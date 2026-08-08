Ông Hồng Phước (Lâm Đồng) là nhân viên thư viện, có bằng Cao đẳng thư viện, vào biên chế được 16 năm. Hiện ông có bằng Đại học sư phạm, chuyên ngành giáo dục tiểu học, chứng chỉ chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng 2, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm,…

Do nhà trường thiếu giáo viên nên ông Phước được giao nhiệm vụ đứng lớp.

Ông Phước hỏi, ông muốn chuyển vị trí việc làm mới đúng với công việc ông đang được phân công (giáo viên tiểu học) có được không? Nếu được thì căn cứ vào văn bản quy định nào?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Trong trường hợp nhà trường có nhu cầu, nếu ông Hồng Phước đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm và có nguyện vọng chuyển sang vị trí việc làm giáo viên tiểu học thì cần được cấp có thẩm quyền đồng ý, tổ chức thực hiện việc thay đổi vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

Nhân viên thư viện và giáo viên tiểu học thuộc hai lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau, không thể mặc định cùng mức độ phức tạp làm căn cứ để chuyển trực tiếp vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp mà không qua kiểm tra, đánh giá tiêu chuẩn, điều kiện, trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó có nghiệp vụ sư phạm.

Theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 30 Nghị định số115/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số85/2023/NĐ-CP): Việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp được thực hiện khi viên chức thay đổi vị trí việc làm mà chức danh nghề nghiệp đang giữ không phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm mới. Viên chức được xét chuyển chức danh nghề nghiệp phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được chuyển.