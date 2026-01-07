Thể thao 360 Nhận định thắng thua Tây Ban Nha vs Áo: Yamal gánh biên La Roja trước thử thách pressing Tây Ban Nha vs Áo lúc 2h ngày 3/7 tại vòng 1/16 World Cup 2026, nơi La Roja được đánh giá cao hơn nhưng phải giải bài toán lực lượng ở hai hành lang cánh.

Thông tin trận đấu Tây Ban Nha vs Áo hôm nay 3/7/2026

Nội dung Thông tin Trận đấu Tây Ban Nha vs Áo Giải đấu World Cup 2026 Vòng đấu Vòng 1/16 Thời gian 2h00 ngày 3/7/2026, giờ Việt Nam Giờ quốc tế 19h00 GMT ngày 2/7 Địa điểm Sân SoFi Stadium, Los Angeles, Mỹ Kênh trực tiếp VTV3, VTV6, VTV9

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Khán giả Việt Nam có thể theo dõi trận Tây Ban Nha vs Áo trên hệ thống kênh VTV, nền tảng VTVGo và các đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng World Cup 2026.

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Theo lịch phát sóng trong nước, trận Tây Ban Nha vs Áo được trực tiếp trên VTV3, VTV6, VTV9 và VTVGo. Người xem nên ưu tiên nền tảng chính thức để tránh link giả, luồng phát không bản quyền hoặc chất lượng hình ảnh thiếu ổn định.

Nhận định thắng thua giữa Tây Ban Nha vs Áo

Tây Ban Nha bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với vị thế của một trong những ứng viên nặng ký. La Roja khép lại bảng H với ngôi đầu, giành 7 điểm sau 3 trận, ghi 5 bàn và chưa để thủng lưới. Sau trận hòa Cape Verde 0-0 ở lượt ra quân, thầy trò HLV Luis de la Fuente thắng Saudi Arabia 4-0 rồi đánh bại Uruguay 1-0 nhờ pha lập công của Alex Baena.

Điểm mạnh quen thuộc của Tây Ban Nha nằm ở khả năng kiểm soát bóng và duy trì nhịp chơi ổn định. Rodri, Pedri, Fabian Ruiz, Dani Olmo và Baena giúp đội bóng xứ bò tót có nhiều phương án triển khai ở trung tuyến, từ phối hợp ngắn, kéo giãn đội hình đối thủ đến những đường chuyền xuyên tuyến.

Hàng thủ cũng là nền tảng quan trọng của La Roja tại vòng bảng. Tây Ban Nha giữ sạch lưới cả 3 trận, cho thấy sự chắc chắn trong cách tổ chức phòng ngự. Khi kiểm soát bóng tốt, đội bóng này không chỉ tạo sức ép lên phần sân đối thủ mà còn hạn chế đáng kể các pha phản công.

Dù vậy, bài toán lớn của Tây Ban Nha nằm ở hai biên. Nico Williams và Yeremy Pino dính chấn thương sau trận thắng Uruguay, còn Lamine Yamal chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất xuyên suốt vòng bảng. Việc thiếu các mũi khoan tốc độ có thể khiến La Roja phải điều chỉnh cách tiếp cận, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào khả năng tạo đột biến ở hành lang cánh.

Ở phía đối diện, Áo giành vé vào vòng 1/16 với tư cách nhì bảng J. Đội bóng của HLV Ralf Rangnick thắng Jordan 3-1, thua Argentina 0-2 và hòa Algeria 3-3 ở trận quyết định. Với 4 điểm, 6 bàn thắng và 6 bàn thua, Áo cho thấy họ là tập thể giàu năng lượng nhưng chưa thật sự an toàn ở khâu phòng ngự.

Sức mạnh của Áo đến từ cường độ pressing, khả năng tranh chấp và những pha chuyển trạng thái nhanh. Laimer, Seiwald, Sabitzer hay Baumgartner có thể khiến tuyến giữa Tây Ban Nha gặp áp lực nếu La Roja xử lý bóng chậm hoặc để mất bóng ở khu vực nguy hiểm.

