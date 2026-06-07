An ninh trật tự Những “bông hồng” giữ bình yên bon làng Sẵn sàng có mặt khi người dân cần, những nữ thành viên Tổ tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở xã Quảng Tín đã và đang khẳng định vai trò bằng sự tận tâm, bản lĩnh và trách nhiệm, góp phần giữ gìn bình yên bon làng.

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở xã Quảng Tín tuần tra, nắm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn

Kể từ khi lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức đi vào hoạt động, hình ảnh những thành viên ngày đêm đồng hành cùng lực lượng Công an xã đã trở nên quen thuộc với người dân. Tại xã Quảng Tín, bên cạnh những nam giới, 2 nữ thành viên của các Tổ ANTT đang lặng thầm góp sức giữ gìn bình yên cho từng thôn, bon bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và lòng nhiệt huyết.

Là Tổ phó Tổ ANTT thôn 4, chị Nguyễn Thị Minh Lịch đã có 7 năm gắn bó với công tác giữ gìn ANTT địa phương. Dù là phụ nữ, chị luôn sẵn sàng có mặt bất kể ngày đêm khi người dân cần. Chị Nguyễn Thị Minh Lịch chia sẻ: “Có những hôm 1 - 2 giờ sáng nhận điện thoại báo xảy ra mâu thuẫn gia đình, anh em trong tổ chỉ khoảng 5 - 10 phút là có mặt để hòa giải. Là phụ nữ nên đi đêm hay xử lý những vụ việc phức tạp cũng có nhiều khó khăn, nhưng tôi luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Nữ thành viên Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở xã Quảng Tín cùng các thành viên trong tổ tham gia hòa giải mâu thuẫn, giữ gìn bình yên thôn, bon

Không chỉ tham gia hòa giải mâu thuẫn, chị còn cùng tổ tuần tra đêm, tuyên truyền phòng, chống tội phạm, vận động người dân giao nộp vũ khí tự chế, phối hợp ngăn chặn thanh thiếu niên tụ tập đua xe, lạng lách và hỗ trợ lực lượng công an xử lý nhiều vụ việc phát sinh trên địa bàn. Sự tận tụy ấy được người dân ghi nhận. Bà Nguyễn Thị Bình, người dân thôn 4 cho biết: “Chị Minh Lịch là người năng nổ, gần gũi và trách nhiệm. Chị cùng các thành viên trong tổ thường xuyên đến từng hộ dân tuyên truyền phòng, chống đuối nước cho trẻ em, phòng, chống trộm cắp nông sản, nhắc nhở thanh thiếu niên chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần giúp người dân yên tâm lao động, sản xuất”.

Cũng là một nữ thành viên tiêu biểu, chị Dương Thị Nhung hiện đảm nhiệm nhiều vai trò: Trưởng thôn, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ và Tổ trưởng Tổ ANTT thôn Hưng Bình 5. Với nhiều năm gắn bó công tác cơ sở, chị hiểu rõ từng hoàn cảnh, từng hộ dân, từ đó kịp thời phát hiện, giải quyết những mâu thuẫn ngay từ khi mới phát sinh.

Nữ “bông hồng” Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở xã Quảng Tín tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật

Theo chị Nhung, khó khăn lớn nhất là xử lý các vụ việc xảy ra vào ban đêm hoặc liên quan đến người say rượu, gây mất trật tự. Tuy nhiên, bằng sự mềm mỏng, kiên trì và trách nhiệm, nhiều vụ việc đã được giải quyết ổn thỏa. “Là phụ nữ thì cũng có lúc e ngại khi đối diện với những người say rượu hay nóng giận. Nhưng khi bà con tin tưởng giao phó, tôi luôn cố gắng sắp xếp việc gia đình để hoàn thành tốt công việc. Có vụ thanh niên say rượu đập phá tài sản, sau khi tổ đến vận động, giải thích thì từ đó đến nay không còn tái diễn”, chị Dương Thị Nhung chia sẻ.

Trung tá Ngô Văn Đỉnh, Phó Trưởng Công an xã Quảng Tín cho biết, các thành viên tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác tuần tra, bảo vệ mùa vụ, giữ gìn ANTT tại địa phương. Đặc biệt, các nữ thành viên luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, không quản ngại khó khăn, nhiều lần được các cấp biểu dương, khen thưởng vì thành tích xuất sắc. Từ đầu năm đến nay, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở xã Quảng Tín đã tham gia 75 lượt tuần tra; hòa giải thành công 4 vụ mâu thuẫn trong Nhân dân; tham gia bảo vệ hiện trường và đưa hơn 10 lượt nạn nhân tai nạn giao thông đi cấp cứu.