Quốc phòng - An ninh Nhanh chóng giải phóng hiện trường cây xanh đổ trên Quốc lộ 20 Mưa lớn kéo dài khiến nhiều cây xanh ngã đổ, gây cản trở giao thông trên Quốc lộ 20 và một số khu vực tại Bảo Lộc. Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng lực lượng tại chỗ kịp thời xử lý, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Hiện trường cây xanh gãy đổ chắn ngang Quốc lộ 20 tại khu vực đèo Chuối

Chiều 20/8, mưa lớn, gió mạnh làm một cây lớn ven đường bất ngờ gãy đổ, chắn ngang Quốc lộ 20, đoạn qua khu vực đèo Chuối, xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng. Thời điểm xảy ra sự cố, trời mưa to, tầm nhìn hạn chế, khiến giao thông qua đèo bị ùn ứ cả 2 chiều.

Lực lượng CSGT tổ chức chốt chặn, phân luồng từ xa, cảnh báo người và phương tiện.

Ngay sau khi nhận tin báo, Trạm CSGT Madaguôi thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức chốt chặn, phân luồng từ xa, cảnh báo người và phương tiện.

Lực lượng chức năng sử dụng phương tiện cơ giới giải tỏa hiện trường cây gãy đổ, thông đường

Đồng thời phối hợp cùng lực lượng quân sự, công an địa phương huy động cưa máy, xe cẩu chuyên dụng, khẩn trương cắt dọn cành cây, di chuyển thân gỗ ra khỏi mặt đường.

Lực lượng chức năng nhanh chóng giải tỏa hiện trường, hông đường

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, hiện trường được giải phóng hoàn toàn, giao thông hai chiều qua đèo Chuối được khơi thông, các phương tiện tiếp tục lưu thông an toàn.

Lực lượng CSGT nhanh chóng giải tỏa cây xanh gãy đổ tại khu vực Miếu Ba Cô, trên Quốc lộ 20

Cũng trong chiều 20/8, cũng trên Quốc lộ 20 đoạn qua khu vực gần miếu Ba Cô, đèo Bảo Lộc, lực lượng CSGT kịp thời phát hiện, dọn dẹp một số cây nhỏ đổ xuống đường, loại bỏ nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tại đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 1 Bảo Lộc, lực lượng chức năng cũng tập trung khắc phục, thu dọn cây xanh đổ ven đường.

Lực lượng chức năng khuyến cáo tài xế chủ động giảm tốc độ, chú ý quan sát và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn giao thông

Trước đó, tối 19/8, một cây xanh cỡ lớn ngã đổ, chắn ngang Quốc lộ 20 đoạn qua xã Ninh Gia. Lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp lực lượng quân sự, công an địa phương tổ chức phân luồng, cắt và di dời cây khỏi mặt đường. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, hiện trường được giải phóng, giao thông qua khu vực trở lại an toàn.

Trong điều kiện mưa lớn kéo dài, người điều khiển phương tiện qua các tuyến đường có nhiều cây xanh cần chủ động giảm tốc độ, chú ý quan sát và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.