Thể thao 360 Nhận định tranh hạng 3 Pháp vs Anh: Mbappe đối đầu Bellingham trong cuộc chiến danh dự Pháp vs Anh lúc 4h ngày 19/7 tại trận tranh hạng 3 World Cup 2026 là màn so tài giữa tốc độ của Kylian Mbappe và khả năng tạo khác biệt của Jude Bellingham.

Thông tin trận đấu Pháp vs Anh

Nội dung Thông tin Trận đấu Pháp vs Anh Giải đấu World Cup 2026 Vòng đấu Tranh hạng 3 Thời gian 4h00 ngày 19/7/2026, giờ Việt Nam Ngày thi đấu tại Mỹ Ngày 18/7/2026 Địa điểm Sân Miami Stadium, Miami, Mỹ Kênh trực tiếp Đang cập nhật Tính chất Tranh vị trí thứ ba World Cup 2026

Theo lịch thi đấu của FIFA, trận tranh hạng 3 World Cup 2026 diễn ra lúc 21h ngày 18/7 theo giờ địa phương tại Miami Stadium, tương ứng 4h00 ngày 19/7 theo giờ Việt Nam.

Link xem trực tiếp Pháp vs Anh

Khán giả Việt Nam có thể theo dõi trận tranh hạng 3 Pháp vs Anh trên các kênh truyền hình và nền tảng số chính thức của đơn vị sở hữu bản quyền World Cup 2026.

Kênh phát sóng cụ thể sẽ được cập nhật trước giờ bóng lăn. Người xem nên sử dụng hệ thống truyền hình chính thức hoặc VTVgo sau khi lịch phát sóng được công bố để bảo đảm chất lượng hình ảnh, tránh link giả và các luồng phát thiếu ổn định.

Pháp vs Anh: Ai mạnh hơn?

Pháp có lợi thế được nghỉ nhiều hơn Anh một ngày. Les Bleus thi đấu bán kết trước Tây Ban Nha vào ngày 14/7 theo giờ Mỹ, còn Tam sư phải bước vào cuộc đấu với Argentina một ngày sau đó.

Khoảng nghỉ dài hơn giúp Didier Deschamps có thêm thời gian phục hồi thể lực và chuẩn bị phương án chiến thuật. Đây là yếu tố đáng kể nếu trận bán kết Anh vs Argentina phải kéo dài hoặc diễn ra với cường độ cao.

Pháp đã thắng sáu trận liên tiếp trước khi thua Tây Ban Nha 0-2 tại bán kết. Les Bleus ghi 16 bàn trong sáu lần ra sân đầu tiên, chỉ nhận hai bàn thua và có ba trận giữ sạch lưới liên tiếp tại vòng knock-out trước khi gặp La Roja.

Thất bại trước Tây Ban Nha chỉ ra vấn đề của Pháp khi phải đối đầu một đội giữ bóng chắc và duy trì cự ly đội hình tốt. Mbappe cùng các đồng đội không tạo được sức ép đủ lớn, đồng thời gặp khó trong việc khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương.

Anh sở hữu sức mạnh về thể chất, bóng bổng và khả năng gây sức ép. Harry Kane, Bellingham, Bukayo Saka và Phil Foden mang đến nhiều hướng tiếp cận, từ phối hợp trung lộ, đánh biên đến các tình huống cố định.

Tam sư cũng đã chứng minh khả năng vượt qua nghịch cảnh. Đội bóng của Thomas Tuchel lần lượt loại CHDC Congo, Mexico và Na Uy, trong đó Bellingham đóng vai trò quan trọng ở khu vực gần vòng cấm.

Xét về thời gian nghỉ và chiều sâu hàng công, Pháp đang nhỉnh hơn. Anh lại có lợi thế ở khả năng tranh chấp, bóng bổng và những tình huống trận đấu trở nên hỗn loạn.

