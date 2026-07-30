Thể thao 360 Nhận định Việt Nam vs Singapore: Xuân Son cùng nhà vua giữ lửa Mỹ Đình Việt Nam vs Singapore lúc 20h ngày 31/7 thuộc bảng A AFF Cup 2026. Với hàng công đang đạt phong độ cao cùng điểm tựa sân Mỹ Đình, thầy trò HLV Kim Sang Sik hướng đến chiến thắng tiếp theo trước chuyến làm khách quan trọng trên sân Indonesia.

Thông tin trận đấu Việt Nam vs Singapore hôm nay 31/7/2026

Nội dung Thông tin Trận đấu Việt Nam vs Singapore Giải đấu AFF Cup 2026 Vòng đấu Vòng bảng Thời gian 20h00 ngày 31/7/2026, giờ Việt Nam Địa điểm Sân vận động quốc gia Mỹ Đình Bảng đấu Bảng A

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Khán giả Việt Nam có thể theo dõi trận Việt Nam vs Singapore trên hệ thống kênh truyền hình và các nền tảng sở hữu bản quyền AFF Cup 2026.

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Nhận định thắng thua Việt Nam vs Singapore

Đội tuyển Việt Nam trở về sân Mỹ Đình với trạng thái hưng phấn sau chiến thắng 7-0 trước Timor Leste. Kết quả ở lượt ra quân không chỉ mang lại ba điểm mà còn giúp các cầu thủ tấn công sớm tìm được cảm giác bóng và sự tự tin.

Nguyễn Đình Bắc là gương mặt nổi bật nhất với cú hat-trick. Hoàng Hên ghi hai bàn, Nguyễn Xuân Son cũng lập công, còn bàn thắng còn lại xuất phát từ pha phản lưới của Liam Farrugia sau cú sút của Quang Hải.

Cách Việt Nam tạo ra các bàn thắng mang đến nhiều tín hiệu tích cực. Đội bóng áo đỏ có thể đưa bóng vào vòng cấm từ hai cánh, khai thác khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ biên hoặc sử dụng những pha xâm nhập từ tuyến hai.

Đình Bắc đang có trạng thái tốt nhờ tốc độ, khả năng di chuyển rộng và sự tự tin trong các tình huống dứt điểm. Hoàng Hên hỗ trợ liên kết các tuyến, còn Xuân Son đóng vai trò làm tường, chiếm lĩnh vòng cấm và kéo giãn hàng phòng ngự đối phương.

Tuyến giữa của Việt Nam cũng sở hữu nhiều phương án tạo khác biệt. Quang Hải có khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp, Hoàng Đức đảm nhiệm việc kiểm soát nhịp chơi, còn Hai Long và Nguyễn Tài Lộc có thể mang đến sức bật khi được sử dụng.

Singapore không phải đối thủ có thể xem nhẹ. Đội bóng của HLV Gavin Lee đã giành trọn sáu điểm sau hai lượt trận, lần lượt thắng Campuchia 2-1 và Timor Leste 2-0.

Ilhan Fandi ghi bàn trong cả hai trận và đang là điểm đến quan trọng trên hàng công. Song Ui-young cũng cho thấy khả năng xuất hiện đúng lúc khi ghi bàn ấn định chiến thắng trước Timor Leste.

Lối chơi của Singapore dựa nhiều vào nền tảng thể lực, khả năng tranh chấp và bóng bổng. Hariss Harun giúp đội khách giữ sự cân bằng ở trung tuyến, còn Ilhan Fandi có thể gây áp lực cho các trung vệ Việt Nam bằng chiều cao và khả năng chọn vị trí.

Dù vậy, Singapore đến AFF Cup 2026 mà không có lực lượng mạnh nhất. Safuwan Baharudin và Ikhsan Fandi không được câu lạc bộ chủ quản nhả về. Thủ môn Rudy Khairullah cùng hậu vệ Irfan Najeeb vắng mặt vì chấn thương.

Việc chỉ có hai tiền đạo thực thụ là Ilhan Fandi và Shawal Anuar khiến HLV Gavin Lee không có nhiều lựa chọn khi cần thay đổi cách tấn công. Nếu Ilhan Fandi bị cô lập, khả năng tạo sức ép của Singapore có thể suy giảm đáng kể.

Về thế trận, Singapore nhiều khả năng bố trí đội hình thấp, giữ số đông cầu thủ quanh vòng cấm và ưu tiên bảo vệ khu vực trung lộ. Đội khách sẽ chờ Việt Nam mất bóng để phản công hoặc tìm kiếm cơ hội từ những đường chuyền dài.

