Thể thao 360 Nhận định tứ kết Na Uy vs Anh: Haaland đại chiến Harry Kane, vé bán kết chờ định đoạt Na Uy vs Anh lúc 4h ngày 12/7 tại tứ kết World Cup 2026, tâm điểm là màn so tài ghi bàn giữa Erling Haaland và Harry Kane.

Thông tin trận đấu Na Uy vs Anh hôm nay 12/7/2026

Nội dung Thông tin Trận đấu Na Uy vs Anh Giải đấu World Cup 2026 Vòng đấu Tứ kết Thời gian 4h00 ngày 12/7/2026, giờ Việt Nam Giờ quốc tế 21h00 GMT ngày 11/7 Địa điểm Sân vận động Hard Rock, Miami Gardens, Mỹ Kênh trực tiếp VTV3, VTV6, VTV10

Link xem trực tiếp Na Uy vs Anh

Khán giả Việt Nam có thể theo dõi trận Na Uy vs Anh trên các kênh VTV3, VTV6 và VTV10. Trận đấu cũng dự kiến được phát trên nền tảng trực tuyến chính thức của đơn vị sở hữu bản quyền.

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Nhận định thắng thua giữa Na Uy vs Anh

Na Uy bước vào trận tứ kết World Cup 2026 với sự tự tin rất lớn sau hành trình giàu cảm xúc. Đại diện Bắc Âu vượt qua Iraq và Senegal ở vòng bảng, trước khi nhận thất bại trước Pháp tại lượt trận cuối. Kết quả ấy không ngăn họ giành quyền đi tiếp và trở thành một trong những đội tuyển tạo được nhiều dấu ấn tại giải.

Ở vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên, Na Uy tiếp tục duy trì cách chơi giàu tốc độ và sức mạnh. Bước ngoặt lớn nhất đến tại vòng 1/8, khi họ đánh bại Brazil 2-1 để lần đầu tiên giành quyền góp mặt ở tứ kết World Cup.

Chiến thắng trước Brazil không chỉ mang ý nghĩa lịch sử. Trận đấu còn chứng minh Na Uy đủ khả năng chống đỡ sức ép, kiên nhẫn chờ cơ hội và trừng phạt sai lầm của các đối thủ được đánh giá cao hơn.

Sức mạnh lớn nhất của Na Uy nằm ở khả năng đưa bóng lên phía trước nhanh chóng. Erling Haaland là đích đến quan trọng trong những pha tấn công trực diện, còn Martin Odegaard chịu trách nhiệm kết nối tuyến giữa với hàng công.

Bên cạnh Haaland, Alexander Sorloth và Antonio Nusa cũng mang đến nhiều phương án khác nhau. Sorloth hỗ trợ tranh chấp, làm tường và xâm nhập vòng cấm, còn Nusa có tốc độ để kéo giãn hệ thống phòng ngự đối phương.

Haaland đã ghi 7 bàn từ đầu World Cup 2026, ngang bằng Lionel Messi và Kylian Mbappe trong cuộc đua ghi bàn. Tiền đạo của Na Uy còn nổ súng ở 4 trận mà anh góp mặt, cho thấy khả năng duy trì sức ép rất ổn định.

Anh có hành trình khó khăn hơn dự kiến. Tam sư đánh bại Croatia, hòa Ghana và vượt qua Panama tại vòng bảng. Đến vòng 1/16, họ thắng CHDC Congo trong một trận đấu không dễ dàng, trước khi vượt qua Mexico 3-2 ở vòng 1/8.

Trận thắng Mexico cho thấy bản lĩnh và chất lượng của hàng công Anh, nhưng cũng để lộ không ít vấn đề. Đội bóng của Harry Kane chỉ kiểm soát bóng 33,2%, thấp nhất trong một trận World Cup của họ kể từ năm 1966. Hàng thủ còn phải thực hiện tới 48 pha phá bóng, con số cao nhất của Tam sư tại giải đấu kể từ năm 1990.

