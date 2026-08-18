Nhật Bản hợp tác cùng Australia thử nghiệm các dòng tên lửa siêu vượt âm tầm xa Nhật Bản và Australia đạt thỏa thuận cho phép Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm và các đạn tầm xa trên lãnh thổ Australia.

Nhật Bản và Australia vừa đạt được thỏa thuận hợp tác quốc phòng quan trọng, cho phép Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tiến hành thử nghiệm các dòng tên lửa siêu vượt âm và các loại đạn tầm xa tại các bãi phóng trên lãnh thổ Australia trong thập kỷ tới.

Thỏa thuận thử nghiệm vũ khí tầm xa và chiều sâu chiến lược

Phát biểu tại Canberra cùng Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles nhấn mạnh thỏa thuận này sẽ tạo ra cơ chế hợp tác chặt chẽ hơn giữa hai quốc gia. Việc cung cấp các điểm phóng tại Australia giúp mang lại chiều sâu chiến lược cần thiết cho Nhật Bản trong việc thử nghiệm các hệ thống vũ khí tiên tiến.

Về phía Nhật Bản, Bộ trưởng Shinjiro Koizumi đánh giá cao bước tiến này, khẳng định việc thử nghiệm tên lửa tầm xa và tên lửa siêu vượt âm tại Australia là một phát triển đột phá đối với Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. Hai bên thống nhất sẽ đẩy nhanh các cuộc đàm phán để sớm đưa thỏa thuận vào thực thi.

Các chương trình tên lửa trọng điểm của Nhật Bản

Trong khuôn khổ sửa đổi Chiến lược An ninh Quốc gia năm 2022, Nhật Bản chính thức áp dụng lập trường phát triển năng lực phản công. Khả năng này dựa trên các dòng tên lửa tầm xa được thiết kế để tiêu diệt các bệ phóng của đối phương từ bên ngoài tầm hoạt động của các hệ thống phòng thủ đối phương.

Tên lửa đất đối hạm Type-12 phiên bản nâng cấp được triển khai tại doanh trại Kengun. Ảnh: Kyodo

Trọng tâm của chương trình năng lực phản công bao gồm việc nâng cấp tên lửa đất đối hạm Type-12 với tầm bắn được mở rộng đáng kể. Song song với đó, Nhật Bản có kế hoạch mua tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất và tự phát triển vũ khí siêu vượt âm thuộc chương trình Đạn lượn siêu tốc (HVGP). Việc tiếp cận các bãi phóng rộng lớn tại Australia sẽ giải quyết bài toán thiếu không gian thử nghiệm an toàn đối với các dòng đạn tầm xa này.

Dự án Boobook và mở rộng hợp tác an ninh

Bên cạnh thỏa thuận thử nghiệm tên lửa, hai bộ trưởng quốc phòng thông báo khởi động một dự án công nghệ quân sự mới mang tên Boobook. Được đặt theo tên một loài cú bản địa của Australia có khả năng quan sát trong đêm, dự án tập trung vào việc đồng phát triển hệ thống laser tiên tiến nhằm phát hiện và nhận diện các mối đe dọa tiềm tàng.

Bước đi này nối tiếp thỏa thuận xuất khẩu quốc phòng lớn năm 2025, trong đó Australia cam kết đầu tư 10 tỷ AUD trong vòng 10 năm để sở hữu hạm đội tàu khu trục tàng hình từ Nhật Bản. Các hợp tác liên tiếp cho thấy sự gia tăng liên kết kỹ thuật và chiến thuật giữa hai đồng minh trong khu vực.