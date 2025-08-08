Sau gần 5 năm đi vào hoạt động, mô hình “Giáo xứ Nhân Cơ an toàn về an ninh, trật tự” đã mang lại kết quả rất tích cực, tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội trong vùng giáo xứ hoàn toàn được loại bỏ; khối đại đoàn kết được củng cố, tăng cường; niềm tin và mối quan hệ của giáo dân với chính quyền địa phương ngày càng gắn bó.

Xuất phát từ thực tiễn về tình hình an ninh trật tự trong vùng Giáo xứ Nhân Cơ, Công an xã Nhân Cơ (Lâm Đồng) đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với Hội đồng Giáo xứ Nhân Cơ xây dựng, triển khai thực hiện mô hình “Giáo xứ Nhân Cơ an toàn về an ninh, trật tự”, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ của cộng đồng giáo dân đối với các vấn đề an ninh trật tự, tệ nạn xã hội đang diễn ra trên địa bàn. Từ đó, xây dựng giáo xứ có cuộc sống bình yên, góp phần quan trọng vào thành công phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Mô hình được triển khai thực hiện chính thức từ tháng 9/2020, với hệ thống quy ước được ban hành cụ thể trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quan hệ dân tộc, tôn giáo, an toàn giao thông… do Ban Chỉ đạo mô hình gồm lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, Hội đồng Giáo xứ và đồng bào giáo dân giám sát thực hiện trong cộng đồng.

Ngay sau khi được thành lập, Ban Chỉ đạo mô hình đã tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông, đến từng ngõ, gõ từng nhà để vận động bà con giáo dân tham gia phong trào giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở, phát hiện và giác tội phạm, làm cho mọi người hiểu rõ nội dung, ý nghĩa và mục đích của mô hình.

Đồng thời, thông qua các chức sắc, chức việc để lồng ghép tuyên truyền, giáo dục tại nhà thờ và các điểm sinh hoạt cộng đồng để nâng cao nhận thức pháp luật, khuyến khích giáo dân tích cực tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự; vận động giáo dân nâng cao ý thức cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi của các thế lực thù địch và tội phạm, nhất là đối tượng tội phạm sử dụng thiết bị công nghệ cao để phạm tội; tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ.

Mô hình được triển khai thực hiện chính thức từ tháng 9/2020, với hệ thống quy ước được ban hành cụ thể trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quan hệ dân tộc, tôn giáo, an toàn giao thông… do Ban Chỉ đạo mô hình gồm lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, Hội đồng Giáo xứ và đồng bào giáo dân giám sát thực hiện trong cộng đồng.

Dựa trên nguyên tắc “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”, mô hình này được triển khai với mục tiêu khuyến khích sự tham gia chủ động của cộng đồng giáo xứ trong việc tự bảo vệ và xử lý các vấn đề an ninh trật tự phát sinh tại cơ sở.

Đặc biệt, thông qua nguồn tin từ cơ sở, ban chỉ đạo đã tiến hành khoanh vùng khu vực, phân loại đối tượng như: nhóm thanh thiếu niên tham gia đua xe trái phép, sử dụng ma túy; trộm cắp nông sản trong mùa thu hoạch; lợi dụng việc tranh chấp đất đai để xuyên tạc vấn đề dân tộc, tôn giáo… để có phương pháp tiếp cận tuyên truyền riêng.

Nhờ đó, các chiêu trò của thế lực thù địch trong việc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để xúi giục, kích động giáo dân chống phá Đảng, Nhà nước, hoạt động vi phạm pháp luật đã bị giáo dân phát giác, tẩy chay, cuộc sống của đồng bào xứ đạo đã sớm trở lại bình yên.

Ông Hoàng Văn Phú, thôn 8, xã Nhân Cơ cho biết, trước thời điểm triển khai thực hiện mô hình “Giáo xứ Nhân Cơ an toàn về an ninh, trật tự” thì tình hình an ninh trật tự trong khu vực giáo xứ còn nhiều vấn đề phức tạp, tình trạng vi phạm luật giao thông trong giới trẻ đáng báo động, nhiều thanh thiếu niên tham gia đua xe trái phép, sử dụng ma túy, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nạn trộm cắp còn xảy ra, nhất là vào vụ thu hoạch nông sản người dân thường phải ngủ tại vườn rẫy để canh gác nên gặp nhiều khó khăn.

