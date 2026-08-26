Nhận định Việt Nam vs Thái Lan: 90 phút quyết định chức vô địch Trận chung kết lượt về tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình sẽ trực tiếp quyết định nhà vô địch AFF Cup 2026. Việt Nam bước vào 90 phút cuối cùng với lợi thế lớn sau chiến thắng 2-0 trước Thái Lan ở lượt đi.

Trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 20h00 ngày 26/08/2026 trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Sau chiến thắng 2-0 tại Rajamangala ở lượt đi, đội tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế hai bàn trước trận đấu quyết định chức vô địch.

Với cách biệt hiện tại, Việt Nam sẽ đăng quang nếu thắng, hòa hoặc chỉ thua với cách biệt một bàn. Nếu Thái Lan thắng cách biệt hai bàn sau 90 phút, tổng tỷ số hai lượt sẽ trở về thế cân bằng và hai đội phải tiếp tục phân định chức vô địch theo điều lệ giải. Vì vậy, đây không còn là trận đấu nhằm tạo lợi thế cho lượt sau mà chính là 90 phút quyết định ngôi vô địch AFF Cup 2026.

Phong độ thăng hoa của tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt về với phong độ rất cao khi toàn thắng 5 trận gần nhất, ghi 12 bàn và chỉ để thủng lưới một lần. Đáng chú ý, thầy trò HLV Kim Sang Sik lần lượt thắng Indonesia 3-0, Campuchia 3-1, đánh bại Malaysia 2-0 ở cả hai lượt bán kết trước khi hạ Thái Lan 2-0 ngay tại Bangkok.

Khả năng phòng ngự đang trở thành điểm tựa quan trọng của đội tuyển Việt Nam. Ba trận gần nhất tại vòng knock-out, gồm hai lượt bán kết gặp Malaysia và chung kết lượt đi trước Thái Lan, đội bóng áo đỏ đều thắng 2-0 và không để thủng lưới.

Trở lại sân Mỹ Đình với lợi thế hai bàn, Việt Nam không bắt buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng sớm. Việc duy trì cự ly đội hình, kiểm soát khu vực giữa sân và tận dụng khoảng trống khi Thái Lan buộc phải dâng cao có thể là phương án phù hợp hơn.

Thái Lan buộc phải mạo hiểm

Thái Lan bước vào trận lượt về với áp lực lớn hơn nhiều sau thất bại 0-2 ngay trên sân Rajamangala. Trong 5 trận gần nhất, "Voi chiến" thắng 3 nhưng đã thua liên tiếp hai trận trước Singapore và Việt Nam.

Bất lợi hai bàn khiến Thái Lan gần như không còn nhiều lựa chọn ngoài việc chủ động tấn công tại Mỹ Đình. Đội khách cần ghi ít nhất hai bàn và đồng thời hạn chế tối đa khả năng phản công của Việt Nam nếu muốn đưa cuộc đua vô địch trở lại thế cân bằng.

Đây cũng là bài toán khó đối với Thái Lan. Việc phải đẩy đội hình lên cao có thể tạo thêm khoảng trống phía sau hàng phòng ngự, nơi những cầu thủ có tốc độ và khả năng chuyển trạng thái nhanh của Việt Nam có cơ hội khai thác.

Cán cân đối đầu và toan tính chiến thuật

Xét 5 lần đối đầu gần nhất, Việt Nam đang nhỉnh hơn với 3 chiến thắng, còn Thái Lan thắng 2 trận và không có trận hòa. Đáng chú ý, cả ba chiến thắng của Việt Nam đều đến trong ba lần chạm trán gần nhất, gồm hai trận chung kết AFF Cup trước đó và chiến thắng 2-0 tại lượt đi chung kết AFF Cup 2026.

Tuy nhiên, nếu mở rộng dữ liệu đối đầu được ghi nhận từ năm 2015 đến 2026, Thái Lan vẫn có thành tích tốt hơn với 5 chiến thắng, Việt Nam thắng 3 và hai đội hòa 4 trận. Vì vậy, lợi thế hiện tại của đội tuyển Việt Nam chủ yếu nằm ở phong độ, kết quả lượt đi và đà tâm lý trong những cuộc đối đầu gần đây.

Với lợi thế 2-0 sau lượt đi, mục tiêu của Việt Nam không phải tạo khoảng cách trước một trận tái đấu khác mà là bảo vệ thành quả để đăng quang ngay tại Mỹ Đình. Thái Lan ở thế ngược lại buộc phải mạo hiểm tìm bàn thắng, khiến trận chung kết lượt về có thể diễn ra cởi mở hơn khi thời gian trôi về cuối.

Nếu duy trì được sự chắc chắn đã thể hiện xuyên suốt vòng knock-out và tận dụng tốt những khoảng trống do đối phương để lại, đội tuyển Việt Nam đang nắm nhiều lợi thế để hoàn tất 90 phút cuối cùng và bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Việt Nam · 3 thắng 0 hòa Thái Lan · 2 thắng Thái Lan 0 - 2 Việt Nam VN Thái Lan 2 - 3 Việt Nam VN Việt Nam 2 - 1 Thái Lan VN Việt Nam 1 - 2 Thái Lan TL Thái Lan 1 - 0 Việt Nam TL

Việt Nam 5 trận gần nhất T T T T T 7 Trận 6-1-0 T-H-B 19 Ghi (TB 2.7) 1 Thủng lưới Thái Lan 5 trận gần nhất B B T T T 7 Trận 5-0-2 T-H-B 14 Ghi (TB 2.0) 5 Thủng lưới