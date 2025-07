Pháp luật Nhiều xe ngoại tỉnh bị phạt nguội ở Lâm Đồng Theo danh sách công an Lâm Đồng thông báo, nhiều xe ngoại tỉnh bị phạt nguội tại đây.

Công an Lâm Đồng kiểm tra phạt nguội. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Giữa tháng 7, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ ngày 15.6 đến 10.7.2025, công an phát hiện 286 phương tiện vi phạm giao thông bị phạt nguội. Trong số này, các xe biển số ngoại tỉnh phạm các lỗi như sau:

Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển: 12A-035.56; 15A-130.96; 20A-204.43; 20C-180.21; 29A-341.97; 29C-496.33; 29K-032.71; 30F-328.11; 30M-913.86; 51K-099.99; 51L-944.49; 60K-551.03; 61K-434.10; 65A-239.57; 72A-111.24; 72C-145.77; 72N-6687; 77A-147.32; 78A-010.24; 78A-201.41; 79A-099.15; 79A-210.51; 79A-324.78; 79A-549.13; 79A-566.87; 79A-667.14; 93A-065.79.

Lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông:

15A-231.08; 29H-043.85; 30A-676.17; 30F-785.87; 30H-936.09; 51K-919.75; 60K-551.03; 77A-147.32.

Lỗi đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều":

2A-306.64; 29B-302.61; 29B-614.87; 29H-045.76; 30A-256.76; 30A-533.54; 30K-682.92; 51H-255.69; 51K-309.96; 51K-733.19; 61A-656.21; 61A-764.23; 72A-700.32; 73A-126.26; 75A-243.02; 77A-147.32; 79A-474.34.

Thông tư số 51/2025/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 79/2024/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2025.

Thông tư quy định ký hiệu biển số xe ôtô, xe mô tô, xe máy chuyên dùng trong nước, như sau:

Đối chiếu theo quy định mới trên xe bị phạt nguội ở Lâm Đồng gồm biển số các tỉnh sau sáp nhập như sau: Lạng Sơn (12); Hải Phòng (15); Thái Nguyên (20); Hà Nội (29,30); thành phố Hồ Chí Minh (51,61,72); Đồng Nai (60,93); Quảng Trị (73); Gia Lai (77); Đắk Lắk (78); Khánh Hoà (79).

Bộ Công an cho biết, người vi phạm giao thông có thể đến phòng cảnh sát giao thông nơi người dân cư trú hoặc nơi phát hiện vi phạm để giải quyết phạt nguội.

Tuy nhiên, Cục Cảnh sát giao thông thông tin, hiện nay người dân tập trung đến trụ sở để xử lý vi phạm phạt nguội rất đông, có những nơi quá tải và người dân phải chờ đợi lâu.

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, không phải chờ đợi và đi lại xa, Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo:

Người dân chủ động tra cứu phạt nguội. Nếu vi phạm người dân cần đến các đơn vị thuộc phòng cảnh sát giao thông nơi mình có hộ khẩu thường trú để xử lý, không nên đến nơi phát hiện vi phạm ở địa phương khác, vừa quá tải cho lực lượng chức năng, vừa phải đi lại xa.

Các thông tin cần hỗ trợ đề nghị người dân gửi thông tin vi phạm, nơi phát hiện vi phạm, địa chỉ và số điện thoại liên hệ vào hòm thư của Phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt thuộc Cục Cảnh sát giao thông để được hướng dẫn cụ thể. Địa chỉ gmail: phonghdttksgtdb.csgt@gmail.com.

Công an lưu ý, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe có hiệu lực thi hành từ 1.1.2025.

Theo đó, một số hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ có mức phạt tăng mạnh so với trước như người điều khiển ôtô vượt đèn đỏ bị phạt 18-20 triệu đồng (mức cũ là 4-6 triệu đồng).

Đối với xe ôtô: Đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy phép lái xe của người vi phạm, căn cước công dân của người vi phạm (với mỗi loại giấy tờ photo 1 bản).

Công an đề nghị người dân tiếp tục nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định pháp luật khi tham gia giao thông, vì sự an toàn cho mình và cho người khác.