Thể thao 360 Nhận định thắng thua Thụy Sĩ vs Algeria: Xhaka đối đầu sức bật Bắc Phi Thụy Sĩ vs Algeria lúc 10h00 ngày 3/7 tại vòng 1/16 World Cup 2026, nơi bản lĩnh châu Âu gặp tinh thần chiến đấu của đội bóng cuối cùng vượt qua vòng bảng.

Thông tin trận đấu Thụy Sĩ vs Algeria hôm nay 3/7/2026

Nội dung Thông tin Trận đấu Thụy Sĩ vs Algeria Giải đấu World Cup 2026 Thời gian 10h00 ngày 3/7/2026, giờ Việt Nam Địa điểm BC Place, Vancouver Vòng đấu Vòng 1/16 World Cup 2026 Kênh trực tiếp VTV3, VTV6, VTV9

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Nhận định thắng thua giữa Thụy Sĩ vs Algeria

Thụy Sĩ bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với tâm thế tự tin sau hành trình vòng bảng khá thuyết phục. Đại diện châu Âu khởi đầu bằng trận hòa trước Qatar, sau đó chơi bùng nổ trước Bosnia & Herzegovina trước khi vượt qua Canada ở lượt cuối. Chuỗi kết quả ấy giúp Thụy Sĩ đi tiếp với vị thế ổn định và có nền tảng tốt trước vòng knock-out.

Điểm mạnh lớn nhất của Thụy Sĩ nằm ở sự cân bằng. Họ không cần chơi quá hoa mỹ, nhưng luôn duy trì cấu trúc đội hình hợp lý, kiểm soát nhịp độ và biết cách tận dụng những thời điểm quan trọng. Với những cầu thủ như Granit Xhaka, Freuler, Akanji hay Embolo, Thụy Sĩ có đủ kinh nghiệm để xử lý các trận đấu căng thẳng.

Ở vòng bảng, Thụy Sĩ cho thấy khả năng thích nghi khá tốt. Khi cần kiểm soát bóng, họ có Xhaka và Freuler điều tiết ở tuyến giữa. Khi cần tăng tốc, Ndoye, Vargas và Embolo có thể tạo sức ép bằng các pha di chuyển trực diện. Cách chơi này giúp đội bóng châu Âu không dễ bị kéo vào thế trận hỗn loạn.

Algeria lại mang đến một câu chuyện nhiều cảm xúc hơn. Đại diện Bắc Phi là đội cuối cùng vượt qua vòng bảng, sau hành trình không hề bằng phẳng. Họ gặp nhiều khó khăn trước Argentina, tìm lại hy vọng bằng chiến thắng quan trọng trước Jordan, rồi giữ vé đi tiếp sau trận hòa kịch tính 3-3 với Áo.

So với Thụy Sĩ, Algeria có lối chơi giàu năng lượng hơn. Đội bóng Bắc Phi thường dựa vào tốc độ, tranh chấp mạnh và khả năng chuyển trạng thái nhanh. Những cầu thủ như Mahrez, Benrahma, Bounedjah hay Ait-Nouri có thể tạo ra khác biệt nếu được trao khoảng trống ở hai biên hoặc trước vòng cấm.

Điểm đáng chú ý nằm ở khu vực giữa sân. Thụy Sĩ có Xhaka và Freuler để giữ nhịp, còn Algeria sở hữu Bennacer, Zerrouki và Aouar, những cầu thủ có khả năng tranh chấp, thoát pressing và đưa bóng lên phía trên. Đội nào làm chủ khu trung tuyến tốt hơn sẽ có nhiều cơ hội kiểm soát hướng đi của trận đấu.

Về thế trận, Thụy Sĩ nhiều khả năng nhập cuộc chắc chắn, ưu tiên cự ly đội hình và hạn chế các pha phản công của Algeria. Đại diện châu Âu không nhất thiết phải dồn ép liên tục, nhưng họ có thể kiên nhẫn kéo giãn đối thủ trước khi tăng tốc ở hai biên.

