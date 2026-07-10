Thể thao 360 Nhận định tứ kết Argentina vs Thụy Sĩ: Messi thử sức bức tường Kobel Argentina vs Thụy Sĩ lúc 8h ngày 12/7 tại tứ kết World Cup 2026, nơi Messi cùng đồng đội phải tìm cách xuyên thủng hàng phòng ngự mới nhận 3 bàn thua từ đầu giải.

Thông tin trận đấu Argentina vs Thụy Sĩ hôm nay 12/7/2026

Nội dung Thông tin Trận đấu Argentina vs Thụy Sĩ Giải đấu World Cup 2026 Vòng đấu Tứ kết Thời gian 8h00 ngày 12/7/2026, giờ Việt Nam Giờ quốc tế 1h00 GMT ngày 12/7 Địa điểm Sân vận động Arrowhead, Mỹ Kênh trực tiếp VTV3, VTV6, VTV9

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Khán giả Việt Nam có thể theo dõi trận Argentina vs Thụy Sĩ trên các kênh VTV3, VTV6 và VTV9. Người xem trực tuyến nên truy cập hệ thống VTVGo hoặc nền tảng chính thức của đơn vị nắm bản quyền World Cup 2026.

Theo lịch phát sóng được cung cấp, cuộc đối đầu tại sân Arrowhead bắt đầu lúc 8h00 ngày 12/7. Khán giả nên ưu tiên kênh chính thức để tránh các đường dẫn giả mạo, luồng phát không bản quyền hoặc chất lượng hình ảnh thiếu ổn định.

Nhận định thắng thua giữa Argentina vs Thụy Sĩ

Argentina bước vào vòng tứ kết với thành tích toàn thắng cả 5 trận tại World Cup 2026. Nhà đương kim vô địch lần lượt vượt qua Algeria, Áo, Jordan, Cape Verde và Ai Cập để tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương.

Đội bóng của HLV Lionel Scaloni không chỉ duy trì kết quả tốt mà còn cho thấy bản lĩnh ở những thời điểm khó khăn. Argentina cần tới 120 phút để đánh bại Cape Verde 3-2, trước khi tiếp tục tạo ra màn ngược dòng trước Ai Cập tại vòng 1/8.

Hai trận đấu loại trực tiếp đều đặt Argentina vào tình thế phải chịu sức ép. Tuy nhiên, kinh nghiệm của Lionel Messi cùng chất lượng của dàn cầu thủ tấn công đã giúp đại diện Nam Mỹ tìm được lời giải trong giai đoạn quyết định.

Messi tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong hệ thống của Argentina. Khả năng lùi sâu nhận bóng, mở ra khoảng trống và tung đường chuyền cuối cùng của đội trưởng Albiceleste giúp Lautaro Martinez cùng Julian Alvarez có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành.

Tuyến giữa cũng là điểm tựa quan trọng. Enzo Fernandez và Mac Allister mang đến khả năng luân chuyển bóng, pressing và xâm nhập khu vực cấm địa. Leandro Paredes có thể đảm nhiệm vai trò giữ nhịp, giúp Argentina duy trì sức ép trước hàng phòng ngự số đông.

Dù được đánh giá cao hơn, Argentina không dễ áp đảo Thụy Sĩ. Đại diện châu Âu chưa thua trong thời gian thi đấu chính thức từ đầu giải, với 4 chiến thắng và 1 trận hòa.

Thụy Sĩ vượt qua Algeria 2-0 trước khi đánh bại Colombia trên chấm luân lưu. Hai trận giữ sạch lưới liên tiếp ở vòng loại trực tiếp phản ánh khả năng tổ chức phòng ngự chắc chắn của đội bóng do HLV Murat Yakin dẫn dắt.

Gregor Kobel đang là điểm tựa lớn trong khung thành. Phía trên thủ môn này, Manuel Akanji, Nico Elvedi cùng Ricardo Rodriguez tạo nên hệ thống phòng ngự giàu kinh nghiệm, giữ cự ly tốt và không dễ bị kéo khỏi vị trí.

Granit Xhaka cùng Remo Freuler cũng có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Hai tiền vệ này cần hạn chế không gian hoạt động của Messi, đồng thời ngăn Enzo Fernandez và Mac Allister đưa bóng tới sát vòng cấm.

