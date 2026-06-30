Nhật Bản gục ngã trước Brazil ở phút 90+5: Nỗi đau và lời xin lỗi của Moriyasu Dẫn trước Brazil nhưng thất bại 1-2 vì sai lầm ở phút bù giờ cuối cùng, HLV Hajime Moriyasu nhận hết trách nhiệm về mình khi Nhật Bản dừng bước tại World Cup 2026.

Sân vận động tại Houston (Mỹ) sáng 30/6 chứng kiến một trong những khoảnh khắc nghiệt ngã nhất của bóng đá. Đội tuyển Nhật Bản, với lối chơi kỷ luật và khoa học vốn đã trở thành thương hiệu, chỉ còn cách loạt sút luân lưu cân não vài giây ngắn ngủi trước khi sai lầm cá nhân phá hỏng tất cả. Thất bại 1-2 trước Brazil không chỉ chấm dứt hành trình tại World Cup 2026 của "Samurai xanh" mà còn để lại dư vị cay đắng cho một màn trình diễn quả cảm.

Bi kịch phút 90+5 và bản lĩnh của người thuyền trưởng

Khi đồng hồ điểm phút bù giờ thứ 5, sự tập trung của hàng thủ Nhật Bản xuất hiện vết nứt. Ao Tanaka, người đã chơi ổn định suốt cả trận, bất ngờ để mất bóng ngay trước vòng cấm địa. Gabriel Martinelli không bỏ lỡ cơ hội trừng phạt sai lầm này, ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1, đưa Brazil vào tứ kết và đẩy Nhật Bản vào nỗi tuyệt vọng.

Sau trận đấu, thay vì đổ lỗi cho học trò, HLV Hajime Moriyasu đã thể hiện tinh thần võ sĩ đạo khi đứng ra nhận mọi trách nhiệm. "Với tư cách là huấn luyện viên trưởng, tôi cảm thấy trách nhiệm thuộc về mình và muốn xin lỗi người hâm mộ. Thật sự tiếc nuối khi không thể có được chiến thắng", ông Moriyasu chia sẻ đầy xúc động.

HLV Moriyasu buồn bã sau thất bại trước Brazil.

Vị chiến lược gia này cũng không quên gửi lời tri ân tới những cổ động viên đã theo dõi đội bóng: "Tôi cảm ơn tất cả cổ động viên Nhật Bản đã đến sân vận động ở Houston. Tôi biết nhiều người khác đã theo dõi trận đấu vào giờ sáng sớm ở Nhật Bản và trên thế giới qua truyền hình hay internet".

Thế trận khoa học và sự xuất sắc của Zion Suzuki

Nhật Bản đã có một hiệp một hoàn hảo về mặt chiến thuật. Họ không chỉ hóa giải thành công các đợt lên bóng của Brazil mà còn tạo nên bất ngờ lớn ở phút đầu trận. Kaishu Sano khiến khán đài bùng nổ với cú sút hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, đưa đại diện châu Á vươn lên dẫn trước.

Trong suốt hiệp hai, sức ép từ phía các vũ công Samba ngày càng gia tăng. Thủ môn Zion Suzuki đã có một ngày thi đấu xuất thần với hàng loạt pha cứu thua ấn tượng, giữ vững hy vọng cho Nhật Bản. Tuy nhiên, đẳng cấp của Brazil cuối cùng đã lên tiếng. Casemiro gỡ hòa sau một tình huống phối hợp bài bản, trước khi kịch tính được đẩy lên cao trào ở những giây cuối cùng.

Thống kê trận đấu Nhật Bản 1-2 Brazil

Thông số Nhật Bản Brazil Bàn thắng 1 (Kaishu Sano) 2 (Casemiro, Martinelli) Kết quả Bị loại Vào tứ kết Thời điểm bàn quyết định - Phút 90+5

Lời chia tay trong tư thế ngẩng cao đầu

Dù phải dừng bước đầy đau đớn, nhưng hành trình của Nhật Bản tại giải đấu lần này đã để lại dấu ấn đậm nét về sự tiến bộ của bóng đá châu Á. Lối chơi kỉ luật, khả năng chuyển trạng thái nhanh và tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc là những điểm sáng mà ông Moriyasu tự hào về các học trò.

"Các cầu thủ đã cống hiến hết mình. Cho đến thời điểm này, tôi trân trọng mỗi ngày làm việc và sự tận tâm của họ. Mặc dù hiện tại chúng tôi rất thất vọng nhưng cần phải chấp nhận kết quả này và biến nó trở thành động lực. Đội tuyển Nhật Bản sẽ trở lại mạnh mẽ", ông Moriyasu khẳng định về tương lai của đội bóng.

Thất bại tại Houston sẽ là bài học đắt giá cho thế hệ cầu thủ như Ao Tanaka hay Zion Suzuki, nhưng đồng thời cũng là nền tảng để bóng đá xứ sở mặt trời mọc hướng tới những mục tiêu cao hơn trong tương lai.