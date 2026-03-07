Thể thao 360 Nhận định thắng thua Úc vs Ai Cập: Salah bỏ ngỏ, Socceroos chờ hàng thủ lên tiếng Úc vs Ai Cập lúc 1h ngày 4/7 tại vòng 1/16 World Cup 2026 là màn so tài cân bằng, nơi Socceroos kỳ vọng vào hàng thủ chắc chắn trước hàng công giàu đột biến của đại diện châu Phi.

Thông tin trận đấu Úc vs Ai Cập hôm nay 4/7/2026

Nội dung Thông tin Trận đấu Úc vs Ai Cập Giải đấu World Cup 2026 Vòng đấu Vòng 1/16 Thời gian 1h00 ngày 4/7/2026, giờ Việt Nam Địa điểm Sân AT&T Stadium, Mỹ

Link xem trực tiếp Úc vs Ai Cập

Khán giả Việt Nam có thể theo dõi trận Úc vs Ai Cập trên các nền tảng truyền hình có bản quyền World Cup 2026 như VTV, VTVgo, FPT Play hoặc TV360 nếu trận đấu nằm trong lịch phát sóng.

Link xem trực tiếp chính thức VTVgo: https://vtvgo.vn/

Người xem nên ưu tiên các nền tảng chính thức để tránh link giả, luồng phát không bản quyền hoặc chất lượng hình ảnh không ổn định trong thời điểm trận đấu diễn ra.

Nhận định thắng thua giữa Úc vs Ai Cập

Úc bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với tâm thế của đội bóng giàu kỷ luật. Socceroos không sở hữu hàng công quá bùng nổ, nhưng lại cho thấy sự chắc chắn ở hệ thống phòng ngự sau vòng bảng.

Sau 3 trận, Úc chỉ để thủng lưới 2 bàn. Họ cầm hòa Paraguay 0-0, thắng Thổ Nhĩ Kỳ 2-0 và chỉ thua chủ nhà Mỹ. Đây là nền tảng quan trọng để đội bóng của HLV Tony Popovic tự tin bước vào trận đấu loại trực tiếp.

Điểm hạn chế lớn nhất của Úc vẫn nằm ở khả năng tấn công. Đại diện châu Đại Dương chỉ ghi 2 bàn tại vòng bảng, hiệu suất khá thấp nếu so với mặt bằng các đội đã góp mặt ở vòng knock-out. Trong 5 trận gần nhất, Úc cũng chỉ đạt trung bình khoảng 0,7 bàn/trận.

Ai Cập lại mang đến cảm giác cân bằng hơn giữa phòng ngự và tấn công. Đại diện châu Phi đứng nhì bảng G sau khi thắng New Zealand 3-1, hòa Bỉ và Iran. Việc bất bại ở vòng bảng giúp Ai Cập có thêm sự tự tin trước cuộc đối đầu với Úc.

Sức mạnh của Ai Cập đến từ khả năng pressing, tốc độ ở hai biên và các pha tăng tốc từ hàng công. Nếu Mohamed Salah đủ thể lực để ra sân, đội bóng của HLV Hossam Hassan sẽ có thêm một phương án tạo khác biệt ở những tình huống quyết định.

Dù vậy, Ai Cập cũng không có được lực lượng tốt nhất. Mohanad Lasheen bị treo giò, Hamdy Fathy và Hossam Abdelmaguid vắng mặt vì chấn thương. Khả năng góp mặt của Salah và Mohamed Abdelmonem vẫn còn bỏ ngỏ, khiến cách vận hành của Ai Cập có thể bị ảnh hưởng.

Bên phía Úc, Mathew Leckie và Jacob Italiano đã phải chia tay World Cup vì chấn thương. Sự thiếu hụt này khiến các phương án tấn công biên của Socceroos bị thu hẹp. Dẫu vậy, hàng thủ với Harry Souttar, Jordy Bos, Aziz Behich cùng thủ môn Patrick Beach vẫn là điểm tựa lớn.

Về thế trận, Úc nhiều khả năng chơi thận trọng, giữ đội hình thấp và chờ cơ hội phản công. Ai Cập có thể cầm bóng nhỉnh hơn, triển khai nhiều pha đánh biên và tìm kiếm khoảng trống phía sau hàng tiền vệ đối phương.

Trận đấu được đánh giá không quá chênh lệch. Úc có khả năng kéo trận đấu vào thế giằng co, nhưng Ai Cập nhỉnh hơn nhờ chất lượng tấn công, sự linh hoạt ở tuyến trên và kinh nghiệm của các cầu thủ chủ chốt. Nếu tận dụng tốt một khoảnh khắc, đại diện châu Phi có cơ sở để giành vé đi tiếp.

Dự đoán số bàn thắng Úc vs Ai Cập

Úc bước vào vòng 1/16 với hàng thủ chắc chắn khi giữ sạch lưới 2/3 trận vòng bảng. Tuy nhiên, hàng công của Socceroos chưa tạo ra sức ép đủ lớn khi mới ghi 2 bàn sau 3 trận.

Ai Cập ghi bàn ở cả 3 trận vòng bảng, lần lượt trước Bỉ, New Zealand và Iran. Đại diện châu Phi có hiệu suất trung bình khoảng 1,4 bàn/trận trong 5 trận gần nhất, cao hơn đáng kể so với Úc.

Tính chất loại trực tiếp có thể khiến hai đội nhập cuộc thận trọng. Úc không muốn đẩy cao đội hình quá sớm, còn Ai Cập cũng cần tránh sai lầm khi chưa chắc có Salah trong trạng thái tốt nhất.