Nhận định thắng thua giữa Pháp vs Anh

Pháp bước vào trận tranh hạng 3 với nhiệm vụ lấy lại sự tự tin sau thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha. Les Bleus không thể giành quyền tham dự trận chung kết World Cup lần thứ ba liên tiếp, nhưng vẫn còn cơ hội khép lại giải đấu bằng một chiến thắng.

Kylian Mbappe tiếp tục là điểm tựa lớn nhất trên hàng công. Tiền đạo này đã ghi tám bàn trước vòng bán kết và có khả năng cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026.

Điểm mạnh của Mbappe nằm ở những pha tăng tốc vào khu vực phía sau hậu vệ biên. Nếu Reece James hoặc hàng thủ Anh dâng cao, Pháp có thể sử dụng các đường chuyền trực diện để đưa đội trưởng của mình vào thế đối mặt.

Ousmane Dembele mang đến một phương án khác. Anh có thể đổi cánh, bó vào trung lộ hoặc giữ bóng bên biên nhằm kéo giãn khối phòng ngự của Tam sư.

Michael Olise đảm nhiệm vai trò kết nối giữa tuyến giữa và hàng công. Khả năng nhận bóng ở khoảng trống giữa các tuyến của Olise có thể buộc Declan Rice phải lùi sâu, qua đó giảm khả năng gây sức ép của Anh ở phần sân đối phương.

Desire Doue hoặc Bradley Barcola là những lựa chọn giàu tốc độ trong hiệp hai. Khi đối thủ suy giảm thể lực, các pha đi bóng trực diện của hai cầu thủ này có thể tạo thêm khoảng trống cho Mbappe.

Tuyến giữa Pháp nhiều khả năng tiếp tục được xây dựng quanh Manu Kone và Adrien Rabiot. Kone phụ trách tranh chấp, thu hồi bóng, còn Rabiot hỗ trợ vận chuyển bóng và di chuyển vào khu vực gần vòng cấm.

Anh có cách tấn công trực diện hơn. Declan Rice đảm nhiệm vai trò bảo vệ hàng thủ, Elliot Anderson hỗ trợ luân chuyển, còn Bellingham được phép hoạt động gần Harry Kane.

Bellingham là cầu thủ có thể khiến hàng thủ Pháp gặp nhiều khó khăn nhất. Tiền vệ này có khả năng xuất hiện đúng thời điểm trong vòng cấm, đặc biệt khi Kane lùi xuống kéo trung vệ ra khỏi vị trí.

Khả năng làm tường của Kane có thể tạo ra khoảng trống cho Bellingham và Saka. Tiền đạo đội trưởng cũng là một mối đe dọa trong các tình huống bóng bổng hoặc dứt điểm từ những đường chuyền trả ngược.

Saka nhiều khả năng đối đầu trực tiếp với Lucas Digne. Nếu hậu vệ trái của Pháp dâng cao hỗ trợ tấn công, Saka có thể khai thác khoảng trống bằng những pha tăng tốc hoặc đổi hướng vào trung lộ.

Điểm nóng quan trọng nhất nằm ở khu vực giữa sân. Pháp cần ngăn Rice và Bellingham đưa bóng lên phía trước quá dễ dàng, còn Anh phải hạn chế khả năng nhận bóng giữa các tuyến của Olise.

Các tình huống cố định có thể trở thành phương án quan trọng của Tam sư. Kane, Bellingham, Marc Guehi và Ezri Konsa đều có khả năng tranh chấp trên không, buộc hàng thủ Pháp phải duy trì sự tập trung ở những quả phạt góc.

Pháp lại nguy hiểm hơn trong các pha chuyển trạng thái. Chỉ một tình huống giành lại bóng ở giữa sân cũng có thể mở ra cơ hội tăng tốc cho Mbappe, Dembele hoặc Barcola.

Tính chất của trận tranh hạng 3 cũng có thể khiến hai HLV thực hiện nhiều thay đổi. Những cầu thủ ít được sử dụng tại bán kết có cơ hội xuất phát, giúp trận đấu diễn ra cởi mở hơn so với hai vòng đấu trước.