Tổn thất lớn của Thụy Sĩ nằm ở trường hợp Johan Manzambi. Chấn thương đầu gối khiến cầu thủ này không thể góp mặt, làm giảm khả năng sáng tạo và luân chuyển bóng ở phía trên.

Trong bối cảnh đó, Breel Embolo, Dan Ndoye và Ruben Vargas phải gánh thêm trách nhiệm. Thụy Sĩ có thể không cầm bóng nhiều, nhưng tốc độ của các cầu thủ tấn công đủ sức gây khó khăn nếu Argentina để mất bóng khi đội hình đang dâng cao.

Về thế trận, Argentina nhiều khả năng chủ động kiểm soát bóng và đẩy đối thủ lùi về phần sân nhà. Thụy Sĩ sẽ ưu tiên bảo vệ trung lộ, giữ khoảng cách ngắn giữa các tuyến rồi chờ cơ hội phản công.

Bài toán dành cho Argentina là sự kiên nhẫn. Nếu quá vội vàng đưa nhiều cầu thủ lên phía trước, nhà đương kim vô địch có thể để lộ khoảng trống cho Ndoye, Vargas hoặc Embolo khai thác.

Thụy Sĩ đủ khả năng khiến trận đấu kéo dài trong thế giằng co. Tuy nhiên, Argentina vẫn nhỉnh hơn nhờ chất lượng cá nhân, chiều sâu đội hình và khả năng tạo khác biệt của Messi ở những thời điểm quan trọng.

Dự đoán số bàn thắng Argentina vs Thụy Sĩ

Argentina đã ghi 14 bàn sau 5 trận tại World Cup 2026, đạt hiệu suất trung bình 2,8 bàn mỗi trận. Messi cùng đồng đội cũng nổ súng ít nhất 2 lần trong cả hai trận đấu loại trực tiếp gần nhất.

Khả năng tấn công tốt đi kèm một số vấn đề ở hàng phòng ngự. Argentina đã nhận 7 bàn thua, trung bình 1,4 bàn mỗi trận. Hai chiến thắng 3-2 liên tiếp trước Cape Verde và Ai Cập cho thấy các trận đấu của Albiceleste có xu hướng cởi mở hơn khi bước vào vòng knock-out.

Thụy Sĩ ghi 9 bàn sau 5 trận, đạt trung bình 1,8 bàn mỗi trận. Hàng phòng ngự mới lọt lưới 3 lần và đã giữ sạch lưới trước Algeria cùng Colombia.

Đại diện châu Âu có thể ưu tiên số đông cầu thủ phía sau bóng. Dù vậy, khi Argentina tìm được bàn mở tỷ số, Thụy Sĩ sẽ phải dâng cao và tạo ra thêm khoảng trống ở hai đầu sân.

Chất lượng dứt điểm của Messi, Lautaro Martinez, Julian Alvarez và Embolo giúp trận đấu có cơ sở xuất hiện nhiều bàn hơn dự kiến.

Dự đoán: Trên 3 bàn thắng.

Thông tin lực lượng Argentina vs Thụy Sĩ

Argentina có thể sử dụng lực lượng mạnh nhất. HLV Lionel Scaloni nhiều khả năng tiếp tục bố trí Emiliano Martinez trong khung thành, với Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez và Tagliafico tạo thành hàng phòng ngự.

Enzo Fernandez, Paredes và Mac Allister được kỳ vọng kiểm soát tuyến giữa. Trên hàng công, Messi có thể xuất phát cùng Lautaro Martinez và Julian Alvarez.

Thụy Sĩ không có Johan Manzambi vì chấn thương đầu gối. Michel Aebischer cùng Luca Jaquez tiếp tục vắng mặt do chấn thương cơ.

Việc thiếu Manzambi ảnh hưởng tới khả năng sáng tạo của Thụy Sĩ. Xhaka, Freuler, Ndoye, Vargas và Embolo sẽ phải đảm nhiệm nhiều vai trò hơn trong quá trình phát triển bóng.

Phong độ gần đây của Argentina vs Thụy Sĩ

Đội tuyển Phong độ 5 trận gần nhất Ghi chú Argentina Thắng 5 Ghi 14 bàn, thủng lưới 7 lần Thụy Sĩ Thắng 4, hòa 1 Ghi 9 bàn, nhận 3 bàn thua

Argentina toàn thắng cả 5 lần ra sân từ đầu World Cup 2026. Hàng công duy trì hiệu suất cao, nhưng 7 bàn thua cho thấy hệ thống phòng ngự chưa đạt sự an toàn tuyệt đối.

