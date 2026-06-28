Nhánh đấu tử thần của Bồ Đào Nha tại World Cup 2026: Thử thách cực đại cho Cristiano Ronaldo Việc chỉ xếp nhì bảng K khiến Bồ Đào Nha rơi vào nhánh đấu đầy rẫy những ông lớn tại World Cup 2026. Từ Croatia, Tây Ban Nha đến khả năng chạm trán Đức hay Pháp, hành trình tìm kiếm vinh quang của Ronaldo chưa bao giờ chông gai đến thế.

Trận hòa không bàn thắng trước Colombia tại lượt trận cuối bảng K đã đẩy Bồ Đào Nha vào một tình thế đầy thử thách. Với 5 điểm có được sau vòng bảng, Selecao châu Âu chính thức bước vào vòng knock-out với vị trí nhì bảng. Dù đã có những màn trình diễn ấn tượng, đặc biệt là chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Uzbekistan, nhưng việc không thể chiếm ngôi đầu đã khiến thầy trò HLV Roberto Martinez rơi vào một nhánh đấu được mô tả là "ác mộng" đối với bất kỳ ứng viên vô địch nào.

Khởi đầu bằng cuộc chạm trán Croatia tại vòng 1/16

Theo sơ đồ phân nhánh chính thức từ FIFA, đối thủ đầu tiên của Bồ Đào Nha tại vòng 1/16 sẽ là Croatia – đội nhì bảng L. Đây không chỉ là một trận cầu đinh mà còn là bài kiểm tra thực sự cho bản lĩnh của Cristiano Ronaldo và các đồng đội. Croatia, với dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm và lối chơi lỳ lợm đã trở thành thương hiệu tại các giải đấu lớn, chắc chắn sẽ không phải là đối thủ dễ bị khuất phục.

Trong khi đó, Bồ Đào Nha đang sở hữu một thế hệ cầu thủ tài năng bậc nhất lịch sử với những cái tên như Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Ruben Dias và chốt chặn tin cậy Diogo Costa. Cuộc đối đầu này được dự báo sẽ vô cùng cân bằng, nơi mà sai lầm nhỏ nhất cũng có thể phải trả giá bằng cả giải đấu.

Việc chỉ xếp thứ 2 bảng K khiến Bồ Đào Nha rơi vào nhánh đấu “cực khó” tại vòng knock-out World Cup 2026. Ảnh: AP.

Kịch bản về trận nội chiến bán đảo Iberia

Thử thách sẽ thực sự leo thang nếu Bồ Đào Nha vượt qua được Croatia. Tại vòng 1/8, đối thủ tiềm năng của họ nhiều khả năng sẽ là Tây Ban Nha – đội bóng đã thể hiện sức mạnh tuyệt đối với thành tích toàn thắng tại bảng H. Nếu kịch bản này xảy ra, thế giới bóng đá sẽ được chứng kiến trận "nội chiến" bán đảo Iberia đầy duyên nợ.

Sự khắc nghiệt của nhánh đấu này chưa dừng lại ở đó. Tiến vào tứ kết, Bồ Đào Nha có thể phải đối mặt với chủ nhà Mỹ – đội bóng đang thăng hoa dưới sự dẫn dắt của Mauricio Pochettino, hoặc một đội tuyển Bỉ đầy thực dụng. Càng đi sâu, mật độ các đội bóng lớn xuất hiện trong nhánh đấu của Selecao càng dày đặc.

Hành trình gian nan đến New York New Jersey

Nếu có thể lọt vào vòng bán kết, danh sách đối thủ tiềm năng của Bồ Đào Nha vẫn là những cái tên hàng đầu như Pháp, Đức hay Hà Lan. Đây là một sự tương phản rõ rệt khi nhìn sang nhánh đấu của các ứng viên khác như Argentina hay Brazil, nơi được đánh giá là có lộ trình "dễ thở" hơn sau khi giành ngôi nhất bảng.

Hành trình chông gai chờ đón Ronaldo và các đồng đội. Ảnh: AP.

Trận chung kết diễn ra vào ngày 19/7 tại sân vận động New York New Jersey chính là cái đích cuối cùng. Để đứng ở đó, Bồ Đào Nha có thể phải lần lượt đánh bại từ 4 đến 5 đội tuyển mạnh nhất thế giới. Đối với Cristiano Ronaldo, đây có lẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp vĩ đại của anh. Để hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu với chiếc cúp vàng danh giá, siêu sao 41 tuổi và các đồng đội sẽ phải viết nên một chương sử hào hùng nhất bằng cách vượt qua nhánh đấu tử thần này.