Pháp có thêm một ngày nghỉ và không phải thi đấu sau trận bán kết căng thẳng giữa Anh với Argentina. Lợi thế này có thể giúp Les Bleus duy trì tốc độ tốt hơn trong khoảng 30 phút cuối.

Anh vẫn đủ khả năng gây khó khăn nếu giữ được sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Tam sư cần tránh để mất bóng ở trung lộ, bởi Mbappe có thể trừng phạt bất kỳ khoảng trống nào phía sau hàng thủ.

Sự đa dạng trên hàng công và lợi thế phục hồi giúp Pháp được đánh giá cao hơn. Anh có thể ghi bàn, nhưng khả năng chống phản công sẽ quyết định cơ hội giành vị trí thứ ba.

Dự đoán số bàn thắng Pháp vs Anh

Pháp ghi 16 bàn trong sáu trận đầu tiên tại World Cup 2026, đạt trung bình hơn 2,6 bàn mỗi trận. Sau thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha, Les Bleus có tổng cộng 16 bàn thắng và bốn bàn thua sau bảy lần ra sân.

Trước bán kết, Anh ghi 13 bàn sau sáu trận, trung bình hơn hai bàn mỗi lần ra sân. Tam sư cũng nhận sáu bàn thua, cho thấy hàng phòng ngự vẫn để lộ khoảng trống khi đội hình dâng cao.

Trận tranh hạng 3 thường tạo điều kiện để các đội chơi chủ động hơn. Pháp và Anh đều không còn áp lực phải bảo vệ tấm vé vào chung kết, vì vậy tốc độ trận đấu có thể được đẩy lên sớm.

Mbappe, Dembele, Kane, Bellingham và Saka đều có khả năng tạo ra bàn thắng từ những tình huống cá nhân. Việc hai đội có thể xoay vòng hàng phòng ngự cũng làm tăng khả năng xuất hiện cơ hội.

Dự đoán: Trận đấu có từ 2 đến 4 bàn thắng, cả hai đội đều có khả năng ghi bàn.

Thông tin lực lượng Pháp vs Anh

Pháp tiếp tục theo dõi tình trạng của Kylian Mbappe. Tiền đạo này từng gặp vấn đề nhẹ ở cổ chân nhưng vẫn có thể thi đấu tại bán kết.

Aurelien Tchouameni vắng mặt ở trận gặp Tây Ban Nha vì chấn thương háng. Khả năng trở lại của tiền vệ này trong trận tranh hạng 3 cần được đánh giá thêm.

Manu Kone và Adrien Rabiot vẫn là phương án chính ở trung tuyến. Didier Deschamps cũng có thể trao cơ hội cho một số cầu thủ dự bị nhằm làm mới đội hình.

Anh không có Jordan Henderson do chấn thương cổ tay. Reece James, Declan Rice và Marc Guehi từng gặp vấn đề về thể lực, vì vậy tình trạng của họ sau trận bán kết cần tiếp tục được theo dõi.

Thomas Tuchel có thể xoay vòng ở một số vị trí nếu các cầu thủ trụ cột không đạt trạng thái tốt nhất. Phil Foden, Anthony Gordon và những phương án từ ghế dự bị có khả năng được sử dụng nhiều hơn.

Phong độ gần đây của Pháp vs Anh

Đội tuyển Phong độ gần đây Ghi chú Pháp Thắng 4, thua 1 trong 5 trận gần nhất Vừa thua Tây Ban Nha 0-2 Anh Dừng bước tại bán kết Từng vượt qua CHDC Congo, Mexico và Na Uy

Pháp có chuỗi trận ấn tượng trước bán kết, lần lượt đánh bại Thụy Điển, Paraguay và Morocco mà không nhận bàn thua. Thất bại trước Tây Ban Nha là lần đầu Les Bleus không ghi bàn tại giải.