Điểm nóng của trận đấu nhiều khả năng nằm ở trung tuyến. Tây Ban Nha muốn kiểm soát bóng bằng Rodri và Pedri, còn Áo sẽ cố phá nhịp bằng pressing tầm cao. Nếu La Roja vượt qua lớp áp sát đầu tiên, họ có thể mở ra khoảng trống sau lưng hàng tiền vệ Áo.

Về tương quan, Tây Ban Nha vẫn nhỉnh hơn nhờ chất lượng đội hình, khả năng kiểm soát thế trận và sự chắc chắn ở vòng bảng. Tuy nhiên, Áo không phải đối thủ dễ bị cuốn vào thế trận một chiều. Nếu đại diện Trung Âu duy trì được cường độ pressing và tận dụng tốt các pha bóng chuyển trạng thái, Tây Ban Nha có thể gặp nhiều khó khăn hơn dự kiến.

Dự đoán số bàn thắng Tây Ban Nha vs Áo

Tây Ban Nha bước vào vòng 1/16 với nền tảng phòng ngự tốt. La Roja chỉ nhận 2 bàn thua trong 5 trận gần nhất, trung bình 0,4 bàn/trận. Hàng công cũng duy trì hiệu suất ổn định với 9 bàn sau 5 trận, đạt trung bình 1,8 bàn/trận và ghi bàn ở 80% số trận.

Áo cũng có khả năng ghi bàn khá đều. Đại diện Trung Âu nổ súng ở 4/5 trận gần nhất, ghi tổng cộng 8 bàn, trung bình 1,6 bàn/trận. Tuy nhiên, hàng thủ của họ đã nhận 6 bàn thua trong cùng giai đoạn, trung bình 1,2 bàn/trận.

Trước một Tây Ban Nha kiểm soát bóng tốt, Áo nhiều khả năng phải lùi sâu trong nhiều thời điểm. Dù vậy, lối chơi pressing và phản công nhanh của đội bóng áo đỏ đủ để tạo ra một vài cơ hội đáng chú ý.

Dự đoán số bàn thắng Tây Ban Nha vs Áo: 2-3 bàn.

Tỷ số gợi ý: Tây Ban Nha 2-0 Áo.

Tình hình lực lượng Tây Ban Nha vs Áo

Tây Ban Nha không có Nico Williams và Yeremy Pino vì chấn thương. Đây là tổn thất đáng kể ở hai hành lang biên, nhất là khi Lamine Yamal chưa đạt trạng thái thể lực lý tưởng trong suốt vòng bảng.

HLV Luis de la Fuente nhiều khả năng vẫn sử dụng bộ khung mạnh với Simon trong khung gỗ, hàng thủ gồm Llorente, Cubarsi, Laporte và Cucurella. Ở tuyến giữa, Pedri, Rodri và Fabian Ruiz giữ vai trò điều tiết, kiểm soát nhịp trận.

Trên hàng công, Yamal, Oyarzabal và Dani Olmo có thể đá chính. Oyarzabal giúp La Roja có thêm điểm chạm trong vòng cấm, còn Dani Olmo có xu hướng di chuyển linh hoạt giữa trung lộ và biên.

Áo có lực lượng đầy đủ. HLV Ralf Rangnick nhiều khả năng tiếp tục đặt niềm tin vào các trụ cột như Laimer, Alaba, Sabitzer, Baumgartner và Arnautovic. Đây là bộ khung giàu kinh nghiệm, phù hợp với cách chơi pressing giàu cường độ.

Phong độ gần đây của Tây Ban Nha vs Áo

Đội tuyển Phong độ 5 trận gần nhất Ghi chú Tây Ban Nha Thắng 3, hòa 2 Giữ sạch lưới cả 3 trận vòng bảng World Cup 2026 Áo Thắng 3, hòa 1, thua 1 Hàng công ổn, nhưng thủng lưới 5 bàn ở 2 trận World Cup gần nhất

Tây Ban Nha bất bại trong 5 trận gần nhất với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Điểm đáng chú ý nhất là khả năng phòng ngự chắc chắn, đặc biệt tại vòng bảng World Cup 2026 khi La Roja chưa nhận bàn thua.

