:

Gill; Caceres, Canale, Gomez, Alonso; Almiron, Cubas, Galarza, Diego Gomez; Avalos, Enciso.

Phương án khác: Paraguay có thể tăng thêm quân số ở tuyến giữa để hạn chế khả năng phối hợp trung lộ của Pháp. Khi cần phản công, Almiron và Enciso sẽ là hai hướng lên bóng quan trọng.

Thống kê đáng chú ý Pháp vs Paraguay

Thống kê Dữ liệu Bối cảnh Vòng 1/8 World Cup 2026 Phong độ Pháp Toàn thắng 5 trận gần nhất Hàng công Pháp Ghi 16 bàn sau 5 trận Hàng thủ Pháp Chỉ thủng lưới 3 bàn trong 5 trận Vòng 1/16 của Pháp Thắng Thụy Điển 3-0 Paraguay Vừa loại Đức trên chấm luân lưu Phong độ Paraguay Thắng 3, hòa 1, thua 1 trong 5 trận Hàng công Paraguay Ghi 7 bàn sau 5 trận World Cup 2026 của Paraguay Không ghi quá 1 bàn/trận Đối đầu Pháp bất bại 5 trận gặp Paraguay Bàn thắng đối đầu Pháp ghi 14 bàn, Paraguay ghi 4 bàn Phạt góc Pháp trung bình 5,8 quả/trận, Paraguay 4,4 quả/trận Thẻ phạt Paraguay nhận thẻ nhiều hơn Pháp

Dự đoán tỷ số Pháp vs Paraguay

Pháp có lợi thế lớn về chất lượng đội hình, phong độ và chiều sâu lực lượng. Nếu Mbappe, Dembele, Olise và Barcola duy trì được tốc độ trong các pha lên bóng, hàng thủ Paraguay sẽ phải chịu sức ép rất lớn.

Paraguay có thể gây khó khăn bằng lối chơi kỷ luật, phòng ngự số đông và tinh thần sau chiến thắng trước Đức. Tuy nhiên, khả năng chống đỡ của đại diện Nam Mỹ sẽ bị thử thách mạnh hơn nhiều trước hàng công giàu đột biến của Pháp.

Trận đấu có thể không quá dễ dàng trong giai đoạn đầu, nhưng nếu Pháp tìm được bàn mở tỷ số, cục diện nhiều khả năng nghiêng hẳn về Les Bleus.

Dự đoán: Pháp 3-0 Paraguay.