Anh vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chiều sâu đội hình. Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon và Harry Kane có thể tạo ra khác biệt theo nhiều cách. Tam sư cũng sở hữu những cầu thủ dự bị đủ chất lượng để thay đổi thế trận trong hiệp hai hoặc hiệp phụ.

Điểm nóng đáng chú ý có thể xuất hiện ở khu vực trung tuyến. Odegaard cần khoảng trống để đưa ra những đường chuyền quyết định, còn Declan Rice và Elliot Anderson sẽ phải ngăn đội trưởng Na Uy quay mặt về phía khung thành.

Ở hai biên, tốc độ của Nusa có thể gây khó khăn cho hàng thủ Anh. Phía đối diện, Saka và Gordon cũng đủ khả năng buộc các hậu vệ Na Uy phải hạn chế dâng cao. Đội kiểm soát tốt khoảng trống phía sau hai hậu vệ biên sẽ có thêm cơ hội chiếm ưu thế.

Về thế trận, Anh nhiều khả năng cầm bóng chủ động hơn. Na Uy có thể giữ đội hình ở cự ly vừa phải, tập trung tranh chấp tại trung tuyến rồi đưa bóng thật nhanh tới vị trí của Haaland.

Anh nhỉnh hơn về kinh nghiệm và chiều sâu, nhưng Na Uy đang có tinh thần hưng phấn sau khi loại Brazil. Khoảng cách giữa hai đội không quá lớn và khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ hoàn toàn có thể xảy ra.

Dự đoán số bàn thắng Na Uy vs Anh

Na Uy đang sở hữu hiệu suất tấn công rất cao. Sau 13 trận gần nhất, đại diện Bắc Âu ghi 49 bàn, trung bình 3,77 bàn mỗi trận. Họ cũng nổ súng trong cả 13 lần ra sân kể trên.

Haaland là mối đe dọa lớn nhất với hàng thủ Anh. Tiền đạo này đã có 7 bàn tại World Cup 2026 và đặc biệt nguy hiểm khi được đặt vào những tình huống đối mặt, bóng hai hoặc đường chuyền sớm vào khoảng trống sau lưng trung vệ.

Anh ghi 33 bàn sau 13 trận, đạt trung bình 2,54 bàn mỗi trận. Tam sư có bàn ở 12 trong 13 lần ra sân gần nhất, với Harry Kane đóng góp 6 pha lập công tại giải đấu.

Khả năng phòng ngự của Anh vẫn được đánh giá cao khi họ chỉ nhận 5 bàn trong 13 trận. Tuy nhiên, hai bàn thua trước Mexico cho thấy đội bóng này có thể gặp rủi ro trước những đối thủ tấn công nhanh và dứt điểm hiệu quả.

Na Uy đã thủng lưới 14 bàn sau 13 trận, trung bình 1,08 bàn mỗi trận. Cả 5 trận gần nhất của họ tại World Cup 2026 đều xuất hiện ít nhất 3 bàn thắng.

Với Haaland và Kane trên sân, những cơ hội rõ ràng có khả năng được chuyển hóa thành bàn thắng cao hơn. Kịch bản hai đội cùng ghi bàn và trận đấu có từ 4 bàn trở lên đáng được chờ đợi.

Dự đoán: Trên 3 bàn thắng, Na Uy và Anh cùng ghi bàn.

Thông tin lực lượng Na Uy vs Anh

Na Uy có thể sử dụng đội hình mạnh nhất. Haaland tiếp tục đá cao nhất, với Sorloth và Nusa hỗ trợ ở hai bên. Odegaard giữ vai trò điều phối, còn Sander Berge và Patrick Berg đảm nhiệm nhiệm vụ tranh chấp, thu hồi bóng.

Anh chắc chắn không có Jarell Quansah vì án treo giò sau chiếc thẻ đỏ trực tiếp ở trận gặp Mexico. Khả năng ra sân của Reece James và Djed Spence vẫn chưa rõ ràng.

Sự vắng mặt của Quansah làm giảm lựa chọn ở hàng thủ Anh. Ezri Konsa, John Stones và Marc Guehi nhiều khả năng trở thành những nhân tố chính trong hệ thống phòng ngự của Tam sư.

