Thể thao 360 Nhận định thắng thua Việt Nam vs Timor Leste: Xuân Son mở màn hành trình bảo vệ ngôi vương Việt Nam vs Timor Leste lúc 20h30 ngày 24/7 là trận mở màn bảng A AFF Cup 2026, nơi Nguyễn Xuân Son cùng đồng đội hướng tới chiến thắng cách biệt để sớm tạo ưu thế về hiệu số.

Thông tin trận đấu Việt Nam vs Timor Leste hôm nay 24/7/2026

Nội dung Thông tin Trận đấu Timor Leste vs Việt Nam Giải đấu AFF Cup 2026 Thời gian 20h30 ngày 24/7/2026, giờ Việt Nam Địa điểm Sân vận động Chonburi, Thái Lan Vòng đấu Lượt trận thứ nhất bảng A Trực tiếp VTV6, VTVgo, FPT Play

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Khán giả Việt Nam có thể theo dõi trận Timor Leste vs Việt Nam trên kênh VTV6, nền tảng VTVgo và FPT Play.

Theo lịch phát sóng trong nước, trận mở màn bảng A AFF Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam bắt đầu lúc 20h30 ngày 24/7. Người xem nên truy cập các nền tảng chính thức để tránh link giả, luồng phát không bản quyền hoặc chất lượng hình ảnh thiếu ổn định.

Nhận định thắng thua giữa Việt Nam vs Timor Leste

Việt Nam bắt đầu chiến dịch bảo vệ chức vô địch AFF Cup bằng cuộc đối đầu đội bóng bị đánh giá thấp nhất bảng A. Xét về chất lượng nhân sự, kinh nghiệm thi đấu quốc tế và khả năng kiểm soát thế trận, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik vượt trội Timor Leste ở phần lớn vị trí.

Ba điểm là mục tiêu tối thiểu của đội bóng áo đỏ. Bảng A còn có Indonesia, Singapore và Campuchia, vì vậy Việt Nam cần tận dụng trận ra quân để tạo khoảng cách về hiệu số trước khi bước vào những cuộc đối đầu có mức độ khó cao hơn.

Phong độ gần đây mang lại sự tự tin lớn cho nhà đương kim vô địch. Việt Nam toàn thắng năm trận được thống kê, ghi 17 bàn và chỉ để lọt lưới ba lần. Đáng chú ý, đội tuyển đã đánh bại Myanmar 4-0 trong trận tổng duyệt sau chuyến tập huấn đạt kết quả tích cực tại Hàn Quốc.

Sự trở lại của Nguyễn Xuân Son giúp hàng công có thêm một trung phong mạnh trong tranh chấp, làm tường và dứt điểm trong vòng cấm. Khi Timor Leste nhiều khả năng phòng ngự thấp, khả năng chọn vị trí của Xuân Son có thể giúp Việt Nam giải quyết các tình huống bóng bổng hoặc những đường căng ngang từ hai biên.

Phía sau tiền đạo này, Quang Hải và Hoàng Đức có nhiệm vụ điều tiết nhịp độ, luân chuyển bóng và kéo giãn tuyến phòng ngự đối phương. Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc cùng Trương Tiến Anh cũng mang đến tốc độ, khả năng xử lý trong phạm vi hẹp và những pha đột phá từ hành lang cánh.

Timor Leste giành quyền dự vòng bảng sau hai chiến thắng 3-0 và 3-1 trước Brunei. Tổng tỷ số 6-1 giúp đội bóng của HLV Pedro Alves Salazar bước vào giải với tâm lý hứng khởi. Oatnasio da Silva ghi bàn ở cả hai lượt, còn Claudio Osorio, João Rangel và Zenivio Mota cũng tạo được dấu ấn.

Dù vậy, kết quả trước Brunei chưa đủ để xóa đi khoảng cách giữa Timor Leste và nhóm đội mạnh trong khu vực. Trước Maldives, Tajikistan và Philippines, đội bóng này chỉ ghi hai bàn nhưng nhận tổng cộng 10 bàn thua. Khả năng duy trì cự ly phòng ngự và chống phản công vẫn là vấn đề đáng lo ngại.

Timor Leste thường đưa bóng nhanh ra hai biên hoặc sử dụng những đường chuyền dài hướng tới João Pedro. Cách triển khai này có thể tạo ra một vài tình huống nguy hiểm nếu hàng thủ Việt Nam dâng cao và để mất bóng. Tuy nhiên, đội bóng áo đỏ đủ khả năng hạn chế rủi ro bằng việc duy trì quân số ở khu vực giữa sân.

