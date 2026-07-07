Thể thao 360 Nhận định thắng thua Thụy Sĩ vs Colombia: Xhaka đối đầu James Rodriguez ở BC Place Thụy Sĩ vs Colombia lúc 3h ngày 8/7 tại vòng 1/8 World Cup 2026, nơi hai đội bất bại cùng bước vào màn đấu trí căng thẳng ở BC Place.

Thông tin trận đấu Thụy Sĩ vs Colombia hôm nay 8/7/2026

Nội dung Thông tin Trận đấu Thụy Sĩ vs Colombia Giải đấu World Cup 2026 Vòng đấu Vòng 1/8 Thời gian 3h00 ngày 8/7/2026, giờ Việt Nam Giờ quốc tế 20h00 GMT ngày 7/7 Địa điểm Sân BC Place, Vancouver, Canada Kênh trực tiếp VTV3, VTV6, VTV9

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Nhận định thắng thua giữa Thụy Sĩ vs Colombia

Thụy Sĩ và Colombia bước vào vòng 1/8 World Cup 2026 với cùng điểm tựa lớn là sự ổn định. Cả hai đều chưa thua sau 4 trận, cùng sở hữu hàng thủ chắc chắn và lối chơi giàu tính tổ chức. Đây là cặp đấu có sự cân bằng rõ rệt, nơi một sai lầm nhỏ cũng có thể định đoạt tấm vé đi tiếp.

Thụy Sĩ đang cho thấy bản lĩnh của một đội bóng châu Âu giàu kinh nghiệm. Đội bóng của HLV Murat Yakin đứng đầu bảng B sau các kết quả tích cực trước Bosnia & Herzegovina, Canada và Qatar. Đến vòng 1/16, Thụy Sĩ tiếp tục vượt qua Algeria 2-0 nhờ các bàn thắng của Breel Embolo và Dan Ndoye.

Sau 4 trận tại World Cup 2026, Thụy Sĩ ghi 9 bàn và chỉ để thủng lưới 3 lần. Con số này phản ánh khá rõ sự cân bằng trong cách chơi của đội bóng áo đỏ. Họ không tấn công quá ồ ạt, nhưng biết cách tăng tốc ở thời điểm cần thiết, đặc biệt trong các pha chuyển trạng thái từ tuyến giữa ra hai biên.

Điểm tựa quan trọng nhất của Thụy Sĩ vẫn nằm ở tuyến giữa. Granit Xhaka giữ vai trò điều tiết, thu hồi bóng và mở hướng tấn công. Phía sau anh, Manuel Akanji, Nico Elvedi và Ricardo Rodriguez tạo nên bộ khung phòng ngự dày dạn kinh nghiệm, đủ sức chống lại các pha lên bóng tốc độ của đối thủ Nam Mỹ.

Trên hàng công, Breel Embolo mang đến sức càn lướt, còn Dan Ndoye và Ruben Vargas có thể tạo khác biệt bằng tốc độ. Khi Thụy Sĩ đoạt bóng ở khu vực giữa sân, những pha tăng tốc từ hai hành lang biên có thể trở thành phương án nguy hiểm để kéo giãn hàng thủ Colombia.

Dù vậy, Colombia không phải đối thủ dễ bị cuốn vào nhịp chơi của Thụy Sĩ. Đại diện Nam Mỹ cũng đứng đầu bảng K sau khi đánh bại Uzbekistan, CHDC Congo và cầm hòa Bồ Đào Nha. Ở vòng 1/16, Colombia vượt qua Ghana 1-0 nhờ bàn thắng sớm của Jhon Arias.

Sự chắc chắn của Colombia là yếu tố đáng chú ý nhất. Sau 4 trận tại World Cup 2026, đội bóng của HLV Néstor Lorenzo mới nhận đúng 1 bàn thua. Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí và Johan Mojica đang tạo ra hệ thống phòng ngự có cự ly tốt, tranh chấp mạnh và bọc lót khá kín kẽ.

Trên mặt trận tấn công, Colombia vẫn trông chờ nhiều vào Luis Díaz và James Rodríguez. Díaz có khả năng đi bóng, tăng tốc và tạo đột biến ở biên trái. James, nếu đạt thể trạng tốt, vẫn là cầu nối quan trọng giữa tuyến giữa và hàng công nhờ nhãn quan chuyền bóng cùng khả năng xử lý trong không gian hẹp.