Algeria có thể chọn cách đá thấp hơn, chờ thời cơ phản công. Với tốc độ của Mahrez, Benrahma và khả năng băng lên từ tuyến hai, đại diện châu Phi đủ sức khiến hàng thủ Thụy Sĩ gặp rắc rối nếu trận đấu mở ra khoảng trống.

Dù vậy, Thụy Sĩ vẫn nhỉnh hơn về sự ổn định, kinh nghiệm và khả năng kiểm soát các khoảnh khắc then chốt. Algeria có tinh thần chiến đấu đáng nể, nhưng ở một trận loại trực tiếp, bản lĩnh và độ chắc chắn của Thụy Sĩ là lợi thế quan trọng.

Dự đoán số bàn thắng Thụy Sĩ vs Algeria

Thụy Sĩ đang có hiệu suất tấn công khá tốt khi ghi 21 bàn sau 9 trận gần nhất, đạt trung bình 2,33 bàn/trận. Đội bóng châu Âu cũng ghi bàn ở 8/9 trận, tương đương 89%, cho thấy hàng công duy trì được sự đều đặn.

Algeria ghi 42 bàn sau 23 trận, trung bình 1,83 bàn/trận. Đại diện Bắc Phi nổ súng ở 17/23 trận, tương đương 74%. Đây là con số đủ để Thụy Sĩ phải thận trọng, nhất là khi Algeria có nhiều cầu thủ giàu tốc độ và khả năng tạo đột biến.

Ở chiều phòng ngự, Thụy Sĩ chắc chắn hơn khi mới thủng lưới 5 bàn sau 9 trận, trung bình 0,56 bàn/trận. Algeria nhận 19 bàn thua sau 23 trận, trung bình 0,83 bàn/trận, nhưng trận hòa Áo 3-3 cho thấy hàng thủ đội bóng Bắc Phi vẫn có lúc thiếu ổn định.

Tính chất knock-out có thể khiến hai đội nhập cuộc thận trọng. Thụy Sĩ sẽ không muốn trận đấu bị cuốn vào nhịp đôi công quá sớm, còn Algeria nhiều khả năng chờ cơ hội phản công. Kịch bản hợp lý là trận đấu có bàn thắng nhưng khó vượt quá mức quá cao.

Dự đoán: 2-3 bàn thắng.

Tình hình lực lượng Thụy Sĩ vs Algeria

Thụy Sĩ có lực lượng mạnh nhất cho trận đấu này. HLV Murat Yakin nhiều khả năng tiếp tục sử dụng bộ khung quen thuộc với Kobel trong khung gỗ, Akanji và Schar ở trung tâm hàng thủ, Xhaka cùng Freuler giữ vai trò cân bằng tuyến giữa.

Trên hàng công, Embolo vẫn là điểm đến quan trọng trong các pha triển khai bóng. Ndoye và Vargas có thể hỗ trợ bằng tốc độ ở hai biên, còn Aebischer đảm nhận vai trò liên kết giữa tuyến giữa và hàng công.

Algeria cũng có lực lượng mạnh nhất. Mahrez là nhân tố nổi bật trên hàng công, bên cạnh Benrahma và Bounedjah. Ở tuyến giữa, Bennacer, Zerrouki và Aouar mang đến sức tranh chấp, khả năng thoát pressing và những đường chuyền mở ra cơ hội.

Phong độ gần đây của Thụy Sĩ vs Algeria

Đội tuyển Phong độ 5 trận gần nhất Ghi chú Thụy Sĩ Thắng 3, hòa 2 Bất bại, ghi 12 bàn và thủng lưới 5 lần Algeria Thắng 3, hòa 1, thua 1 Ghi 10 bàn, thủng lưới 7 lần

Thụy Sĩ đang có phong độ ổn định với 3 chiến thắng và 2 trận hòa trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội bóng châu Âu ghi 12 bàn trong chuỗi này, cho thấy hàng công hoạt động hiệu quả.

Algeria thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần đây. Đại diện Bắc Phi ghi 10 bàn nhưng cũng nhận 7 bàn thua, vì vậy sự chắc chắn ở hàng thủ sẽ là bài toán quan trọng trước Thụy Sĩ.

