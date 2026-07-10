Thể thao 360 Nhận định tứ kết Tây Ban Nha vs Bỉ: Yamal thử tài Courtois Tây Ban Nha vs Bỉ lúc 2h00 ngày 11/7 tại tứ kết World Cup 2026, nơi hàng thủ chưa lọt lưới của La Roja phải đối đầu hàng công đã ghi 13 bàn.

Thông tin trận đấu Tây Ban Nha vs Bỉ hôm nay 11/7/2026

Nội dung Thông tin Trận đấu Tây Ban Nha vs Bỉ Giải đấu World Cup 2026 Vòng đấu Tứ kết Thời gian 2h00 ngày 11/7/2026, giờ Việt Nam Giờ quốc tế 19h00 GMT ngày 10/7 Địa điểm Sân vận động SoFi, Mỹ Kênh trực tiếp VTV3, VTV6, VTV9, VTV10

Trận Tây Ban Nha vs Bỉ diễn ra vào 12h00 ngày 10/7 theo giờ địa phương tại sân SoFi, tương ứng 2h00 ngày 11/7 theo giờ Việt Nam.

Link xem trực tiếp Tây Ban Nha vs Bỉ

Khán giả Việt Nam có thể theo dõi trận Tây Ban Nha vs Bỉ trên các kênh VTV3, VTV6, VTV9 và VTV10. Trận đấu cũng được cung cấp trên các nền tảng số có quyền tiếp sóng chính thức như VTVGo và TV360.

Theo lịch phát sóng do VTV công bố, cả bốn kênh VTV3, VTV6, VTV9 và VTV10 đều trực tiếp trận tứ kết này từ 2h00 ngày 11/7. Người xem nên lựa chọn nền tảng chính thức để hạn chế link giả, luồng phát không bản quyền hoặc hình ảnh thiếu ổn định.

Tây Ban Nha vs Bỉ: Ai mạnh hơn?

Xét tương quan hiện tại, Tây Ban Nha được đánh giá nhỉnh hơn nhờ sự ổn định, khả năng kiểm soát bóng và hệ thống phòng ngự chắc chắn. Bảng xếp hạng FIFA công bố ngày 11/6/2026 xếp Tây Ban Nha ở vị trí thứ hai thế giới, còn Bỉ đứng thứ chín.

Siêu máy tính Opta cũng nghiêng về La Roja. Tây Ban Nha thắng trong 90 phút ở 59,3% số lần mô phỏng, Bỉ đạt 18,3%, còn khả năng hai đội hòa sau thời gian thi đấu chính thức là 22,4%. Nếu tính cả hiệp phụ và luân lưu, Tây Ban Nha có 69,5% cơ hội giành vé vào bán kết.

Dù vậy, khoảng cách giữa hai đội không hoàn toàn một chiều. Bỉ đang sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến như Kevin De Bruyne, Jeremy Doku, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard và Romelu Lukaku. Thibaut Courtois cũng mang đến sự an tâm lớn trong khung thành.

Nhận định thắng thua giữa Tây Ban Nha vs Bỉ

Tây Ban Nha bước vào vòng tứ kết với thành tích phòng ngự tốt nhất giải. La Roja chưa nhận bàn thua nào tại World Cup 2026, đồng thời nâng chuỗi sạch lưới ở đấu trường này lên sáu trận liên tiếp. Unai Simon cùng hàng phòng ngự đã trải qua 10 giờ 9 phút bóng lăn tại World Cup mà không để đối phương ghi bàn.

Ở vòng 1/8, đội bóng của HLV Luis de la Fuente gặp nhiều khó khăn trước Bồ Đào Nha. Thế trận giằng co kéo dài đến thời gian bù giờ trước khi Mikel Merino ghi bàn ở phút 91, mang về chiến thắng 1-0. La Roja không chơi quá bùng nổ nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh và khả năng tạo khác biệt ở thời điểm quyết định.