Thụy Sĩ chưa thua trong thời gian thi đấu chính thức. Đại diện châu Âu chỉ nhận 3 bàn và bước vào tứ kết sau hai trận liên tiếp không để thủng lưới.

Kết quả đối đầu Argentina vs Thụy Sĩ gần nhất

Argentina có thành tích tốt hơn trong những lần gặp Thụy Sĩ. Sau 5 cuộc đối đầu gần nhất, đại diện Nam Mỹ thắng 3 và hòa 2.

Thống kê đối đầu Thành tích 5 lần gặp gần nhất Argentina thắng 3, hòa 2 Lần gần nhất tại World Cup Argentina thắng 1-0 Thời điểm Vòng 1/8 World Cup 2014 Người ghi bàn Ángel Di María

Cuộc gặp đáng nhớ nhất diễn ra ở vòng 1/8 World Cup 2014. Argentina phải chờ tới hiệp phụ mới đánh bại Thụy Sĩ 1-0 nhờ bàn thắng muộn của Ángel Di María.

Ký ức ấy cho thấy đại diện châu Âu từng khiến Argentina gặp rất nhiều khó khăn. Cuộc tái đấu tại World Cup 2026 có thể tiếp tục diễn ra theo kịch bản giằng co.

Đội hình xuất phát Argentina vs Thụy Sĩ dự kiến

Đội hình Argentina dự kiến theo sơ đồ 4-3-3

Emiliano Martinez; Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Enzo Fernandez, Paredes, Mac Allister; Messi, Lautaro Martinez, Julian Alvarez.

Phương án khác: Messi có thể lùi sâu hơn để đóng vai trò kiến tạo, còn Julian Alvarez di chuyển rộng nhằm kéo giãn hàng thủ Thụy Sĩ. Argentina cũng có thể tăng thêm một tiền vệ nếu cần kiểm soát thế trận trong hiệp hai.

Đội hình Thụy Sĩ dự kiến theo sơ đồ 4-2-3-1

Gregor Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Vargas, Sow; Embolo.

Phương án khác: Thụy Sĩ có thể chuyển sang hàng phòng ngự 5 người khi không có bóng. Ndoye và Vargas sẽ lùi thấp hỗ trợ hai biên trước khi tăng tốc trong các pha phản công.

Thống kê đáng chú ý Argentina vs Thụy Sĩ

Thống kê Dữ liệu Thành tích Argentina Toàn thắng 5 trận tại World Cup 2026 Thành tích Thụy Sĩ Bất bại sau 5 trận trong thời gian chính thức Lionel Messi Ghi bàn trong 5 trận liên tiếp Hàng công Argentina 14 bàn, trung bình 2,8 bàn/trận Hàng công Thụy Sĩ 9 bàn, trung bình 1,8 bàn/trận Hàng thủ Argentina Nhận 7 bàn Hàng thủ Thụy Sĩ Chỉ nhận 3 bàn Phạt góc Argentina Khoảng 5-7 quả/trận Phạt góc Thụy Sĩ Khoảng 4-5 quả/trận Xếp hạng FIFA Argentina số 1, Thụy Sĩ thứ 19 Đối đầu gần nhất tại World Cup Argentina thắng 1-0 sau hiệp phụ năm 2014

Dự đoán tỷ số Argentina vs Thụy Sĩ

Argentina có lợi thế về chất lượng đội hình, số lượng ngôi sao và kinh nghiệm ở các trận đấu lớn. Messi cùng đồng đội cũng đang duy trì thành tích toàn thắng từ đầu giải.

Thụy Sĩ sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn, thủ môn Gregor Kobel đạt phong độ cao và đủ khả năng kéo nhà đương kim vô địch vào một trận đấu khó khăn.

Tuy nhiên, tổn thất của Johan Manzambi làm giảm khả năng sáng tạo của đại diện châu Âu. Nếu duy trì sức ép và tận dụng tốt cơ hội, Argentina có nhiều cơ sở giành quyền vào bán kết.

Dự đoán tỷ số: Argentina 3-2 Thụy Sĩ.