Về thế trận, Thụy Sĩ nhiều khả năng nhập cuộc thận trọng, ưu tiên kiểm soát rủi ro và chờ cơ hội phản công. Colombia có thể cầm bóng nhiều hơn, triển khai bài bản từ tuyến dưới và tìm cách kéo giãn khối phòng ngự của đối thủ. Tuy nhiên, khi hai đội đều giữ cự ly tốt, trận đấu khó xuất hiện nhiều khoảng trống trong hiệp một.

Cặp đấu này hứa hẹn giằng co bởi Thụy Sĩ mạnh ở kỷ luật chiến thuật, còn Colombia sở hữu chất Nam Mỹ linh hoạt hơn ở tuyến trên. Nếu trận đấu bước vào giai đoạn cuối với tỷ số cân bằng, khả năng tận dụng khoảnh khắc của Embolo, Díaz, Arias hoặc James Rodríguez có thể tạo ra khác biệt.

Dự đoán số bàn thắng Thụy Sĩ vs Colombia

Thụy Sĩ ghi 23 bàn trong 10 trận thuộc giai đoạn thống kê, đạt hiệu suất 2,3 bàn/trận. Tại World Cup 2026, đại diện châu Âu cũng duy trì hiệu quả cao với 9 bàn sau 4 trận, trong đó có chiến thắng 4-1 trước Bosnia & Herzegovina và thắng Algeria 2-0 ở vòng 1/16.

Hàng thủ Thụy Sĩ cũng chơi ổn định khi chỉ nhận 5 bàn thua trong 10 trận gần nhất, trung bình 0,5 bàn/trận. Sau 4 trận tại World Cup năm nay, đội bóng áo đỏ mới thủng lưới 3 lần, cho thấy khả năng giữ cự ly và chống phản công khá tốt.

Colombia không bùng nổ bằng Thụy Sĩ nhưng lại rất thực dụng. Đại diện Nam Mỹ ghi 18 bàn sau 10 trận, trung bình 1,8 bàn/trận. Tại World Cup 2026, Colombia thắng 3, hòa 1 và ba trận gần nhất đều khép lại với không quá 2 bàn.

Điểm mạnh lớn nhất của Colombia nằm ở phòng ngự. Sau 4 trận tại giải, đội bóng của HLV Néstor Lorenzo chỉ để lọt lưới đúng 1 lần. Dù vậy, nếu có bàn mở tỷ số sớm, thế trận có thể thay đổi nhanh do cả hai đội đều sở hữu những mũi tấn công tốc độ.

Dự đoán: Trên 4 bàn thắng.

Thông tin lực lượng Thụy Sĩ vs Colombia

Thụy Sĩ có một số lo ngại về lực lượng khi Luca Jaquez và Michel Aebischer gặp vấn đề cơ, bỏ ngỏ khả năng ra sân. Nếu Aebischer không đạt thể trạng tốt nhất, HLV Murat Yakin có thể phải điều chỉnh vai trò ở tuyến giữa hoặc sử dụng phương án giàu tốc độ hơn ở hành lang trái.

Bộ khung chính của Thụy Sĩ vẫn xoay quanh Gregor Kobel trong khung gỗ, Akanji, Elvedi và Rodriguez ở hàng thủ. Tuyến giữa có Freuler và Xhaka giữ vai trò cân bằng, còn Embolo là điểm đến quan trọng trong các pha tấn công.

Colombia vắng Jhon Córdoba vì chấn thương, trong khi James Rodríguez bị ốm. Đây là hai thông tin đáng chú ý bởi Córdoba có thể đá cao nhất trên hàng công, còn James là nhân tố sáng tạo quan trọng nhất.

Nếu James không đạt trạng thái tốt nhất, Colombia có thể phải trao thêm vai trò tổ chức cho Jhon Arias hoặc kéo Luis Díaz vào những khu vực trung tâm nhiều hơn. Dù vậy, đội bóng Nam Mỹ vẫn còn nền tảng phòng ngự chắc chắn để duy trì sự cân bằng.

Phong độ gần đây của Thụy Sĩ vs Colombia

Đội tuyển Phong độ 5 trận gần nhất Ghi chú Thụy Sĩ Thắng 3, hòa 2 Bất bại, ghi bàn đều và phòng ngự ổn định Colombia Thắng 4, hòa 1 Hàng thủ chắc, chỉ thủng lưới 1 bàn tại World Cup 2026

Thụy Sĩ đang duy trì chuỗi 5 trận bất bại, trong đó có 3 chiến thắng. Đội bóng của HLV Murat Yakin không quá phô trương, nhưng luôn biết cách kiểm soát nhịp độ và tận dụng tốt các thời điểm đối thủ mất tập trung.