Khu vực quyết định trận đấu nhiều khả năng nằm ở hai hành lang cánh. Khi Timor Leste lùi thấp và tập trung đông người trước vòng cấm, Việt Nam cần đẩy nhanh tốc độ luân chuyển, tạo các tình huống chồng biên rồi đưa bóng vào khu vực của Nguyễn Xuân Son.

Về thế trận, Việt Nam được dự báo kiểm soát bóng vượt trội và liên tục gây sức ép. Timor Leste có thể giữ được sự chắc chắn trong giai đoạn đầu, nhưng khó duy trì cường độ phòng ngự suốt 90 phút. Nếu bàn mở tỷ số đến sớm, khoảng trống sẽ xuất hiện nhiều hơn khi đội bóng này buộc phải đẩy cao đội hình.

Timor Leste được tính là đội chủ nhà nhưng trận đấu lại diễn ra tại Thái Lan do sân vận động trong nước chưa đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức. Đại diện này vì thế không có lợi thế đáng kể về địa điểm thi đấu.

Việt Nam cần giữ sự tập trung trước những pha bóng dài và các tình huống cố định. Nếu không mắc sai sót ở hàng thủ, chất lượng nhân sự cùng hiệu suất ghi bàn vượt trội đủ giúp nhà đương kim vô địch giành chiến thắng cách biệt.

Dự đoán số bàn thắng Việt Nam vs Timor Leste

Timor Leste ghi tám bàn trong năm trận gần nhất, đạt trung bình 1,6 bàn mỗi trận. Tuy nhiên, sáu bàn đến từ hai trận gặp Brunei tại vòng play-off. Ở ba cuộc đối đầu với Maldives, Tajikistan và Philippines, đội bóng này chỉ có hai pha lập công.

Hàng phòng ngự Timor Leste nhận 11 bàn thua trong cùng giai đoạn, tương đương 2,2 bàn mỗi trận. Cả năm trận gần nhất của họ đều xuất hiện ít nhất ba bàn thắng, với tổng cộng 19 lần lưới rung.

Việt Nam sở hữu hiệu suất cao hơn khi ghi 17 bàn trong năm trận, trung bình 3,4 bàn mỗi trận. Đội bóng áo đỏ có hai trận giữ sạch lưới và chỉ nhận ba bàn thua. Cả năm trận gần đây của Việt Nam cũng khép lại với tối thiểu ba pha lập công.

Hai đội chưa từng gặp nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia, nhưng khoảng cách về khả năng kiểm soát bóng, chất lượng hàng công và độ chắc chắn của hệ thống phòng ngự nghiêng rõ về phía Việt Nam.

Timor Leste có thể dựng khối phòng ngự thấp trong hiệp một. Khi thể lực suy giảm hoặc phải thay đổi cách chơi sau bàn thua, khoảng trống trước khung thành của họ nhiều khả năng sẽ gia tăng.

Dự đoán tổng bàn thắng: Từ 3 bàn trở lên.

Dự đoán thẻ phạt Việt Nam vs Timor Leste

Việt Nam nhiều khả năng sở hữu phần lớn thời lượng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công bên phần sân đối phương. Timor Leste có thể phải sử dụng các pha phạm lỗi chiến thuật để ngăn Quang Hải, Hoàng Hên hoặc những cầu thủ chạy cánh thoát xuống.

Khả năng giữ cự ly của Timor Leste chưa thật sự ổn định. Các tình huống mất bóng ở giữa sân có thể khiến hậu vệ và tiền vệ phòng ngự của đội bóng này phải can thiệp quyết liệt.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam thường hạn chế được số lần phạm lỗi khi kiểm soát thế trận. Đây cũng không phải cuộc đối đầu mang tính kình địch, nên khả năng xuất hiện nhiều va chạm căng thẳng không cao.

Kịch bản phù hợp là trận đấu có khoảng 2–4 thẻ, với phần lớn thuộc về Timor Leste.

Dự đoán tổng thẻ phạt: Dưới 5 thẻ.

Thông tin lực lượng Việt Nam vs Timor Leste

Timor Leste có đầy đủ lực lượng cho trận ra quân. João Pedro được kỳ vọng dẫn dắt hàng công, còn Claudio Osorio và Luís Figo có thể hỗ trợ từ hai cánh.

Việt Nam cũng có đội hình mạnh. Nguyễn Xuân Son trở lại vị trí trung phong, phía sau là những cầu thủ giàu khả năng sáng tạo như Quang Hải, Hoàng Đức, Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc.

