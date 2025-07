Kinh tế Nhiệt điện Vĩnh Tân 1: Đạt 3,9 tỷ kWh trong 6 tháng đầu năm Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) BOT Vĩnh Tân 1 tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng có công suất 2×620MW; là nhà máy điện đầu tiên tại Việt Nam áp dụng công nghệ lò hơi đốt lửa siêu tới hạn, sử dụng than antraxit Việt Nam, đồng bộ các công trình bảo vệ môi trường như hệ thống khử lưu huỳnh, khử nitơ, lọc bụi tĩnh điện.

Công ty TNHH Vĩnh Tân 1 tặng phòng học máy tính cho trường tiểu học, THCS trên địa bàn hoạt động

Nhà máy nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1 là dự án trọng điểm trong hợp tác kinh tế thương mại Việt - Trung. Ngày 16/11/2006, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào và Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Công ty TNHH Lưới điện Phương Nam (Trung Quốc) và Bộ Công Thương đã ký biên bản ghi nhớ phát triển dự án. Giấy chứng nhận đầu tư NMNĐ Vĩnh Tân 1 được trao cho Công ty TNHH Lưới điện Phương Nam; lễ khởi công xây dựng nhà máy Vĩnh Tân 1 tại Hà Nội.

Dự án áp dụng mô hình BOT, thời gian vận hành, kinh doanh dự kiến 25 năm, sau đó sẽ chuyển giao vô điều kiện cho Việt Nam. Dự án được phát triển bởi Tổ hợp nhà đầu tư, gồm Công ty Lưới điện Phương Nam Trung Quốc (CSG) góp 55% vốn, Công ty Điện lực quốc tế Trung Quốc (CPIH) góp 40%, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) góp 5%. Tổng vốn đầu tư 1,755 tỷ USD; 80% khoản đầu tư được huy động từ tổ hợp các ngân hàng tại Trung Quốc.

Dự án được đưa vào vận hành thương mại từ ngày 27/11/2018, sớm hơn 200 ngày theo hợp đồng BOT, lập kỷ lục thời gian thi công nhanh nhất so các tổ máy cùng loại tại Việt Nam. Với tiền đề đảm bảo an toàn, chất lượng, NMNĐ BOT Vĩnh Tân 1 xây dựng “tiên tiến, tin cậy, màu xanh”. Nhà máy đạt nhiều giải thưởng như năm 2020 Bộ Xây dựng Việt Nam công nhận đạt “Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng” và “Giải thưởng về gói thầu tư vấn thiết kế”; năm 2021 đạt "Giải thưởng công trình chất lượng cao ngành điện Trung Quốc” và “Giải thưởng Luban công trình xây dựng Trung Quốc”.

Từ khi vận hành đến nay, hai tổ máy vận hành an toàn, ổn định. Tính đến ngày 31/5/2025, nhà máy hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc trong 6 năm hợp đồng đầu tiên, lượng điện phát lên lưới quốc gia hơn 53,5 tỷ kWh, trung bình hàng năm phát 8 tỷ kWh, góp phần cung cấp nguồn điện phát triển kinh tế các tỉnh, thành phía Nam. Trong 6 tháng đầu năm nay, nhiệt điện Vĩnh Tân 1 đạt 3,9 tỷ kWh điện. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 3 lần trao tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác quản lý vận hành nhà máy vào các năm (2019, 2020, 2022); góp phần đem lại lợi ích kinh tế, xã hội; tạo ra uy tín cho doanh nghiệp Trung Quốc.

Công ty TNHH Vĩnh Tân 1 (chủ quản NMNĐ Vĩnh Tân 1) luôn tuân thủ luật pháp, nghĩa vụ liên quan, hàng năm đóng góp ngân sách địa phương hơn 30 triệu USD, lũy kế đến nay hơn 200 triệu USD. Bộ Tài chính tặng Biểu dương Công ty về thành tích nỗ lực vượt khó, có đóng góp lớn vào ngân sách Nhà nước giai đoạn 2020 -2022. Hoạt động nhà máy tạo việc làm 500 lao động, trong đó có đông đảo lao động trẻ địa phương.

Công ty tích cực thực hiện an sinh xã hội tại địa phương, với số tiền quyên góp hỗ trợ hơn 410.000 USD, nâng cấp đường giao thông, nhà sinh hoạt cộng đồng, phòng học máy tính, trung tâm y tế; góp phần gắn kết tình hữu nghị Việt –Trung. Với những nỗ lực phấn đấu SXKD, đảm bảo ANTT, phát triển KTXH tại địa phương, Công ty được tặng nhiều bằng khen cao quý như: Bằng khen của Bộ Công an đã có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC và CNCH góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội 2023; Bằng khen của UBND tỉnh Bình Thuận về thành tích xuất sắc đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội tỉnh năm 2019, 2022; giải thưởng Top 10 Doanh nghiệp vì sự phát triển năng lượng Việt Nam bền vững năm 2022; Bằng Công nhận đạt các tiêu chí vì Môi trường xanh Quốc gia năm 2023, 2024.