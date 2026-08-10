NHNN yêu cầu giảm lãi suất cho vay tối thiểu 1%/năm hỗ trợ doanh nghiệp từ tháng 8/2026 NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng chủ động tiết giảm chi phí, giảm lãi suất cho vay ít nhất 1%/năm và giảm phí dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp từ tháng 8/2026.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Văn bản số 7125/NHNN-TD ngày 07/08/2026 gửi các ngân hàng thương mại và chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại các khu vực, chỉ đạo triển khai Chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, cơ quan quản lý yêu cầu hệ thống ngân hàng chủ động triển khai đồng bộ giải pháp về nguồn vốn, lãi suất và điều kiện tiếp cận tín dụng đối với mọi thành phần kinh tế.

Quy định về mức giảm lãi suất và phí dịch vụ

Theo chỉ đạo tại văn bản, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu mức lãi suất cho vay ưu đãi bằng đồng Việt Nam phải thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với lãi suất cho vay bình quân của chính ngân hàng đó đối với cùng kỳ hạn (ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn) trong từng thời kỳ. Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng cần thực hiện miễn, giảm phí dịch vụ đối với khách hàng, phù hợp với quy định pháp luật cũng như năng lực và quy mô hoạt động của từng đơn vị.

Ngoài ra, cơ quan quản lý đề nghị các ngân hàng thương mại phát huy trách nhiệm xã hội, chủ động tiết giảm chi phí hoạt động để bố trí nguồn lực xây dựng gói tín dụng ưu đãi. Đối với khách hàng đủ điều kiện hưởng nhiều chương trình hỗ trợ, ngân hàng sẽ cân đối nguồn lực để áp dụng một hoặc nhiều chính sách phù hợp nhất với nhu cầu vay vốn.

Nhóm đối tượng được thụ hưởng gói tín dụng

Chương trình tín dụng quy định đối tượng vay vốn ưu đãi bao gồm các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cùng các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng. Các nhóm ngành được tập trung gồm:

Nông nghiệp, nông thôn và công nghiệp hỗ trợ.

Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao và xuất khẩu.

Kinh tế số, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghiệp bán dẫn.

Ngành chế biến, chế tạo và các dự án thuộc Danh mục phân loại xanh.

Tiến độ thực hiện và công tác giám sát

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại hoàn thiện, công bố các chương trình, sản phẩm gói tín dụng để bắt đầu triển khai ngay từ tháng 8/2026. Việc thẩm định, quyết định cho vay, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro vẫn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định hiện hành.

Song song với đó, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại các khu vực chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện trên địa bàn, đồng thời phối hợp với các sở, ngành liên quan để xử lý vướng mắc phát sinh và kịp thời báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.