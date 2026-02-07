Công nghiệp - Xây dựng Nhiều địa phương Lâm Đồng giải ngân vốn đầu tư công vượt 40% Sáng 2/7, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo về tình hình, kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Buổi làm việc được kết nối trực tuyến đến 20 xã, phường.

Quang cảnh buổi làm việc tại đầu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng

Theo báo cáo của Sở Tài chính, đến ngày 30/6, tổng kế hoạch vốn của 124 xã, phường là hơn 1.344 tỷ đồng; lũy kế giải ngân đạt hơn 718 tỷ đồng, tương đương 53,42%.

Riêng 20 xã, phường tại buổi làm việc có tổng vốn hơn 233 tỷ đồng, đã giải ngân gần 124 tỷ đồng, đạt 53% kế hoạch. Đến hết ngày 30/6, đa số địa phương đạt tỷ lệ giải ngân từ trên 40% đến hơn 70% kế hoạch vốn.

Kết quả này vượt yêu cầu tối thiểu 40% theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, cho thấy chuyển biến tích cực trong tổ chức thực hiện; đồng thời tạo tiền đề đẩy nhanh tiến độ giải ngân quý III và cả năm 2026.



Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tiến độ thực hiện tình hình giải ngân vốn đầu tư công

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch theo tuần, tháng, quý; phân công rõ trách nhiệm cho từng đơn vị, thường xuyên kiểm tra hiện trường, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu và hoàn thiện hồ sơ thanh toán.

Nhiều công trình đã khởi công, triển khai đúng tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi để tăng tốc giải ngân trong những tháng cuối năm.



Cuộc họp trực tuyến đến 20 điểm cầu xã, phường

Bên cạnh những kết quả tích cực, một số dự án vẫn còn gặp khó khăn do đang hoàn thiện thủ tục đầu tư, ảnh hưởng của thời tiết hoặc vướng mắc trong quá trình triển khai... Tuy nhiên, các địa phương đều cam kết tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh thi công, hoàn thiện hồ sơ thanh toán và phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải biểu dương các địa phương đã nỗ lực triển khai, đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên 40%, đáp ứng yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh. Trong đó, nhiều địa phương đạt tỷ lệ giải ngân cao.



Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công không chỉ là nhiệm vụ về tiến độ thực hiện kế hoạch vốn mà còn là cơ hội để các địa phương chỉnh trang đô thị, nâng cấp kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối từ khu dân cư đến khu vực sản xuất, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải phát biểu chỉ đạo buổi làm việc

“ Các địa phương nghiên cứu, thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật; tập trung triển khai các danh mục công trình được Chủ tịch UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư, xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định rõ các mốc tiến độ để làm cơ sở theo dõi, đôn đốc và hoàn thành đúng kế hoạch đề ra. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải

Đối với các dự án thực hiện theo quy định mới tại Nghị định số 217/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng, các địa phương phải triển khai đồng thời các thủ tục theo quy định, bổ sung nội dung thẩm định thiết kế và dự toán trước khi trình Sở Xây dựng xem xét.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu, đối với toàn bộ các danh mục công trình đã được bố trí vốn trong đợt 1 (trong tháng 6/2026), các địa phương phải tổ chức khởi công và thực hiện giải ngân ngay trong tháng 7.

Đối với Sở Xây dựng, lãnh đạo UBND tỉnh giao đơn vị khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết quy trình, thủ tục triển khai dự án đầu tư theo từng bước thực hiện; chỉ rõ những nội dung, khâu công việc dễ xảy ra sai sót để các xã, phường làm cơ sở rà soát, bảo đảm thực hiện đúng quy định.



Đối với Sở Tài chính, phải đẩy nhanh công tác thẩm định chủ trương đầu tư các dự án nhằm bảo đảm tiến độ triển khai và giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch.