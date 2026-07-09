Thể thao 360 Nhận định tứ kết Pháp vs Ma Rốc: Mbappe công phá bức tường Bắc Phi Pháp vs Ma Rốc lúc 3h00 ngày 10/7 tại tứ kết World Cup 2026, nơi Les Bleus sở hữu hàng công bùng nổ nhưng Ma Rốc đủ bản lĩnh tạo nên trận đấu khó lường.

Thông tin trận đấu Pháp vs Ma Rốc hôm nay 10/7/2026

Nội dung Thông tin Trận đấu Pháp vs Ma Rốc Giải đấu World Cup 2026 Vòng đấu Tứ kết Thời gian 3h00 ngày 10/7/2026, giờ Việt Nam Địa điểm Sân vận động Gillette, Mỹ Kênh trực tiếp VTV3, VTV6, VTV9

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Theo lịch thi đấu, Pháp vs Ma Rốc là một trong những cặp tứ kết đáng chú ý nhất World Cup 2026. Đây cũng là màn tái ngộ nhiều duyên nợ sau bán kết World Cup 2022, nơi Les Bleus từng thắng đại diện Bắc Phi 2-0.

Nhận định thắng thua giữa Pháp vs Ma Rốc

Pháp tiến vào tứ kết World Cup 2026 với hành trình gần như hoàn hảo. Les Bleus toàn thắng cả 5 trận, lần lượt vượt qua Senegal, Iraq, Na Uy, Thụy Điển và Paraguay. Nếu các trận đầu cho thấy sức mạnh tấn công, chiến thắng tối thiểu trước Paraguay lại chứng minh thầy trò Didier Deschamps đủ kiên nhẫn để vượt qua một đối thủ phòng ngự quyết liệt.

Hàng công vẫn là điểm tựa lớn nhất của Pháp. Kylian Mbappe đã ghi 7 bàn sau 5 trận tại World Cup 2026, trở thành mũi nhọn nguy hiểm nhất của Les Bleus. Bên cạnh Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise và Bradley Barcola giúp đội bóng áo lam có nhiều hướng tấn công, từ đột phá biên, phối hợp trung lộ đến chuyển trạng thái tốc độ cao.

Trong 5 trận đã qua tại World Cup 2026, Pháp ghi 14 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần. Hiệu suất 2,8 bàn/trận cho thấy đội bóng châu Âu đang duy trì sức công phá rất mạnh. Hàng thủ cũng hoạt động chắc chắn khi giữ sạch lưới 3/5 trận gần nhất.

Dù vậy, Ma Rốc không phải đối thủ dễ bị cuốn theo nhịp chơi của Pháp. Đại diện Bắc Phi tiếp tục chứng minh kỳ tích tại World Cup 2022 không phải hiện tượng nhất thời. Ma Rốc bất bại từ vòng bảng, vượt qua Hà Lan trên chấm luân lưu rồi đánh bại Canada 3-0 để lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở tứ kết.

Điểm mạnh của Ma Rốc nằm ở sự kỷ luật, khả năng phòng ngự có tổ chức và bản lĩnh ở các trận đấu lớn. Với Bounou trong khung gỗ, Hakimi ở cánh phải, Ounahi ở tuyến giữa và Brahim Diaz ở nhóm tấn công, Ma Rốc có thể chịu sức ép trong thời gian dài rồi tung ra những pha phản công nhanh.

Về thế trận, Pháp nhiều khả năng kiểm soát bóng nhiều hơn. Les Bleus sẽ tìm cách kéo giãn đội hình Ma Rốc bằng tốc độ của Mbappe, Dembele và Barcola. Tuy nhiên, nếu Pháp tấn công quá tập trung vào các pha đột phá cá nhân, họ có thể gặp khó trước khối phòng ngự thấp, cự ly hẹp và khả năng bọc lót tốt của đại diện Bắc Phi.

Ma Rốc có thể chủ động chơi thấp, khóa khoảng trống trước vòng cấm rồi phản công qua Hakimi, Brahim Diaz và Ounahi. Khi Pháp dâng cao hai hậu vệ biên, khoảng trống phía sau Hernandez hoặc Kounde là khu vực Ma Rốc có thể khai thác.

Pháp vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chiều sâu lực lượng, chất lượng ngôi sao và khả năng định đoạt trận đấu của Mbappe. Tuy nhiên, đây khó là trận đấu một chiều. Ma Rốc đủ lì lợm để kéo trận đấu vào thế giằng co và chờ đợi sai lầm của Les Bleus.

Dự đoán số bàn thắng Pháp vs Ma Rốc

Pháp ghi 14 bàn sau 5 trận tại World Cup 2026, trung bình 2,8 bàn/trận. Tổng số bàn trong các trận của Les Bleus là 16 bàn, đạt mức 3,2 bàn/trận. Đây là cơ sở để kỳ vọng Pháp tiếp tục tạo ra nhiều sức ép trước Ma Rốc.

Ma Rốc cũng có hiệu suất tấn công ổn định. Đại diện Bắc Phi ghi 10 bàn và nhận 4 bàn thua sau 5 trận, trung bình 2 bàn thắng và 0,8 bàn thua mỗi trận. Các trận của Ma Rốc có tổng cộng 14 bàn, đạt mức 2,8 bàn/trận.

Lịch sử đối đầu gần đây cũng gợi mở kịch bản có bàn thắng. 5 lần gặp nhau gần nhất giữa Pháp và Ma Rốc xuất hiện tổng cộng 17 bàn, trung bình 3,4 bàn/trận. Trong đó, 3 trận vượt mốc 2 bàn.