Áo thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Hàng công của đại diện Trung Âu có hiệu suất khá tốt, nhưng trận hòa Algeria 3-3 và thất bại 0-2 trước Argentina cho thấy hàng thủ vẫn còn nhiều khoảng trống.

Kết quả đối đầu Tây Ban Nha vs Áo gần nhất

Tây Ban Nha có thành tích đối đầu vượt trội trước Áo. Sau 16 lần gặp nhau, La Roja thắng 9, hòa 3 và thua 4. Đây là nền tảng giúp đội bóng xứ bò tót tự tin trước màn tái đấu ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Nội dung Dữ liệu Số lần gặp nhau 16 Tây Ban Nha thắng 9 Hòa 3 Áo thắng 4 Bối cảnh trận tới Vòng 1/16 World Cup 2026

Lịch sử đối đầu nghiêng về Tây Ban Nha, nhưng trận đấu loại trực tiếp luôn có độ rủi ro cao. Áo có thể không kiểm soát bóng nhiều, nhưng đủ khả năng gây áp lực bằng pressing và các pha chuyển trạng thái.

Đội hình xuất phát Tây Ban Nha vs Áo dự kiến

Đội hình xuất phát Tây Ban Nha dự kiến

Simon; Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Oyarzabal, Dani Olmo.

Phương án khác: Nếu cần tăng thêm sự chắc chắn, Tây Ban Nha có thể kéo Dani Olmo vào trung lộ nhiều hơn để hỗ trợ kiểm soát bóng. Khi thiếu Nico Williams và Yeremy Pino, La Roja có thể ưu tiên phối hợp nhóm thay vì tấn công tốc độ thuần ở hai biên.

Đội hình xuất phát Áo dự kiến

A. Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; X. Schlager, Seiwald; Wimmer, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic.

Phương án khác: Áo có thể tăng cường thêm nhân sự ở tuyến giữa để gây sức ép lên Rodri và Pedri. Trong thế trận cần bàn thắng, Sabitzer hoặc Baumgartner có thể được đẩy cao hơn để hỗ trợ Arnautovic.

Thống kê đáng chú ý Tây Ban Nha vs Áo

Thống kê Dữ liệu Phong độ Tây Ban Nha Bất bại 5/5 trận gần nhất Hàng thủ Tây Ban Nha Giữ sạch lưới 3/5 trận gần nhất Bàn thua của Tây Ban Nha Trung bình 0,4 bàn/trận trong 5 trận gần nhất Hàng công Tây Ban Nha Ghi 9 bàn trong 5 trận gần nhất Hiệu suất Tây Ban Nha Trung bình 1,8 bàn/trận Phong độ Áo Bất bại 4/5 trận gần nhất Hàng công Áo Ghi 8 bàn trong 5 trận gần nhất Hiệu suất Áo Trung bình 1,6 bàn/trận Hàng thủ Áo Nhận 6 bàn thua trong 5 trận gần nhất Đối đầu Tây Ban Nha thắng 9, hòa 3, thua 4 sau 16 lần gặp Áo

Dự đoán tỷ số Tây Ban Nha vs Áo

Tây Ban Nha có lợi thế về chất lượng đội hình, khả năng kiểm soát bóng và sự chắc chắn ở hàng thủ. Nếu Rodri, Pedri và Fabian Ruiz kiểm soát được trung tuyến, La Roja sẽ giảm đáng kể sức ép từ những pha pressing của Áo.

Áo có thể gây khó khăn bằng cường độ tranh chấp và khả năng chuyển trạng thái. Tuy nhiên, hàng thủ của đại diện Trung Âu đã để lộ nhiều khoảng trống ở vòng bảng, đặc biệt khi trận đấu bị kéo vào nhịp đôi công.

Trận đấu nhiều khả năng không quá dễ cho Tây Ban Nha, nhất là khi họ thiếu nhân sự quan trọng ở hai cánh. Dù vậy, bản lĩnh và sự chắc chắn giúp La Roja có nhiều cơ sở giành vé đi tiếp.

Dự đoán: Tây Ban Nha 2-0 Áo.