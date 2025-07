Hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), trong 2 ngày 23 và 24/7, các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.

Tại khu vực biên giới phía tây của tỉnh, Đoàn công tác của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cùng với cấp ủy, chính quyền xã Ia Rvê, xã Ia Lốp và Đồn Biên phòng Ia Rvê, Đồn Biên phòng Ea H’leo đã tổ chức thăm hỏi, khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xuân và các gia đình chính sách trên địa bàn. Đoàn cũng đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đồn Biên phòng Ia Rvê.

Ở khu vực phía đông của tỉnh, Đồn Biên phòng Xuân Hòa phối hợp cấp ủy, chính quyền và nhân dân phường Sông Cầu tổ chức tổng dọn vệ sinh, thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Xuân Thịnh; đến thăm, khám bệnh, tặng thuốc và quà cho gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị An tại thôn Phú Dương.

Đồn Biên phòng Xuân Đài phối hợp Trung tâm y tế Sông Cầu đã đến thăm khám bệnh các gia đình chính sách.

Tại phường Hòa Hiệp, Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam đã phối hợp Đoàn phường tổ chức tu bổ, dọn vệ sinh khu di tích Núi Quéo, thu hút hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia. Đơn vị cũng đã thăm hỏi, khám bệnh, tặng 5 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho các gia đình thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng đang sinh sống trên địa bàn.

Đồn Biên phòng An Hải phối hợp các đơn vị tổ chức tri ân tại Bia ghi danh nơi thành lập Đại đội An ninh vũ trang Phú Yên.

Ngoài ra, Đồn Biên phòng Xuân Đài phối hợp Câu lạc bộ Kỹ năng Sông Cầu, Đoàn phường Xuân Đài và Đoàn xã Xuân Thọ; Đồn Biên phòng An Hải phối hợp Đoàn xã Tuy An Tây và Hội thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên tổ chức dâng hương, dọn vệ sinh tại Bia ghi danh nơi thành lập Đại đội An ninh vũ trang Phú Yên tại thôn Vĩnh Xuân, xã Tuy An Tây; trao tặng 15 suất quà cho các cựu chiến binh, thân nhân gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, phối hợp các ban, ngành, đoàn thể phường Xuân Đài và Trung tâm Y tế Sông Cầu tổ chức thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc cho 10 gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn; phối hợp với Hội thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên trao tặng 10 suất quà, mỗi suất 300 nghìn đồng cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tuy An Tây.

Hải đội Biên phòng 2 phối hợp Đoàn phường Tuy Hòa tổ chức chương trình “Bữa cơm cùng mẹ - Nghĩa tình tháng Bảy tri ân” tại nhà mẹ Trần Thị Bương 92 tuổi, mẹ liệt sĩ Nguyễn Sum ở thôn Ân Niên, phường Tuy Hòa. Đoàn viên, thanh niên đã dọn dẹp nhà cửa, lau chùi bàn thờ liệt sĩ, đi chợ, chuẩn bị bữa cơm dâng lên bàn thờ anh hùng liệt sĩ, thăm hỏi, tặng quà, động viên mẹ.