Phong độ gần đây của Việt Nam vs Timor Leste

Đội tuyển Phong độ 5 trận gần nhất Bàn thắng – bàn thua Việt Nam Thắng 5 17–3 Timor Leste Thắng 2, thua 3 8–11

Việt Nam duy trì chuỗi năm chiến thắng liên tiếp, trong đó hàng công đạt trung bình 3,4 bàn mỗi trận. Khả năng tạo cơ hội trước những đối thủ phòng ngự số đông cũng được cải thiện qua chiến thắng 4-0 trước Myanmar.

Timor Leste có hai chiến thắng gần nhất trước Brunei nhưng đã thua ba trận trước đó. Hàng công của đội bóng này có thể tạo nguy hiểm trước các đối thủ ngang tầm, song hệ thống phòng ngự thường gặp khó khi chịu sức ép liên tục.

Lịch sử đối đầu Việt Nam vs Timor Leste

Việt Nam và Timor Leste chưa từng gặp nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Vì vậy, trận đấu tại Chonburi là lần chạm trán đầu tiên giữa hai đội.

Khoảng cách về vị trí trong khu vực và chất lượng đội hình khiến Việt Nam được đánh giá cao hơn, nhưng việc không có dữ liệu đối đầu cũng yêu cầu đội bóng áo đỏ phải nhập cuộc thận trọng.

Đội hình xuất phát Việt Nam vs Timor Leste dự kiến

Đội hình Timor Leste dự kiến

Dylan Jose Niski; Juvito Moniz, Joao Varudo, Ryan Harris Jom, Anizo Correia; Palomito Ribeiro, Natalino de Jesus; Claudio Osorio, Tristan Xavi Arrarte, Luís Figo; Joao Pedro.

Phương án khác: Timor Leste có thể tăng thêm một tiền vệ phòng ngự để thu hẹp khoảng trống trước vòng cấm. Khi cần tìm bàn thắng, João Pedro sẽ nhận nhiều sự hỗ trợ hơn từ hai cầu thủ chạy cánh.

Đội hình Việt Nam dự kiến

Patrik Lê Giang; Hồ Tấn Tài, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu; Trương Tiến Anh, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tài Lộc; Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son.

Phương án khác: HLV Kim Sang Sik có thể sử dụng Nguyễn Đình Bắc để tăng tốc độ ở hiệp hai. Việt Nam cũng có khả năng chuyển sang sơ đồ giàu sức tấn công hơn nếu Timor Leste tập trung toàn bộ quân số quanh vòng cấm.

Thống kê đáng chú ý Việt Nam vs Timor Leste

Thống kê Dữ liệu Phong độ Việt Nam Toàn thắng 5 trận gần nhất Hàng công Việt Nam Ghi 17 bàn trong 5 trận Hàng thủ Việt Nam Nhận 3 bàn trong 5 trận Phong độ Timor Leste Thắng 2, thua 3 Hàng công Timor Leste Ghi 8 bàn trong 5 trận Hàng thủ Timor Leste Nhận 11 bàn trong 5 trận Số bàn trong các trận của Việt Nam Trung bình 4 bàn/trận Số bàn trong các trận của Timor Leste Trung bình 3,8 bàn/trận Đối đầu Hai đội chưa từng gặp nhau ở cấp đội tuyển quốc gia Bối cảnh Lượt trận đầu tiên bảng A AFF Cup 2026

Dự đoán tỷ số Việt Nam vs Timor Leste

Timor Leste có sự tự tin sau hai chiến thắng trước Brunei, nhưng thử thách tại vòng bảng lớn hơn đáng kể. Những thất bại trước Philippines, Tajikistan và Maldives cho thấy đội bóng này gặp nhiều khó khăn khi phải đối đầu các đối thủ có tốc độ và khả năng gây sức ép tốt.

Việt Nam sở hữu nhiều phương án tiếp cận khung thành, từ khả năng làm tường của Nguyễn Xuân Son, những đường chuyền sáng tạo của Quang Hải đến các pha đột phá từ hai biên. Hoàng Đức cũng có thể giúp đội bóng áo đỏ duy trì quyền kiểm soát tại trung tuyến.

Timor Leste vẫn có cơ hội tạo nguy hiểm qua bóng dài hoặc phản công hướng đến João Pedro. Tuy nhiên, nếu Việt Nam duy trì cự ly hợp lý và sớm có bàn mở tỷ số, trận đấu có thể diễn ra theo hướng một chiều.

Một chiến thắng cách biệt, giữ sạch lưới và tạo lợi thế về hiệu số là mục tiêu nằm trong khả năng của nhà đương kim vô địch.

Dự đoán: Timor Leste 0-4 Việt Nam.