Phong độ gần đây của Na Uy vs Anh

Đội tuyển Phong độ 5 trận gần nhất Ghi chú Na Uy Thắng 4, thua 1 Ghi 12 bàn, thủng lưới 9 lần Anh Thắng 4, hòa 1 Ghi 11 bàn, nhận 5 bàn thua

Na Uy thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Đội bóng Bắc Âu ghi 12 bàn trong giai đoạn này, nhưng 9 bàn thua cũng cho thấy hệ thống phòng ngự vẫn có những khoảng trống.

Anh chưa thua trong 5 trận gần đây với 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Tam sư ghi 11 bàn, nhận 5 bàn thua và vừa trải qua trận đấu rất căng thẳng trước Mexico.

Kết quả đối đầu Na Uy vs Anh

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Anh thắng 2, hòa 2 và thua 1 trước Na Uy. Nếu tính toàn bộ lịch sử đối đầu, Tam sư thắng 7, hòa 3 và nhận 2 thất bại sau 12 trận.

Thống kê đối đầu Thành tích Tổng số lần gặp nhau 12 trận Anh thắng 7 trận Hai đội hòa 3 trận Na Uy thắng 2 trận 5 lần gặp gần nhất Anh thắng 2, hòa 2, thua 1

Thành tích quá khứ nghiêng về Anh, nhưng Na Uy đã tiến bộ mạnh mẽ với thế hệ của Haaland và Odegaard. Cuộc đối đầu tại Miami Gardens vì thế khó được quyết định chỉ bằng ưu thế lịch sử.

Đội hình xuất phát Na Uy vs Anh dự kiến

Đội hình Na Uy dự kiến theo sơ đồ 4-3-3

Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Sorloth, Haaland, Antonio Nusa.

Phương án khác: Na Uy có thể kéo Sorloth vào gần Haaland để tăng khả năng tranh chấp bóng bổng. Nusa sẽ được ưu tiên trong các pha chuyển trạng thái nhờ tốc độ và khả năng đi bóng.

Đội hình Anh dự kiến theo sơ đồ 4-2-3-1

Pickford; Konsa, Stones, Guehi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Saka, Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Phương án khác: Bellingham có thể lùi sâu để hỗ trợ kiểm soát trung tuyến. Khi cần tăng sức ép, Anh có thể đưa thêm một cầu thủ tấn công vào sân và chuyển sang hệ thống giàu tính trực diện hơn.

Thống kê đáng chú ý Na Uy vs Anh

Thống kê Dữ liệu Thành tích của Na Uy Lần đầu tiên vào tứ kết World Cup Phong độ ghi bàn của Haaland Ghi bàn trong 4 trận góp mặt tại World Cup 2026 Hàng công Na Uy Ghi bàn ở cả 5 trận tại giải Số bàn trong các trận của Na Uy 5 trận liên tiếp có ít nhất 3 bàn Thành tích của Anh Lần thứ ba liên tiếp vào tứ kết World Cup Kiểm soát bóng của Anh trước Mexico 33,2% Pha phá bóng của Anh trước Mexico 48 lần Tổn thất của Anh Jarell Quansah bị treo giò Bàn thắng của Haaland 7 bàn Bàn thắng của Harry Kane 6 bàn

Dự đoán tỷ số Na Uy vs Anh

Na Uy đang có tinh thần rất cao sau chiến thắng 2-1 trước Brazil. Haaland cùng các đồng đội có đủ tốc độ và khả năng dứt điểm để khai thác những khoảng trống mà hàng thủ Anh từng để lộ trước Mexico.

Anh vẫn sở hữu nhiều phương án tấn công hơn. Kane, Saka, Bellingham và Gordon có thể tạo sức ép theo nhiều hướng, còn băng ghế dự bị mang đến lợi thế rõ ràng nếu trận đấu kéo dài.

Hai đội đều có những tiền đạo đạt phong độ cao, nhưng hàng phòng ngự vừa trải qua các trận đấu khó khăn. Khả năng Na Uy và Anh hòa nhau sau 90 phút là tương đối lớn.

Dự đoán: Na Uy 2-2 Anh.