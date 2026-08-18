Pháp luật - Đời sống Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam Chiều 18/8, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026.

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng có đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh, đại diện các sở, ngành liên quan.

Theo kế hoạch, Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 sẽ được tổ chức với nhiều chương trình ý nghĩa. Trong đó, Bộ Tư pháp sẽ phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Hiến pháp và pháp luật trong kỷ nguyên số” từ ngày 20/8 - 3/10/2026 trên Cổng Pháp luật quốc gia. Cuộc thi được triển khai trên phạm vi toàn quốc, dành cho công dân Việt Nam trong và ngoài nước, với nhiều nội dung gắn với Hiến pháp, pháp luật mới và các vấn đề pháp lý trong môi trường số.

Cuộc thi nhằm phổ biến, nâng cao hiểu biết về Hiến pháp và pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật trong toàn thể Nhân dân; góp phần xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong xã hội, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, hướng đến mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Các đại biểu tham dự cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Dịp này, Bộ Tư pháp cũng triển khai Chương trình bình chọn, vinh danh, khen thưởng “Gương sáng pháp luật” năm 2026 trong quý III/2026 nhằm biểu dương các tổ chức, cá nhân tiêu biểu đại diện cho các ngành, lĩnh vực và địa phương đã có những đóng góp tích cực trong công tác xây dựng, tổ chức và thi hành pháp luật.

Qua đó, lan tỏa những hình ảnh tốt đẹp, những tấm gương anh dũng, đức hi sinh của công dân và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính của đất nước.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương nhấn mạnh, ngày 9/11 hằng năm được xác định là Ngày Pháp luật Việt Nam nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật; góp phần xây dựng văn hóa pháp lý và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương phát biểu tại cuộc họp

Từ năm 2013 đến nay, Ngày Pháp luật Việt Nam được các cơ quan Trung ương và địa phương tổ chức thường xuyên với quy mô, hình thức ngày càng phong phú, thiết thực. Năm 2026, sự kiện càng có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp Kỷ niệm 80 năm Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (9/11/1946 - 9/11/2026).

Đây là bản Hiến pháp đặt nền móng cho nền lập hiến, lập pháp của nước nhà. Do đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay cần được tổ chức sâu rộng, thiết thực, đa dạng, tạo sức lan tỏa và mang lại hiệu quả tích cực.

Các đại biểu tham dự cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc đề nghị các bộ, ngành, địa phương và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung theo kế hoạch. Việc xét chọn, bình chọn “Gương sáng pháp luật” phải bảo đảm chặt chẽ, khách quan, công bằng, công khai và đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy chế do Ban Tổ chức Trung ương đề ra; đồng thời, chịu trách nhiệm về kết quả bình chọn của đơn vị, địa phương.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc cũng đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, trao đổi, góp ý vào kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026; phản ánh những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp phù hợp. Qua đó, góp phần bảo đảm các hoạt động được triển khai đồng bộ, hiệu quả, thiết thực, đưa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật ngày càng lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.