Nền tảng trong cách chơi của Tây Ban Nha đến từ khả năng kiểm soát khu trung tuyến. Rodri chịu trách nhiệm giữ cấu trúc, Pedri kết nối các tuyến, còn Dani Olmo có thể di chuyển vào khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng phòng ngự đối phương. Khi ba cầu thủ này duy trì được cự ly hợp lý, La Roja thường kiểm soát cả bóng lẫn tốc độ trận đấu.

Lamine Yamal tiếp tục là mũi tấn công đáng chú ý nhất bên cánh phải. Cầu thủ trẻ của Tây Ban Nha có khả năng kéo giãn hàng thủ, đi bóng vào trung lộ hoặc phối hợp cùng Pedro Porro. Phía đối diện, Alex Baena có thể được bố trí thay Nico Williams nếu cầu thủ của Athletic Bilbao chưa kịp bình phục.

Tây Ban Nha còn có điểm tựa từ khả năng pressing ngay sau khi mất bóng. Các tiền vệ và cầu thủ tấn công lập tức thu hẹp không gian, qua đó hạn chế cơ hội phản công của đối phương. Hệ thống phòng ngự của La Roja không chỉ phụ thuộc vào Unai Simon hay bộ đôi trung vệ mà bắt đầu từ sức ép của tuyến đầu.

Tuy nhiên, Bỉ là đối thủ nguy hiểm hơn những đội Tây Ban Nha đã gặp từ đầu giải. Quỷ đỏ đã ghi 13 bàn sau năm trận, trong đó có chiến thắng 4-1 trước chủ nhà Mỹ ở vòng 1/8. Charles De Ketelaere ghi hai bàn và kiến tạo một lần, còn Lukaku vào sân từ ghế dự bị để ấn định kết quả.

Trước đó, Bỉ từng bị Senegal dẫn hai bàn ở vòng 1/32 nhưng vẫn ngược dòng thắng 3-2 sau hiệp phụ. Hai trận đấu loại trực tiếp gần nhất cho thấy đội bóng của HLV Rudi Garcia có khả năng tăng tốc mạnh ở cuối trận và không dễ sụp đổ khi rơi vào thế bất lợi.

Điểm mạnh nhất của Bỉ nằm ở các pha chuyển trạng thái. De Bruyne có thể đưa bóng vượt qua tuyến pressing bằng một đường chuyền, Doku sở hữu tốc độ để khai thác khoảng trống, còn De Ketelaere hoạt động linh hoạt giữa vai trò tiền đạo và hộ công. Nếu Tây Ban Nha đẩy cả hai hậu vệ biên lên cao, Bỉ sẽ có cơ hội phản công vào khu vực phía sau.

Cuộc chiến giữa Rodri và De Bruyne có thể ảnh hưởng lớn đến cục diện. Rodri cần ngăn người đồng đội cũ tại Manchester City nhận bóng trong tư thế thuận lợi. Ở hướng ngược lại, Bỉ phải tìm cách hạn chế Pedri và Yamal để Tây Ban Nha không thể liên tục tạo ưu thế ở nửa phải sân.

Tây Ban Nha vẫn có nhiều cơ sở để kiểm soát trận đấu nhờ cấu trúc ổn định và hàng thủ chắc chắn. Dẫu vậy, Bỉ sở hữu đủ tốc độ, kinh nghiệm và khả năng dứt điểm để khiến La Roja trải qua 90 phút khó khăn. Kịch bản hợp lý là Tây Ban Nha cầm bóng nhiều hơn, còn Bỉ chủ động chờ cơ hội chuyển trạng thái.

Xét chiều sâu đội hình, khả năng phòng ngự và sự ổn định xuyên suốt giải đấu, Tây Ban Nha có cơ hội thắng cao hơn. La Roja có thể không tạo ra cách biệt lớn, nhưng bản lĩnh trong các trận đấu chặt chẽ giúp họ được kỳ vọng giành vé vào bán kết.