Việt Nam cần luân chuyển bóng nhanh, kéo giãn khối phòng ngự của Singapore trước khi đưa bóng vào vòng cấm. Hai hành lang biên có thể là hướng lên bóng quan trọng, đặc biệt khi Trương Tiến Anh và Nguyễn Văn Vĩ dâng cao hỗ trợ tấn công.

Khoảng thời gian đầu trận có thể không dễ dàng cho đội chủ nhà. Singapore đang có tinh thần tốt và đủ sức duy trì cự ly đội hình trong một giai đoạn nhất định. Tuy nhiên, việc phải phòng ngự liên tục tại Mỹ Đình có thể khiến đội khách dần lộ khoảng trống.

Việt Nam sở hữu chiều sâu nhân sự tốt hơn và có nhiều cầu thủ đủ khả năng thay đổi cục diện từ ghế dự bị. Đây có thể là lợi thế quan trọng nếu trận đấu chưa được giải quyết trong hiệp một.

Với chất lượng đội hình, phong độ ghi bàn và điểm tựa khán giả nhà, Việt Nam được kỳ vọng giành chiến thắng. Singapore có thể tạo ra nhiều tình huống tranh chấp khó chịu, nhưng rất khó duy trì sự chắc chắn trong suốt 90 phút.

Dự đoán số bàn thắng Việt Nam vs Singapore

Việt Nam ghi 21 bàn và chỉ để lọt lưới hai lần trong năm trận gần nhất. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik toàn thắng trước Siheung Citizen, Yongin, Gangwon, Myanmar và Timor Leste.

Riêng hai lần ra sân gần đây, đội tuyển Việt Nam ghi tổng cộng 11 bàn và không nhận bàn thua. Hàng công đang có sự đóng góp từ nhiều vị trí thay vì phụ thuộc vào một cá nhân.

Singapore ghi bốn bàn sau hai lượt trận tại AFF Cup 2026 và chỉ thủng lưới một lần. Tuy nhiên, Campuchia và Timor Leste chưa tạo ra sức ép tương đương với những gì đội khách có thể phải đối mặt trên sân Mỹ Đình.

Trước khi bước vào giải, Singapore từng thua FC Ryukyu 0-2 và Okinawa SV 2-3 trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản. Những kết quả này cho thấy hệ thống phòng ngự của đội bóng đảo quốc vẫn có thể bị khai thác khi gặp đối thủ chơi với tốc độ cao.

Singapore nhiều khả năng phòng ngự số đông, khiến Việt Nam khó lặp lại chiến thắng bảy bàn như trận ra quân. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn có cơ sở để ghi từ hai đến ba bàn nhờ phong độ của Đình Bắc, Xuân Son và Hoàng Hên.

Khả năng Singapore ghi bàn không được đánh giá cao nếu Việt Nam duy trì khả năng kiểm soát bóng và hạn chế các tình huống cố định nguy hiểm.

Dự đoán tổng bàn thắng: Từ 3 bàn trở lên.

Thông tin lực lượng Việt Nam vs Singapore

Việt Nam đón tín hiệu tích cực khi Nguyễn Tài Lộc đã bình phục chấn thương. Khả năng ra sân của thủ môn Đặng Văn Lâm vẫn còn bỏ ngỏ.

Patrik Lê Giang có thể tiếp tục được lựa chọn trong khung thành. Bộ ba trung vệ dự kiến gồm Phạm Xuân Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Thành Chung.

Trên hàng công, Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son đang là những phương án được ưu tiên sau màn trình diễn tốt trước Timor Leste.

Singapore không có Safuwan Baharudin và Ikhsan Fandi do hai cầu thủ này không được câu lạc bộ chủ quản nhả về. Rudy Khairullah cùng Irfan Najeeb vắng mặt vì chấn thương.

Những thiếu hụt trên ảnh hưởng đáng kể đến cả hàng thủ lẫn khả năng tấn công của đội khách. HLV Gavin Lee sẽ phải dựa nhiều vào Hariss Harun, Song Ui-young, Ilhan Fandi và Shawal Anuar.