Tuy nhiên, tính chất tứ kết có thể khiến Ma Rốc nhập cuộc thận trọng hơn. Pháp có nhiều phương án tấn công, nhưng đại diện Bắc Phi đủ chắc chắn để hạn chế một trận đấu quá cởi mở.

Dự đoán: 3 bàn.

Tình hình lực lượng Pháp vs Ma Rốc

Pháp nhiều khả năng không có Marcus Thuram do chấn thương bắp chân. Aurelien Tchouameni bị đau nhẹ, khả năng ra sân vẫn còn bỏ ngỏ. Nếu Tchouameni không đạt trạng thái tốt nhất, HLV Didier Deschamps có thể cân nhắc điều chỉnh tuyến giữa để đảm bảo khả năng tranh chấp và kiểm soát nhịp độ.

Ma Rốc có lực lượng mạnh nhất cho trận tứ kết. Đây là lợi thế quan trọng với đại diện Bắc Phi, bởi họ cần đội hình giàu thể lực để duy trì khối phòng ngự chặt chẽ và chuyển trạng thái nhanh trước Pháp.

Phong độ gần đây của Pháp vs Ma Rốc

Đội tuyển Phong độ 5 trận gần nhất Ghi chú Pháp Thắng 5 Ghi 14 bàn, chỉ thủng lưới 2 lần Ma Rốc Thắng 3, hòa 2 Bất bại, ghi 10 bàn và nhận 4 bàn thua

Pháp đang có phong độ rất cao với 5 chiến thắng liên tiếp tại World Cup 2026. Les Bleus vừa bùng nổ trên hàng công, vừa duy trì sự chắc chắn cần thiết ở tuyến dưới.

Ma Rốc cũng bất bại trong 5 trận gần nhất. Đại diện Bắc Phi thắng 3, hòa 2 nếu chỉ tính thời gian thi đấu chính thức, ghi bàn trong cả 5 trận và cho thấy khả năng thích nghi tốt trước nhiều kiểu đối thủ.

Kết quả đối đầu Pháp vs Ma Rốc gần nhất

Thống kê Dữ liệu 5 lần gặp gần nhất Pháp thắng 3, hòa 2 Ma Rốc Chưa từng thắng Pháp trong 5 lần gần nhất Trận đáng nhớ Pháp thắng Ma Rốc 2-0 tại World Cup 2022

Pháp đang có ưu thế đối đầu rõ rệt trước Ma Rốc. Chiến thắng 2-0 ở bán kết World Cup 2022 vẫn là ký ức khó quên với đại diện Bắc Phi. Vì vậy, màn tái đấu tại tứ kết World Cup 2026 mang thêm màu sắc phục hận cho Ma Rốc.

Đội hình xuất phát Pháp vs Ma Rốc dự kiến

Đội hình xuất phát Pháp dự kiến theo sơ đồ 4-2-3-1

Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Dembele, Barcola; Mbappe.

Phương án khác: Nếu Tchouameni chưa đạt thể trạng tốt nhất, Pháp có thể điều chỉnh tuyến giữa để tăng khả năng tranh chấp. Trong thế trận cần bàn thắng, Deschamps vẫn còn những quân bài tốc độ ở hai biên để tạo khác biệt cuối trận.

Đội hình xuất phát Ma Rốc dự kiến theo sơ đồ 4-2-3-1

Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.

Phương án khác: Ma Rốc có thể kéo thấp Ounahi để tăng quân số tuyến giữa. Khi cần phản công, Hakimi và Brahim Diaz là hai hướng lên bóng quan trọng nhất của đại diện Bắc Phi.

Thống kê đáng chú ý Pháp vs Ma Rốc

Thống kê Dữ liệu Phong độ Pháp Toàn thắng 5 trận tại World Cup 2026 Hàng công Pháp Ghi 14 bàn sau 5 trận Hàng thủ Pháp Chỉ thủng lưới 2 lần Sạch lưới Pháp giữ sạch lưới 3/5 trận gần nhất Phong độ Ma Rốc Bất bại 5 trận gần đây Hàng công Ma Rốc Ghi bàn trong cả 5 trận gần nhất Hiệu suất Pháp Trung bình 2,64 bàn/trận trong giai đoạn thống kê Số cú sút của Pháp Trung bình 20,57 cú sút/trận Kiểm soát bóng của Pháp Trung bình 62% Phạt góc Pháp Trung bình 7,29 quả/trận Ngôi sao đáng chú ý Mbappe ghi 7 bàn tại World Cup 2026 Đối đầu Pháp bất bại trong 5 lần gần nhất gặp Ma Rốc Ký ức World Cup Pháp thắng Ma Rốc 2-0 tại World Cup 2022

Dự đoán tỷ số Pháp vs Ma Rốc

Pháp có lợi thế về chất lượng đội hình, phong độ và chiều sâu tấn công. Nếu Mbappe tiếp tục duy trì cảm giác ghi bàn, hàng thủ Ma Rốc sẽ chịu áp lực lớn trong phần lớn thời gian thi đấu.

Ma Rốc không dễ bị khuất phục. Đại diện Bắc Phi có thủ môn Bounou, hậu vệ Hakimi và tuyến giữa đủ sức tranh chấp để khiến Pháp gặp khó. Nếu phòng ngự tốt trong hiệp một, Ma Rốc có thể khiến trận đấu trở nên căng thẳng hơn.

Dù vậy, Pháp vẫn nhỉnh hơn ở khả năng tạo đột biến. Một khoảnh khắc tăng tốc của Mbappe hoặc pha phối hợp tốc độ cao bên cánh có thể tạo ra khác biệt cho Les Bleus.

Dự đoán: Pháp 2-1 Ma Rốc.