Kết quả đối đầu Thụy Sĩ vs Algeria gần nhất

Thụy Sĩ và Algeria chưa từng gặp nhau ở các giải đấu lớn. Trận đấu tại vòng 1/16 World Cup 2026 vì thế mang màu sắc rất mới, nhất là khi hai đội đại diện cho hai phong cách khác nhau.

Ngày Trận đấu Kết quả Tính chất Chưa có dữ liệu Thụy Sĩ vs Algeria Chưa từng gặp Trận đầu tiên tại World Cup 2026

Việc chưa có lịch sử đối đầu khiến trận đấu khó đoán hơn. Thụy Sĩ có ưu thế về tổ chức, còn Algeria có thể tạo bất ngờ bằng sức trẻ, tốc độ và sự quyết liệt.

Đội hình xuất phát Thụy Sĩ vs Algeria dự kiến

Thụy Sĩ dự kiến theo sơ đồ 4-2-3-1

Kobel; Widmer, Akanji, Schar, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Aebischer, Vargas; Embolo.

Phương án khác: Thụy Sĩ có thể tăng thêm sự chắc chắn ở tuyến giữa nếu muốn bảo toàn thế trận. Khi cần bàn thắng, HLV Murat Yakin nhiều khả năng đẩy cao hai biên và yêu cầu Embolo làm tường nhiều hơn trong vòng cấm.

Algeria dự kiến theo sơ đồ 4-3-3

Mandrea; Atal, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Bennacer, Zerrouki, Aouar; Mahrez, Bounedjah, Benrahma.

Phương án khác: Algeria có thể kéo đội hình xuống thấp hơn trong hiệp một để hạn chế khoảng trống phía sau hàng thủ. Nếu bị dẫn bàn, Mahrez và Benrahma nhiều khả năng được trao nhiều bóng hơn ở hai biên để tạo sức ép trực diện.

Thống kê đáng chú ý Thụy Sĩ vs Algeria

Thống kê Dữ liệu Phong độ Thụy Sĩ Bất bại 5 trận gần nhất, thắng 3 và hòa 2 Phong độ Algeria Thắng 3, hòa 1, thua 1 trong 5 trận gần nhất Hàng công Thụy Sĩ Ghi 21 bàn sau 9 trận, trung bình 2,33 bàn/trận Hàng công Algeria Ghi 42 bàn sau 23 trận, trung bình 1,83 bàn/trận Phạt góc Thụy Sĩ 33 quả sau 9 trận, trung bình 3,67 quả/trận Phạt góc Algeria 127 quả sau 23 trận, trung bình 5,52 quả/trận Thẻ vàng Thụy Sĩ 5 thẻ sau 9 trận, trung bình 0,56 thẻ/trận Thẻ vàng Algeria 33 thẻ sau 23 trận, trung bình 1,43 thẻ/trận Lượt trận gần nhất của Thụy Sĩ Thắng Canada 2-1, tung ra 6 cú sút và có 4 pha dứt điểm trúng đích Lượt trận gần nhất của Algeria Hòa Áo 3-3, kiểm soát bóng 65%, tung ra 12 cú sút và 5 lần dứt điểm trúng đích

Các thống kê cho thấy Thụy Sĩ ổn định hơn về phòng ngự và kỷ luật, còn Algeria có xu hướng chơi mạnh ở biên và tạo nhiều phạt góc hơn. Đây là nền tảng để trận đấu có nhịp tranh chấp cao nhưng không nhất thiết bùng nổ về tỷ số.

Dự đoán tỷ số Thụy Sĩ vs Algeria

Thụy Sĩ có lợi thế về sự ổn định, tổ chức phòng ngự và khả năng kiểm soát nhịp độ. Algeria lại đáng gờm ở tốc độ, tinh thần chiến đấu và khả năng tạo bất ngờ trong các pha chuyển trạng thái.

Trận đấu nhiều khả năng diễn ra chặt chẽ trong hiệp một. Thụy Sĩ sẽ kiên nhẫn giữ bóng, còn Algeria chờ cơ hội bứt tốc ở hai biên.

Với bản lĩnh tốt hơn ở các trận knock-out, Thụy Sĩ có nhiều cơ sở để thắng sít sao.

Dự đoán: Thụy Sĩ 2-1 Algeria.