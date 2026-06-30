Nhật Bản ghi nhận siêu phẩm của Kaishu Sano trước Brazil Samurai xanh khiến cả thế giới ngỡ ngàng khi vươn lên dẫn trước Brazil tại vòng 1/16 World Cup 2026. Tiền vệ Kaishu Sano tỏa sáng rực rỡ với cú dứt điểm đẳng cấp.

Trong bầu không khí rực lửa của vòng 1/16 World Cup 2026, ĐT Nhật Bản đã tạo nên một trong những khoảnh khắc chấn động nhất giải đấu. Trước một Brazil hùng mạnh từng 5 lần lên ngôi vô địch thế giới, "Những chiến binh Samurai xanh" không hề nao núng, thậm chí họ còn là những người xé toạc mành lưới đối phương trước sự ngỡ ngàng của giới mộ điệu toàn cầu.

Cú đấm trực diện từ khu vực trung tuyến

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 29, xuất phát từ một tình huống chuyển trạng thái cực nhanh của đại diện châu Á. Kaishu Sano, nhân tố đầy năng lượng nơi hàng tiền vệ Nhật Bản, đã thực hiện pha đánh chặn chính xác ngay khu vực giữa sân trước khi dốc bóng tốc độ về phía vòng cấm Brazil.

Sự kịch tính được đẩy lên cao trào khi Sano đối mặt với chốt chặn Casemiro. Do đã phải nhận một thẻ vàng từ trước đó, tiền vệ dày dạn kinh nghiệm của Brazil buộc phải chơi dè chừng, không dám thực hiện một pha can thiệp quyết liệt để ngăn chặn đà tiến của đối thủ. Tận dụng giây lát do dự của đối phương, Sano thực hiện pha rê bóng sát vòng cấm rồi quyết định tung cú dứt điểm đầy táo bạo.

Kỹ thuật dứt điểm thượng hạng đánh bại Alisson

Cú sút bằng chân phải của Sano mang đầy đủ sự tinh tế và hiểm hóc. Dù trong tư thế hơi ngả người sang bên trái, tiền vệ này vẫn tạo ra một quỹ đạo bóng đi chìm và xoáy thẳng vào góc xa khung thành. Thủ thành Alisson Becker, dù đã nỗ lực bay người hết cỡ, vẫn không thể chạm tay vào bóng khi quỹ đạo đi quá hiểm.

Bàn thắng mở tỷ số của Kaishu Sano không chỉ là một pha lập công cá nhân xuất sắc mà còn phản ánh sự tiến bộ vượt bậc về mặt chiến thuật và tâm lý của bóng đá Nhật Bản. Đứng trước ứng cử viên vô địch số một, đội bóng xứ sở mặt trời mọc đã chứng minh họ đủ khả năng trừng phạt những sai lầm nhỏ nhất của đối thủ, tạo nên một kịch bản không tưởng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.