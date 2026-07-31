Nhiều mã số vùng trồng được khôi phục xuất khẩu
Bị cảnh báo có vi phạm, nhiều doanh nghiệp, hộ dân sản xuất, kinh doanh nông sản xuất khẩu của Lâm Đồng đã nhìn nhận nghiêm túc vấn đề hạn chế, để khắc phục tốt nên tiếp tục được phục hồi xuất khẩu.
Rõ nguyên nhân, khắc phục tốt
Mới đây, Doanh nghiệp tư nhân Toàn Hằng, xã Nhân Cơ đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng thông báo khôi phục hoạt động mã số vùng trồng sầu riêng xuất khẩu ở xã Quảng Khê, với thị trường Trung Quốc.
Ông Trương Công Toàn, chủ doanh nghiệp này cho biết, qua kiểm tra, giám sát, tỷ lệ cây bị nhiễm rệp sáp planococcus minor chiếm 1,5%, vị trí xuất hiện chủ yếu kẽ trái, thân lá, cuống lá được nhận định có thể xuất hiện trong các công đoạn như: chăm sóc, thu hoạch, vệ sinh trái sau thu hoạch. Loại rệp sáp này kích thước nhỏ, rất khó phát hiện bằng mắt thường, nếu không kiểm tra kỹ từng trái.
Theo bà Hoàng Ngọc Duyên - Phó Trưởng Phòng Trồng trọt, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng, tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp đã bám vào các quy định và xử lý triệt để, không phát hiện thấy rệp sáp. Doanh nghiệp đã thực hiện giám sát vùng trồng năm 2026, đủ điều kiện duy trì mã số vùng trồng đúng với quy định.
Tương tự, Hợp tác xã sầu riêng Thịnh Phát Đinh Trang Thượng (HTX), xã Đinh Trang Thượng cũng vừa được thông báo khôi phục mã vùng trồng xuất khẩu sầu riêng, với diện tích gần 20 ha, 9 hộ dân liên kết, sản lượng năm 2026 ước đạt khoảng 680 tấn.
Ông Trần Minh Hảo - Giám đốc HTX cho biết, nhận thức rõ tầm quan trọng của việc duy trì uy tín nông sản và tuân thủ các quy định kiểm dịch thực vật quốc tế, HTX đã lập tức thành lập đoàn kiểm tra thực hiện quy trình khắc phục khẩn cấp qua 4 giai đoạn. Chính vì thế, khi kiểm tra, đối tượng dịch hại không còn, về mức 0% trên toàn vườn. “Chúng tôi rất lấy làm tiếc với việc xuất hiện lỗi trên lô sản phẩm của mình và rất nghiêm túc sửa lỗi, bảo đảm an toàn thực phẩm, triệt tiêu nguy cơ xuất hiện đối tượng dịch hại không được phép của nước nhập khẩu”, ông Hảo thông tin thêm.
Trường hợp khác là Công ty cổ phần B’LaoFood, địa chỉ ở khu Công nghiệp Lộc Sơn, phường B’Lao, cũng được khôi phục hoạt động xuất khẩu sầu riêng, với 70 ha, 14 hộ liên kết, tổng sản lượng ước khoảng 2.100 tấn. Trước đó, doanh nghiệp này bị cảnh báo của hải quan Trung Quốc về sự xuất hiện của rệp sáp trên lô hàng xuất khẩu.
Siết chặt quản lý
Ngoài một số mã về sầu riêng, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh mới có thông báo khôi phục hoạt động đối với mã cơ sở đóng gói thanh long của hộ kinh doanh Vân Thịnh, xã Hàm Tân, đối với thị trường Trung Quốc. Trước đó, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đã thực hiện kiểm tra hồ sơ lưu trữ, ghi chép, kết quả khắc phục của cơ sở, nhà xưởng, trang thiết bị dụng cụ đạt yêu cầu...
Lâm Đồng hiện có khoảng 961 mã số vùng trồng với diện tích khoảng 39.360 ha và 362 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu. Trong đó, sầu riêng là ngành hàng đứng thứ hai sau thanh long về quy mô và tốc độ chuẩn hóa mã số xuất khẩu. Riêng đối với sầu riêng, toàn tỉnh đã được cấp khoảng 346 mã số vùng trồng được phía Trung Quốc phê duyệt, với tổng diện tích khoảng 13.297 ha, phục vụ xuất khẩu chính ngạch. Đồng thời, tỉnh có 70 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng được cấp phép hoạt động, bảo đảm năng lực sơ chế, phân loại và đóng gói phục vụ xuất khẩu chính ngạch.
Quá trình hoạt động để xảy ra sơ sót là điều khó tránh khỏi. Điều đáng ghi nhận là đơn vị và hộ kinh doanh nông sản xuất khẩu đã nghiêm túc nhìn nhận ra hạn chế, khắc phục triệt để. Đây cũng là minh chứng cho sự nghiêm túc, chặt chẽ trong công tác quản lý nhà nước đối với mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, góp phần đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc, nâng cao năng lực xuất khẩu, khẳng định uy tín nông sản của tỉnh trên thị trường trong nước và quốc tế.