Kịch bản hợp lý là trận đấu có ít bàn thắng, nhưng vẫn đủ khả năng xuất hiện khoảnh khắc định đoạt từ hàng công Ai Cập.

Dự đoán: 2-3 bàn thắng.

Thông tin lực lượng Úc vs Ai Cập

Úc mất Mathew Leckie và Jacob Italiano vì chấn thương. Đây là tổn thất đáng kể ở nhóm cầu thủ có khả năng tạo đột biến ở biên.

Ai Cập không có Mohanad Lasheen vì án treo giò. Hamdy Fathy và Hossam Abdelmaguid vắng mặt do chấn thương. Mohamed Salah và Mohamed Abdelmonem bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Nếu Salah không thể đá chính, Ai Cập sẽ phải dựa nhiều hơn vào Trézéguet, Mostafa Mohamed và Zizo trong các tình huống tấn công.

Phong độ gần đây của Úc vs Ai Cập

Đội tuyển Phong độ 5 trận gần nhất Ghi chú Úc Thắng 1, hòa 2, thua 2 Phòng ngự chắc, hàng công chưa ổn định Ai Cập Thắng 2, hòa 2, thua 1 Bất bại ở vòng bảng, hàng công nhỉnh hơn

Úc chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất, nhưng thành tích phòng ngự tại vòng bảng là điểm cộng lớn. Socceroos có khả năng giữ cự ly đội hình tốt và không dễ bị cuốn vào thế trận tốc độ cao.

Ai Cập thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần đây. Đại diện châu Phi chơi ổn định hơn ở mặt trận tấn công và đã ghi bàn ở cả 3 trận vòng bảng World Cup 2026.

Kết quả đối đầu Úc vs Ai Cập gần nhất

Hai đội mới gặp nhau 1 lần trước đây, ở trận giao hữu năm 2010. Khi đó, Ai Cập giành chiến thắng 3-0 trước Úc.

Năm Trận đấu Kết quả Tính chất 2010 Úc vs Ai Cập 0-3 Giao hữu

Chiến thắng 3-0 năm 2010 không còn mang quá nhiều giá trị chuyên môn ở hiện tại, nhưng vẫn giúp Ai Cập có thêm điểm tựa tinh thần trước cuộc tái đấu tại World Cup 2026.

Đội hình xuất phát Úc vs Ai Cập dự kiến

Đội hình xuất phát Úc dự kiến:

Patrick Beach; Jordy Bos, Harry Souttar, Lucas Herrington, Aziz Behich; Jackson Irvine, Aiden O'Neill, Connor Metcalfe; Daniel Arzani, Nestory Irankunda, Thomas Yengi.

Phương án khác: Úc có thể kéo thấp đội hình, tăng thêm quân số ở tuyến giữa và chờ các pha phản công nhờ tốc độ của Irankunda hoặc Arzani.

Đội hình xuất phát Ai Cập dự kiến:

Mohamed El Shenawy; Mohamed Hany, Rami Rabia, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Nabil Koka; Hamdi Fathi, Emam Ashour, Zizo; Trézéguet, Mostafa Mohamed, Mohamed Salah.

Phương án khác: Nếu Salah không đủ thể lực đá chính, Ai Cập có thể để anh dự bị và sử dụng một phương án giàu sức tranh chấp hơn trong hiệp một, trước khi tăng tốc ở nửa sau trận đấu.

Thống kê đáng chú ý Úc vs Ai Cập

Thống kê Dữ liệu Hàng thủ Úc Chỉ thủng lưới 2 bàn sau 3 trận vòng bảng Hàng công Úc Chỉ ghi 2 bàn tại vòng bảng World Cup 2026 Phong độ Úc Thắng 1, hòa 2, thua 2 trong 5 trận gần nhất Phong độ Ai Cập Thắng 2, hòa 2, thua 1 trong 5 trận gần nhất Hàng công Ai Cập Ghi trung bình khoảng 1,4 bàn/trận trong 5 trận gần đây Phạt góc Ai Cập Trung bình 4,9 quả/trận trong 19 trận gần nhất Lực lượng Úc Leckie và Italiano chấn thương Lực lượng Ai Cập Lasheen treo giò, Salah bỏ ngỏ khả năng ra sân Đối đầu Ai Cập thắng Úc 3-0 ở trận giao hữu năm 2010

Các dữ liệu nổi bật cho thấy Úc mạnh ở khả năng phòng ngự, còn Ai Cập có nhiều phương án tấn công hơn. Khác biệt của trận đấu có thể đến từ khả năng tận dụng cơ hội trong vòng cấm.

Dự đoán tỷ số Úc vs Ai Cập

Úc đủ khả năng khiến trận đấu trở nên khó chịu bằng hàng thủ chắc chắn và lối chơi kỷ luật. Nếu Socceroos giữ được cự ly đội hình, Ai Cập sẽ không dễ tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng.

Tuy nhiên, đại diện châu Phi vẫn nhỉnh hơn ở chất lượng hàng công. Ngay cả khi Salah chưa chắc ra sân từ đầu, Ai Cập vẫn còn Trézéguet, Mostafa Mohamed và Zizo để tạo sức ép.

Trận đấu nhiều khả năng được định đoạt bởi một khoảnh khắc ở hiệp hai. Ai Cập có lợi thế nhỏ nhờ khả năng ghi bàn đều hơn tại vòng bảng.

Dự đoán: Úc 0-1 Ai Cập.