Dự đoán số bàn thắng Tây Ban Nha vs Bỉ

Tây Ban Nha đã ghi chín bàn sau năm trận tại World Cup 2026, đạt trung bình 1,8 bàn mỗi trận. La Roja không phải đội tấn công dồn dập trong mọi thời điểm nhưng có khả năng duy trì sức ép và tận dụng tốt các giai đoạn cuối trận.

Hàng thủ là cơ sở quan trọng nhất cho dự đoán trận đấu có ít bàn thắng. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente chưa thủng lưới từ đầu giải và đang sở hữu mức bàn thua kỳ vọng trung bình chỉ 0,30 mỗi trận, thấp nhất trong dữ liệu các kỳ World Cup.

Bỉ đã ghi 13 bàn, trung bình 2,6 bàn mỗi trận, nhưng phải đối đầu hệ thống phòng ngự khó bị xuyên thủng hơn hẳn Mỹ, New Zealand hay Senegal. Quỷ đỏ có thể tạo ra cơ hội, song hiệu suất ghi bàn khó duy trì ở mức cao như hai vòng đấu trước.

Tính chất tứ kết cũng có thể khiến hai đội nhập cuộc thận trọng. Tây Ban Nha ưu tiên kiểm soát rủi ro, còn Bỉ khó đẩy đội hình lên quá cao trước khả năng pressing và luân chuyển bóng nhanh của đối phương.

Dự đoán số bàn thắng Tây Ban Nha vs Bỉ: 1–2 bàn.

Thông tin lực lượng Tây Ban Nha vs Bỉ

Tây Ban Nha đang theo dõi tình trạng của Nico Williams và Yeremy Pino. Cả hai gặp chấn thương ở giai đoạn cuối vòng bảng và chưa chắc đủ thể trạng để đá chính. Alex Baena, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres hoặc Mikel Merino là những phương án có thể được sử dụng.

HLV Luis de la Fuente vẫn có bộ khung quan trọng gồm Unai Simon, Rodri, Pedri, Dani Olmo và Lamine Yamal. Mikel Merino cũng tạo ra sức cạnh tranh lớn sau bàn thắng quyết định trước Bồ Đào Nha.

Bỉ chắc chắn không có Amadou Onana. Tiền vệ này bị đứt dây chằng chéo trước trong trận thắng Mỹ và phải nghỉ hết giải. HLV Rudi Garcia có thể dùng Hans Vanaken bên cạnh Youri Tielemans để giữ sự cân bằng ở tuyến giữa.

Phong độ gần đây của Tây Ban Nha vs Bỉ

Đội tuyển Phong độ năm trận tại World Cup 2026 Ghi chú Tây Ban Nha Thắng 4, hòa 1 Ghi 9 bàn, chưa thủng lưới Bỉ Thắng 3, hòa 2 Ghi 13 bàn, thủng lưới 5 lần

Tây Ban Nha hòa Cape Verde 0-0 ở trận ra quân, sau đó lần lượt vượt qua Saudi Arabia, Uruguay, Áo và Bồ Đào Nha. La Roja không phải lúc nào cũng tạo ra thế trận áp đảo nhưng duy trì được sự chắc chắn trong cả năm trận.

Bỉ hòa Ai Cập và Iran trước khi thắng New Zealand ở vòng bảng. Quỷ đỏ tiếp tục loại Senegal sau hiệp phụ rồi thắng Mỹ 4-1, qua đó bước vào tứ kết với hàng công đạt trạng thái tốt nhất kể từ đầu giải.

Kết quả đối đầu Tây Ban Nha vs Bỉ gần nhất

Tây Ban Nha nhỉnh hơn về thành tích tổng thể khi thắng 12, hòa 6 và thua 5 sau 23 lần gặp Bỉ. La Roja cũng bất bại trong 11 cuộc đối đầu gần nhất, giành chín chiến thắng và hai trận hòa. Năm trận gần đây giữa hai đội đều kết thúc với phần thắng thuộc về Tây Ban Nha, tổng tỷ số 13-1.

