Những bài toán chiến thuật của HLV Jose Mourinho khi Real Madrid thắng Ferencvaros 2-1 Real Madrid hạ gục Ferencvaros 2-1 nhờ các bàn thắng của Mario Rivas và Carlos Espi, mang lại nhiều thử nghiệm chiến thuật giá trị cho HLV Jose Mourinho.

Real Madrid vừa giành chiến thắng 2-1 trước Ferencvaros trong trận giao hữu chuẩn bị cho mùa giải 2026/27. Các pha lập công của trung vệ trẻ Mario Rivas và tiền đạo Carlos Espi giúp đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha vượt qua nhà vô địch Hungary, bất chấp bàn rút ngắn tỷ số của Kenan Kodro. Trận đấu mở ra nhiều góc nhìn phân tích về sự vận hành hệ thống của HLV Jose Mourinho.

Màn ra mắt của Bernardo Silva và vai trò mới cho Alexander-Arnold

Tâm điểm chú ý trong hiệp hai thuộc về màn ra mắt của tân binh Bernardo Silva. Dù thể lực chưa đạt trạng thái 100%, ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn thể hiện đẳng cấp qua 6 đường chuyền vào khu vực 1/3 cuối sân đối phương cùng 4 lần thắng tranh chấp tay đôi. Thi đấu linh hoạt ở hành lang trung lộ lệch phải, Bernardo Silva đem lại khả năng kiểm soát nhịp độ thi đấu ấn tượng.

Bernardo Silva có màn ra mắt Real. Ảnh: Getty Images.

Bên cạnh đó, việc Trent Alexander-Arnold được sắp xếp thi đấu ở vị trí tiền vệ mỏ neo – vai trò anh từng đảm nhận thời còn khoác áo Liverpool – đã mang đến cho HLV Mourinho một phương án phân phối bóng từ xa chất lượng.

Hàng công giàu năng lượng và khả năng gây áp lực tầm cao

HLV Mourinho đang từng bước xây dựng hàng tiền đạo có khả năng tạo áp lực liên tục lên phần sân đối phương. Sau Gonzalo Garcia, đến lượt Endrick thể hiện vai trò pressing tầm cao. Cầu thủ trẻ người Brazil liên tục di chuyển, đoạt bóng và thực hiện các cú dứt điểm nguy hiểm.

Sang hiệp thi đấu thứ hai, sự xuất hiện của tân binh Carlos Espi ở vị trí trung phong tiếp tục gia tăng tính chiến đấu cho tuyến trên. Espi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 bằng một cú dứt điểm tinh tế. Dù Kylian Mbappe vẫn là lựa chọn số một trên hàng công, dàn nhân sự dự bị đã chứng minh họ sẵn sàng duy trì khối lượng vận động cao khi được trao cơ hội.

Lỗ hổng hành lang trái và yêu cầu bổ sung nhân sự

Alvaro Carreras được trao cơ hội xuất phát ở vị trí hậu vệ trái nhưng chưa đem lại sự yên tâm. Cầu thủ này mắc sai lầm ở tình huống ném biên ngay phút thứ 6. Bàn rút ngắn tỷ số của Kenan Kodro cho Ferencvaros cũng xuất phát từ chính hành lang này, khi Carreras không kịp áp sát Kristoffer Zachariassen để đối phương thoải mái tạt bóng vào trong.

Sự hiện diện của Marc Cucurella trong thời gian tới hứa hẹn sẽ mang đến giải pháp cần thiết nhằm gia tăng tính chắc chắn cho hàng phòng ngự Real Madrid.

Sự bùng nổ của Arda Guler và bài toán kết hợp tuyến giữa

Arda Guler tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng từ đầu mùa hè. Trong 90 phút thi đấu ở vị trí số 10, tài năng trẻ này sở hữu 91 lần chạm bóng, thực hiện 4 cú dứt điểm và tạo ra 4 cơ hội ăn bàn – tất cả đều là các chỉ số cao nhất trên sân.

Arda Guler đầy bản lĩnh nơi tuyến giữa Real. Ảnh: Getty Images.

Màn trình diễn xuất sắc của Guler đặt ra bài toán cho HLV Mourinho trong việc tìm cách kết hợp anh cùng Jude Bellingham khi tiền vệ người Anh trở lại, hoặc buộc phải đưa ra sự lựa chọn nhân sự ở khu vực trung tuyến.

Dấu ấn từ nhân tố trẻ Alexis Ciria

Thay vì xếp Vinicius Junior đá chính, ban huấn luyện trao cơ hội cho cầu thủ 18 tuổi Alexis Ciria bên hành lang cánh. Đáp lại sự tin tưởng, Ciria kiến tạo chính xác cho Rivas mở tỷ số, đồng thời để lại dấu ấn bằng nhiều pha xử lý bạo dạn, tiêu biểu là đường tạt bóng theo phong cách Rabona.

Sau 11 lần ra sân cho Castilla mùa trước, Ciria thể hiện tiềm năng trở thành phương án tạo đột biến chất lượng từ băng ghế dự bị của Real Madrid trong mùa giải mới.