Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND Nhiều vướng mắc về thể chế được gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Sáng 30/7, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã làm việc với các cơ quan, đơn vị tỉnh Lâm Đồng trước Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại cuộc họp

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc còn có các đồng chí: Đặng Đức Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Dương Khắc Mai, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Tiêu Hồng Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Bon Yô Soan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các ĐBQH tỉnh; đại diện các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, thể chế

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thi hành pháp luật và đề xuất, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 7,9%.

Mặc dù chưa đạt mục tiêu đề ra, song đây là kết quả đáng khích lệ, tạo nền tảng quan trọng để tỉnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2026.

Đến ngày 29/7, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 21.000 tỷ đồng, tương đương hơn 65% dự toán Trung ương giao.

Về thu hút đầu tư, trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã thu hút khoảng 60 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký gần 200.000 tỷ đồng, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp và năng lượng. Đây được xác định là những ngành động lực, đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong giai đoạn tới.

Đồng chí Đặng Đức Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XVI tỉnh Lâm Đồng điều hành buổi làm việc

Đồng chí Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, qua rà soát thực tiễn thi hành pháp luật, tỉnh nhận thấy vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách cần được Trung ương quan tâm tháo gỡ nhằm tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới.

Theo đó, hệ thống pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan vẫn còn thiếu đồng bộ, thống nhất, gây khó khăn cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình áp dụng và tổ chức thực hiện.

Tỉnh kiến nghị Trung ương tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định theo hướng rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình thu hồi đất, đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Đồng chí Dương Khắc Mai, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Đối với lĩnh vực đầu tư và phát triển hạ tầng, tỉnh kiến nghị Trung ương sớm tháo gỡ các vướng mắc về quy hoạch điện, đầu tư, nâng cấp hạ tầng truyền tải và điều chỉnh các quy hoạch có liên quan nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng tái tạo của địa phương.

Đồng thời, tỉnh đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về xác định giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, cũng như cơ chế khai thác quỹ đất và tài sản công sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội.

Thượng tá Dương Thái Sơn, Phó tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu thảo luận

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, cùng với việc hoàn thiện thể chế, cần đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, hiện đại, minh bạch nhằm giảm thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tỉnh kiến nghị Trung ương tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về phân cấp, phân quyền trong giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính theo hướng xác định rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền. Qua đó, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, khơi thông nguồn lực và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng.

Đồng chí Bon Yô Soan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng báo cáo, kiến nghị các nội dung cử tri địa phương quan tâm

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Bon Yô Soan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, thời gian qua, hoạt động giám sát, phản biện xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước khẳng định vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hoàn thiện cơ chế quản trị địa phương.

Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lại Hồng Thanh phát biểu thảo luận tại buổi làm việc

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí cho rằng, công tác giám sát, phản biện xã hội vẫn còn một số hạn chế. Cụ thể, một số nội dung giám sát chưa thật sự chuyên sâu. Việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kiến nghị sau giám sát ở một số địa phương, đơn vị chưa thường xuyên. Chất lượng phản biện còn bị ảnh hưởng do thời gian lấy ý kiến ngắn; năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở cần tiếp tục được nâng cao để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Từ thực tiễn đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật về giám sát, phản biện xã hội; quy định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì trong việc gửi hồ sơ, tiếp thu, giải trình ý kiến phản biện; đồng thời xây dựng cơ chế theo dõi, đánh giá việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội.

Phó Giám đốc Sở Công thương Trần Vũ Ngoan phát biểu thảo luận

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành đã tham gia góp ý đối với 20 dự án luật, 2 bộ luật và 2 dự thảo nghị quyết.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại buổi làm việc, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, hoàn thiện báo cáo để tham gia ý kiến tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, góp phần nâng cao chất lượng các dự án luật, bộ luật và nghị quyết, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tập trung xem xét, quyết định nhiều dự án luật, nghị quyết và các cơ chế, chính sách lớn nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ những điểm nghẽn trong phát triển, tạo động lực mới cho đất nước và các địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đơn vị trong việc nghiên cứu kỹ các dự thảo luật, nghị quyết; chủ động rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn quản lý, điều hành để tham gia góp ý.

Các đồng chí: Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Tiêu Hồng Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bon Yô Soan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự buổi làm việc

Các ý kiến được nêu tại buổi làm việc đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của địa phương, bám sát quá trình tổ chức thực hiện và thể hiện tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nhiều vấn đề mới đặt ra đòi hỏi hệ thống pháp luật phải tiếp tục được hoàn thiện theo hướng rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ phương thức tổ chức thực hiện. Tư duy quản lý cũng cần được đổi mới, theo hướng chủ động tổ chức thực hiện đúng thẩm quyền được giao, bảo đảm kịp thời, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn.

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng với các cơ quan, đơn vị tỉnh Lâm Đồng trước Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các cơ quan của tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đoàn ĐBQH tỉnh để rà soát, hoàn thiện các kiến nghị theo đúng thẩm quyền, tập trung vào các dự án luật, nghị quyết có tác động lớn đến sự phát triển của địa phương.

Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ nghiên cứu, chọn lọc những nội dung trọng tâm để tham gia thảo luận tại Quốc hội, đồng thời tổng hợp, chuyển các kiến nghị đến Chính phủ, bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến, phân loại theo từng nhóm vấn đề, hoàn thiện nội dung tổng hợp với căn cứ, số liệu và đề xuất rõ ràng, bảo đảm phục vụ hiệu quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp; đồng thời đổi mới phương thức tổng hợp kiến nghị trong các kỳ họp tiếp theo theo hướng chọn lọc, sát nội dung chương trình kỳ họp và đúng thẩm quyền của Quốc hội.