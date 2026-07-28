Nhẫn thông minh RingConn Gen 3 hợp tác Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn: Pin 14 ngày và mô-tơ rung RingConn hợp tác cùng Warner Bros. ra mắt nhẫn thông minh Gen 3 với thời lượng pin 14 ngày, mô-tơ rung cảnh báo sức khỏe và bộ nhớ lưu trữ 10 ngày.

RingConn Gen 3 là mẫu nhẫn thông minh thế hệ mới kết hợp quảng bá cùng thương hiệu điện ảnh nổi tiếng "Chúa tể những chiếc nhẫn" (The Lord of the Rings) của Warner Bros. Thiết bị thu hút sự chú ý nhờ thời lượng pin lên đến 14 ngày, khả năng lưu trữ dữ liệu độc lập và tích hợp mô-tơ rung phản hồi trực tiếp - một tính năng độc đáo trên thị trường nhẫn thông minh hiện nay.

Chiến dịch kết hợp cùng thương hiệu "Chúa tể những chiếc nhẫn"

Sau khi ra mắt vào tháng 5, dòng nhẫn thông minh RingConn Gen 3 hiện được phân phối chính thức trên sàn thương mại điện tử Amazon với mức giá 349 USD. Nhằm gia tăng sức hút trên thị trường toàn cầu, RingConn đã triển khai chiến dịch truyền thông hợp tác cùng hãng Warner Bros., gắn liền hình ảnh sản phẩm với thương hiệu điện ảnh "The Lord of the Rings".

Theo nhà sản xuất, khách hàng mua sản phẩm trong chiến dịch này sẽ nhận được các phần thưởng độc quyền lấy cảm hứng từ bộ phim. Tuy nhiên, phiên bản thương mại của chiếc nhẫn không có sự thay đổi về mặt thiết kế phần cứng hay giao diện ứng dụng di động. Thiết bị không khắc ký tự phát sáng hay thay đổi kiểu dáng, mà tập trung hoàn toàn vào các trải nghiệm công nghệ thực tế.

RingConn is now marketing its latest ring with "The Lord of the Rings" branding.

Cải tiến kỹ thuật: Mô-tơ rung và khả năng hoạt động độc lập

Điểm khác biệt lớn nhất của RingConn Gen 3 so với các đối thủ nằm ở hai yếu tố kỹ thuật chính: mô-tơ rung tích hợp và bộ nhớ trong dung lượng lớn. Mô-tơ rung cho phép thiết bị phát tín hiệu cảnh báo trực tiếp đến ngón tay người dùng khi phát hiện các chỉ số sức khỏe bất thường hoặc thông báo dung lượng pin yếu.

Bên cạnh đó, thiết bị đạt thời lượng sử dụng pin lên đến 14 ngày cho một lần sạc đầy. Nhẫn cũng được trang bị bộ nhớ nội bộ đủ khả năng lưu trữ tới 10 ngày dữ liệu sức khỏe cục bộ mà không cần kết nối hoặc đồng bộ liên tục với điện thoại thông minh.

Cảm biến theo dõi sức khỏe và thiết kế vỏ Titan

Về tính năng theo dõi chỉ số cơ thể, RingConn Gen 3 tích hợp đầy đủ hệ thống cảm biến gồm: cảm biến nhịp tim, cảm biến nhiệt độ da và gia tốc kế 3 trục. Các cảm biến này cung cấp dữ liệu cho các tính năng phân tích chất lượng giấc ngủ, đếm bước chân và theo dõi hoạt động thể chất thụ động.

Toàn bộ linh kiện bên trong được bảo vệ bởi lớp vỏ bằng chất liệu titan bền bỉ và có khả năng chống nước. Tùy thuộc vào kích thước nhẫn, trọng lượng của thiết bị cực kỳ nhẹ, chỉ dao động trong khoảng từ 2,5 gram đến 3,5 gram.

Bảng thông số kỹ thuật chính của RingConn Gen 3