Bộ Nông nghiệp và Môi trường có Thông tư 20/2025/TT-BNNMT. Theo đó quy định nhiệm vụ của UBND cấp xã trong bảo đảm cấp nước an toàn tại nông thôn.

Nhiệm vụ của UBND cấp xã trong bảo đảm cấp nước an toàn tại nông thôn từ 01/7/2025 (Hình từ Internet)

Theo Thông tư 23/2022/TT-BNNPTNT, Bảo đảm cấp nước an toàn đối với công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung là các hoạt động nhằm phát hiện, phòng ngừa, giảm thiểu và loại bỏ các nguy cơ, rủi ro gây mất an toàn cấp nước từ nguồn nước qua hệ thống thu nước, xử lý, dự trữ và phân phối đến khách hàng theo kế hoạch cấp nước an toàn được phê duyệt.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường có Thông tư 20/2025/TT-BNNMT hướng dẫn về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thủy lợi.

Thông tư 20/2025/TT-BNNMT sửa đổi bổ sung một số nội dung của Thông tư 23/2022/TT-BNNPTNT theo đó quy định nhiệm vụ của UBND cấp xã trong bảo đảm cấp nước an toàn tại nông thôn như sau:

(1) Chủ trì hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra thực hiện thu, xử lý và trữ nước an toàn hộ gia đình:

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát chất lượng nước hộ gia đình đảm bảo an toàn;

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức và hướng dẫn hộ gia đình thực hiện thu, xử lý và trữ nước an toàn hộ gia đình;

- Thông báo kịp thời cho các cá nhân, hộ gia đình sử dụng công trình cấp nước hộ gia đình khi nhận được khuyến cáo của cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến chất lượng nguồn nước và nước cấp;

- Thống kê danh sách hộ gia đình thực hiện thu, xử lý và trữ nước an toàn hộ gia đình trên địa bàn quản lý.

(2) Phối hợp và giám sát thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn đối với các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn.

(3) Phối hợp xây dựng thông tin, dữ liệu về bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn.

(4) Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện cấp nước an toàn cho Sở Nông nghiệp và Môi trường theo Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 23/2022/TT-BNNPTNT.

(5) Thực hiện nội dung được quy định đối với Đơn vị cấp nước khi được giao nhiệm vụ là đơn vị cấp nước như sau:

(i) Xác định ranh giới, lắp đặt biển báo, tổ chức bảo vệ an toàn khu vực thu nước, hệ thống cấp nước; phát hiện và ngăn chặn kịp thời, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm, gây mất an toàn cho hoạt động cấp nước trên địa bàn do đơn vị quản lý.

(ii) Đề xuất lựa chọn các nguồn nước khai thác lâu dài, dự phòng và công nghệ xử lý phù hợp theo từng giai đoạn nhằm bảo đảm cung cấp nước cho khách hàng đáp ứng số lượng và chất lượng.

(iii) Hằng năm, báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp xã về kết quả phê duyệt và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn đối với các công trình do đơn vị quản lý theo Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này.

(iv) Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động người dân tham gia bảo vệ công trình cấp nước, sử dụng nước tiết kiệm và an toàn.

(v) Công khai thông tin về thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn của đơn vị.

(vi) Phối hợp xây dựng thông tin, dữ liệu về bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn.

Xem thêm tại Thông tư 20/2025/TT-BNNMT có hiệu lực từ 01/7/2025.

Tổng hợp nhiệm vụ của UBND cấp xã lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường

Đối với lĩnh vực nông nghiệp và môi trường Nghị định 131/2025/NĐ-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã gồm:

- Trồng trọt và bảo vệ thực vật (Điều 4);

- Chăn nuôi và thú y (Điều 6);

- Lâm nghiệp và Kiểm ngư (Điều 12);

- Thủy lợi (Điều 16);

- Đê điều và phòng chống thiên tai (Điều 18);

- Tài nguyên nước (Điều 22);

- Môi trường (Điều 28);

- Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học (Điều 31);

- Khí tượng thủy văn (Điều 33);

- Biển và hải đảo (Điều 34);

- Đo đạc và bản đồ (Điều 37);

- Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn (Điều 39);

- Nông thôn mới và giảm nghèo (Điều 44).

Nghị định 131/2025/NĐ-CP cũng quy định về trình tự, thủ tục hành chí nh được phân định trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường có liên quan đến điều chỉnh, phân định thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã tạiphụ lục kèm theo Nghị định.

Đối với lĩnh vực đất đai Nghị định 151/2025/NĐ-CP quy định một số thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân quyền, phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã (khoản 1 Điều 10); quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong quản lý nhà nước về đất đai (Điều 14). Nghị định cũng quy định cụ thể trình tự, thủ tục, các mẫu văn bản hành chinh trong lĩnh vực đất đai khi phân cấp, phân định thẩm quyền tại 02 phụ lục kèm theo.