Phong độ gần đây của Việt Nam vs Singapore

Đội tuyển Phong độ gần đây Ghi chú Việt Nam Toàn thắng 5 trận Ghi 21 bàn, thủng lưới 2 lần Singapore Thắng 2 trận tại AFF Cup 2026 Ghi 4 bàn, nhận 1 bàn thua

Việt Nam đang sở hữu chuỗi năm chiến thắng liên tiếp. Khả năng ghi bàn ổn định cùng sự chắc chắn của hàng thủ giúp đội bóng áo đỏ bước vào trận đấu với sự tự tin cao.

Singapore toàn thắng hai lượt trận đầu tiên tại bảng A. Dù vậy, trước giải đấu, đội bóng của HLV Gavin Lee lần lượt thua FC Ryukyu 0-2 và Okinawa SV 2-3 trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản.

Lịch sử đối đầu Việt Nam vs Singapore

Việt Nam và Singapore đã gặp nhau 22 lần. Đội tuyển Việt Nam thắng chín trận, hòa chín và để thua bốn lần.

Thống kê đối đầu Dữ liệu Tổng số lần gặp nhau 22 trận Việt Nam thắng 9 trận Hai đội hòa 9 trận Singapore thắng 4 trận Hai lần gặp gần nhất Việt Nam cùng thắng

Ở hai cuộc đối đầu gần nhất tại AFF Cup 2024, Việt Nam lần lượt thắng Singapore 2-0 và 3-1.

Kết quả này mang lại lợi thế tâm lý cho đội tuyển Việt Nam. Singapore vẫn có khả năng tạo ra khó khăn bằng thể lực và bóng bổng, nhưng đội bóng áo đỏ đã cho thấy phương án đối phó hiệu quả trong những lần gặp gần đây.

Đội hình xuất phát Việt Nam vs Singapore dự kiến

Đội hình Việt Nam dự kiến

Patrik Lê Giang; Phạm Xuân Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung; Trương Tiến Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Vĩ; Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son.

Phương án khác: Nếu cần tăng tốc ở hai cánh, HLV Kim Sang Sik có thể sử dụng Nguyễn Tài Lộc hoặc Hai Long. Việt Nam cũng có thể đẩy Quang Hải lên gần vòng cấm để tăng khả năng tạo đường chuyền quyết định.

Đội hình Singapore dự kiến

Izwan Mahbud; Lionel Tan, Hariss Harun, Irfan Fandi, Nur Adam Abdullah; Shah Shahiran, Kyoga Nakamura; Glenn Kweh, Song Ui-young, Harhys Stewart; Ilhan Fandi.

Phương án khác: Shawal Anuar có thể được tung vào sân nếu Singapore cần thêm tốc độ trên hàng công. Hariss Harun cũng có khả năng lùi xuống hàng phòng ngự khi đội khách muốn tăng thêm sự chắc chắn.

Thống kê đáng chú ý Việt Nam vs Singapore

Thống kê Dữ liệu Phong độ Việt Nam Toàn thắng 5 trận gần nhất Hàng công Việt Nam Ghi 21 bàn trong 5 trận Hàng thủ Việt Nam Chỉ nhận 2 bàn thua Hai trận gần nhất của Việt Nam Ghi 11 bàn, giữ sạch lưới Thành tích Singapore tại AFF Cup 2026 Thắng 2 trận đầu Bàn thắng của Singapore Ghi 4 bàn, thủng lưới 1 lần Ngôi sao Việt Nam Đình Bắc lập hat-trick trận ra quân Ngôi sao Singapore Ilhan Fandi ghi bàn ở cả 2 trận Thành tích đối đầu Việt Nam thắng 9, hòa 9, thua 4 Hai lần gặp gần nhất Việt Nam thắng 2-0 và 3-1

Dự đoán tỷ số Việt Nam vs Singapore

Singapore có thể tạo ra một thế trận chặt chẽ trong khoảng thời gian đầu nhờ số đông cầu thủ phòng ngự và khả năng tranh chấp của tuyến giữa.

Việt Nam vẫn có nhiều phương án để phá vỡ cấu trúc ấy. Tốc độ của Đình Bắc, khả năng phối hợp của Hoàng Hên, những đường chuyền từ Quang Hải cùng khả năng chiếm lĩnh vòng cấm của Xuân Son có thể tạo ra khác biệt.

Khi Singapore xuống sức hoặc phải đẩy cao đội hình, khoảng trống sẽ xuất hiện nhiều hơn. Đây là thời điểm chiều sâu nhân sự của đội chủ nhà có thể phát huy giá trị.

Dự đoán: Việt Nam 3-0 Singapore.