Ngay cả người dân, giáo dân trong giáo xứ cũng có những hiềm khích do tranh chấp đất đai; người dân trong vùng dự án còn chưa đồng tình với chính sách thu hồi đất, quy hoạch sử dụng đất của chính quyền địa phương nên dẫn đến khiếu nại, tụ tập đông người… gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Tuy nhiên, kể từ khi mô hình đi vào hoạt động đến nay cuộc sống của đồng bào giáo xứ đã trở lại bình yên, các tệ nạn xã hội đã được loại bỏ, tình trạng vi phạm pháp luật đã được đẩy lùi, chuyển biến rõ nhất là nhận thức của đồng bào giáo dân đã được thay đổi với tư duy chủ động, trách nhiệm hơn đối với vấn đề an ninh trật tự và cuộc sống trong cộng đồng giáo xứ.

Theo đánh giá, sau gần 5 năm đi vào hoạt động, Ban Chỉ đạo mô hình đã phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an ninh trật tự được 86 đợt, với hơn 45 nghìn lượt giáo dân tham gia.

Đã có hàng trăm lượt nguồn tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự được giáo dân chuyển đến lực lượng công an. Nhờ đó, cơ quan công an đã kịp thời can thiệp và chủ động ngăn chặn, xử lý vụ việc ngay từ khi mới phát sinh. Ban Chỉ đạo mô hình phối hợp các ban, ngành, đoàn thể hòa giải thành công 30 vụ việc; hỗ trợ, giúp 10 trường hợp chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương vay gần 300 triệu đồng để phát triển kinh tế…

Linh mục Quản xứ Giuse Nguyễn Văn Khánh cho biết, kết quả hoạt động của mô hình “Giáo xứ Nhân Cơ an toàn về an ninh, trật tự” trong thời gian qua rất hiệu quả, tội phạm được đẩy lùi, trật tự an toàn giao thông được bảo đảm, các vụ việc phức tạp không còn xảy ra; bà con giáo dân rất tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; an tâm phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc; khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường, mối quan hệ giữa các tôn giáo, niềm tin của giáo dân trong giáo xứ với chính quyền địa phương ngày càng bền chặt hơn. Giữa lực lượng công an và giáo dân có sự hợp tác khăng khít, tạo nên một mạng lưới giám sát khép kín, hiệu quả; góp phần giữ gìn sự ổn định về chính trị, trật tự và an toàn xã hội, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay tại cơ sở.

Kết quả đạt được của mô hình “Giáo xứ Nhân Cơ an toàn về an ninh, trật tự” được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao, nhân dân đồng tỉnh ủng hộ, đã được Công an tỉnh khen thưởng và thông báo để triển khai nhân rộng trên toàn tỉnh; đồng thời báo cáo Cục Xây dựng phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an thông báo đến công an các địa phương trong cả nước nghiên cứu, vận dụng, nhân rộng.

Bí thư Đảng ủy xã Nhân Cơ Phan Anh Tuấn cho biết, địa phương có địa giới hành chính rộng, với 18 dân tộc cùng sinh sống, tỷ lệ người dân tín ngưỡng các tôn giáo chiếm tỷ lệ khá cao. Trên địa bàn cũng có nhiều công trình, dự án trọng điểm quy mô lớn của quốc gia và của tỉnh đã và đang triển khai…nên tình hình an ninh trật tự tại địa phương cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, khó lường, nhất là tại các vùng dự án và trong đồng bào có đạo. Các thế lực thù địch lợi dụng việc người dân chưa đồng tình với chính sách hỗ trợ, đền bù về đất đai để kích động, xúi giục người dân, giáo dân tụ tập đông người, khiếu kiện, chống đối khiến tình hình an ninh trật tự tại địa phương trở nên phức tạp....

Tuy nhiên, từ khi thực hiện chủ trương tăng cường lực lượng công an chính quy về cấp xã, đặc biệt là thời gian thực hiện vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, lực lượng công an đã phát huy rất tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ trong việc tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền địa phương xử lý các vấn đề về an ninh trật tự tại cơ sở, bảo vệ chính trị nội bộ; nhất là các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo, các luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch kích động giáo dân tụ tập đông người, khiếu kiện, gây rối, chống đối chính quyền địa phương trong thực thi pháp luật.

Điển hình là việc tham mưu thực hiện mô hình “Giáo xứ Nhân Cơ an toàn về an ninh, trật tự”, mô hình này đã mang lại hiệu quả tích cực trong việc cải thiện tình hình an ninh trật tự, tăng cường khối đoàn kết dân tộc và củng cố mối quan hệ giữa chính quyền địa phương và giáo xứ.