Năm Trận đấu Kết quả Tính chất 1986 Tây Ban Nha vs Bỉ 1-1, Bỉ thắng luân lưu Tứ kết World Cup 1990 Tây Ban Nha vs Bỉ 2-1 Vòng bảng World Cup 2016 Bỉ vs Tây Ban Nha 0-2 Giao hữu

Ký ức đáng chú ý nhất diễn ra ở tứ kết World Cup 1986. Hai đội hòa 1-1 trước khi Bỉ giành chiến thắng ở loạt luân lưu và sau đó tiến vào nhóm bốn đội mạnh nhất giải.

Đội hình xuất phát Tây Ban Nha vs Bỉ dự kiến

Đội hình Tây Ban Nha dự kiến theo sơ đồ 4-3-3

Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Alex Baena.

Phương án khác: Mikel Merino có thể được đưa vào tuyến giữa nếu Tây Ban Nha cần tăng khả năng tranh chấp và xâm nhập vòng cấm. Ferran Torres là lựa chọn cho vị trí trung phong hoặc cánh trái.

Đội hình Bỉ dự kiến theo sơ đồ 4-2-3-1

Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Youri Tielemans, Hans Vanaken; Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku; Charles De Ketelaere.

Phương án khác: Romelu Lukaku có thể xuất hiện trong hiệp hai để tạo sức ép trực diện. Tiền đạo này đã ghi ba bàn tại giải dù đều vào sân từ ghế dự bị.

Thống kê đáng chú ý Tây Ban Nha vs Bỉ

Thống kê Dữ liệu Thành tích Tây Ban Nha Thắng 4, hòa 1 tại World Cup 2026 Hàng công Tây Ban Nha 9 bàn sau 5 trận Hàng thủ Tây Ban Nha Chưa thủng lưới tại giải Chuỗi sạch lưới World Cup 6 trận, kéo dài 10 giờ 9 phút Thành tích Bỉ Thắng 3, hòa 2 Hàng công Bỉ 13 bàn sau 5 trận Số cú sút trung bình của Bỉ 21,4 lần mỗi trận Đối đầu Bỉ không thắng Tây Ban Nha trong 11 trận gần nhất Dự đoán Opta Tây Ban Nha thắng 59,3%, hòa 22,4%, Bỉ thắng 18,3% Khả năng vào bán kết Tây Ban Nha 69,5%

Bỉ đang đạt trung bình 21,4 cú sút mỗi trận và có tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn 12,1%. Dù hàng công Quỷ đỏ đang vào nhịp, Opta vẫn đánh giá hệ thống phòng ngự của Tây Ban Nha là thử thách lớn nhất mà họ phải đối mặt từ đầu giải.

Dự đoán tỷ số Tây Ban Nha vs Bỉ

Tây Ban Nha có lợi thế ở khả năng kiểm soát khu trung tuyến, pressing sau mất bóng và tổ chức phòng ngự. Rodri, Pedri và Dani Olmo đủ khả năng giúp La Roja duy trì quyền chủ động trong phần lớn thời gian.

Bỉ sẽ chờ cơ hội từ tốc độ của Doku, khả năng sáng tạo của De Bruyne và sự cơ động của De Ketelaere. Nếu Courtois chơi tốt, Quỷ đỏ có thể duy trì thế cân bằng đến cuối trận.

Dù vậy, sự chắc chắn và chiều sâu đội hình giúp Tây Ban Nha nhỉnh hơn ở những khoảnh khắc quyết định. Một bàn thắng từ pha phối hợp biên hoặc sự xuất hiện của cầu thủ dự bị có thể phân định tấm vé vào bán kết.

Dự đoán: Tây Ban Nha 1-0 Bỉ.