Anh đã phải tiêu tốn nhiều thể lực trong hành trình vào bán kết. Tam sư từng cần 120 phút để vượt qua Na Uy, sau đó tiếp tục đối đầu một Argentina giàu kinh nghiệm.

Kết quả đối đầu Pháp vs Anh gần nhất

Pháp thắng Anh 2-1 tại tứ kết World Cup 2022. Aurelien Tchouameni và Olivier Giroud ghi bàn cho Les Bleus, còn Harry Kane ghi bàn từ chấm phạt đền trước khi bỏ lỡ một quả phạt đền khác ở cuối trận.

Hai đội cũng tạo ra một trận đấu nhiều bàn thắng vào năm 2017, khi Pháp thắng 3-2 trong trận giao hữu. Trước đó hai năm, Anh thắng 2-0 tại Wembley.

Giải đấu Trận đấu Kết quả Điểm đáng chú ý World Cup 2022 Anh vs Pháp 1-2 Pháp vào bán kết Giao hữu 2017 Pháp vs Anh 3-2 Trận đấu có năm bàn Giao hữu 2015 Anh vs Pháp 2-0 Anh thắng tại Wembley World Cup 1982 Anh vs Pháp 3-1 Anh thắng ở vòng bảng

Trận đấu tại Miami là cơ hội để Anh đòi lại món nợ ở Qatar, còn Pháp muốn tiếp tục duy trì ưu thế trong những lần đối đầu gần đây.

Đội hình xuất phát Pháp vs Anh dự kiến

Đội hình Pháp dự kiến theo sơ đồ 4-2-3-1

Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Manu Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Desire Doue; Mbappe.

Phương án khác: Bradley Barcola có thể được sử dụng để tăng tốc độ bên cánh trái. Pháp cũng có thể chuyển sang ba tiền vệ nếu muốn hạn chế khả năng xâm nhập vòng cấm của Bellingham.

Đội hình Anh dự kiến theo sơ đồ 4-2-3-1

Pickford; Reece James, Konsa, Guehi, O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Phương án khác: Phil Foden có thể thay Gordon để tăng khả năng phối hợp ở trung lộ. Thomas Tuchel cũng có thể sử dụng hàng thủ ba người nhằm bổ sung nhân sự chống lại tốc độ của Mbappe và Dembele.

Thống kê đáng chú ý Pháp vs Anh

Thống kê Dữ liệu Thành tích của Pháp Thắng 6, thua 1 Bàn thắng của Pháp 16 bàn sau 7 trận Bàn thua của Pháp 4 bàn Kylian Mbappe trước bán kết 8 bàn Bàn thắng của Anh trước bán kết 13 bàn sau 6 trận Bàn thua của Anh trước bán kết 6 bàn Điểm mạnh của Pháp Tốc độ và chuyển trạng thái Điểm mạnh của Anh Bóng bổng và tình huống cố định Đối đầu gần nhất tại World Cup Pháp thắng 2-1 năm 2022 Lợi thế nghỉ ngơi Pháp nhiều hơn một ngày Địa điểm Miami Stadium Tính chất Tranh hạng 3 World Cup 2026

Dự đoán tỷ số Pháp vs Anh

Pháp sở hữu lợi thế về thời gian nghỉ và nhiều cầu thủ có thể khai thác khoảng trống trong một trận đấu cởi mở. Mbappe cùng Dembele sẽ đặc biệt nguy hiểm nếu Anh đẩy cao hàng phòng ngự.

Tam sư có thể gây sức ép bằng Bellingham, Kane và các tình huống cố định. Khả năng tranh chấp của Rice cũng giúp Anh duy trì thế trận cân bằng ở khu vực giữa sân.

Pháp có nhiều phương án tăng tốc từ đội hình chính lẫn ghế dự bị. Lợi thế thể lực có thể giúp Les Bleus tạo ra khác biệt trong hiệp hai.

Dự đoán: Pháp 2-1 Anh.