Colombia thậm chí còn có phong độ ấn tượng hơn với 4 chiến thắng và 1 trận hòa trong 5 trận gần nhất. Đại diện Nam Mỹ đang chơi thực dụng, chắc chắn và có khả năng bảo vệ lợi thế rất tốt sau khi vượt lên dẫn bàn.

Kết quả đối đầu Thụy Sĩ vs Colombia gần nhất

Thụy Sĩ và Colombia không chạm trán quá thường xuyên, nhưng lịch sử đối đầu gần đây đang nghiêng nhẹ về đại diện Nam Mỹ. Colombia thắng 2 trong 3 lần gặp Thụy Sĩ gần nhất, còn đội bóng châu Âu có 1 chiến thắng.

Trận đấu Kết quả Ghi chú Thụy Sĩ vs Colombia Colombia thắng 2/3 lần gần nhất Đại diện Nam Mỹ có lợi thế đối đầu gần đây

Dù lịch sử đối đầu không quá dày, yếu tố này vẫn giúp Colombia có thêm sự tự tin. Tuy nhiên, vòng 1/8 World Cup 2026 là bối cảnh hoàn toàn khác, nơi phong độ hiện tại và khả năng chịu áp lực mới là yếu tố quyết định.

Đội hình xuất phát Thụy Sĩ vs Colombia dự kiến

Đội hình xuất phát Thụy Sĩ dự kiến theo sơ đồ 4-2-3-1

Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Ndoye, Aebischer, Vargas; Embolo.

Phương án khác: Nếu Aebischer không đạt thể trạng tốt, Thụy Sĩ có thể điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa để tăng khả năng tranh chấp. HLV Murat Yakin cũng có thể sử dụng thêm một cầu thủ giàu tốc độ ở cuối trận nhằm khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ Colombia.

Đội hình xuất phát Colombia dự kiến theo sơ đồ 4-2-3-1

Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Lerma, Puerta; Arias, James Rodríguez, Díaz; Córdoba.

Phương án khác: Do Córdoba chấn thương và James Rodríguez bị ốm, Colombia có thể phải thay đổi cách bố trí hàng công. Luis Díaz nhiều khả năng trở thành mũi tấn công quan trọng nhất, còn Jhon Arias có thể được trao thêm vai trò kết nối tuyến giữa với tuyến trên.

Thống kê đáng chú ý Thụy Sĩ vs Colombia

Thống kê Dữ liệu Phong độ Thụy Sĩ Bất bại 5 trận gần nhất, thắng 3 và hòa 2 Phong độ Colombia Thắng 4, hòa 1 trong 5 trận gần nhất Hàng công Thụy Sĩ Ghi 9 bàn sau 4 trận tại World Cup 2026 Hàng thủ Colombia Chỉ thủng lưới 1 bàn sau 4 trận tại World Cup 2026 Thành tích Colombia Thắng 3, hòa 1 sau 4 trận ở giải năm nay Lối chơi Thụy Sĩ Mạnh ở pressing, phản công nhanh và kỷ luật tuyến giữa Lối chơi Colombia Kiểm soát bóng tốt, tổ chức thế trận chắc chắn Đối đầu gần đây Colombia thắng 2/3 lần gặp Thụy Sĩ gần nhất Bối cảnh Vòng 1/8 World Cup 2026 Địa điểm BC Place, Vancouver, Canada

Dự đoán tỷ số Thụy Sĩ vs Colombia

Thụy Sĩ có sự ổn định, kinh nghiệm và hàng công đạt hiệu suất tốt tại World Cup 2026. Nếu Xhaka kiểm soát tốt khu vực giữa sân, đội bóng châu Âu hoàn toàn có thể kéo trận đấu về nhịp độ họ mong muốn.

Colombia lại nhỉnh hơn ở khả năng phòng ngự và sự lì lợm. Đại diện Nam Mỹ mới thủng lưới 1 bàn sau 4 trận, đồng thời sở hữu những cá nhân có thể tạo khác biệt như Luis Díaz, Jhon Arias và James Rodríguez.

Trận đấu có thể giằng co trong phần lớn thời gian, nhưng Colombia đang cho thấy khả năng giải quyết các trận knock-out bằng sự chắc chắn và hiệu quả. Nếu tận dụng tốt cơ hội, đại diện Nam Mỹ có thể đi tiếp sau một màn rượt đuổi căng thẳng.

Dự đoán: Thụy Sĩ 2-3 Colombia.