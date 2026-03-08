Những câu hỏi thường gặp khi mã số thuế ở trạng thái 03, 06 và giải đáp của Thuế thành phố Hà Nội.

Trạng thái mã số thuế 03 là gì?

Người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Với trạng thái 03, người nộp thuế cần: Hoàn thiện hồ sơ khai thuế; xử lý hóa đơn; hoàn thành nghĩa vụ thuế; thanh toán tiền chậm nộp, tiền phạt (nếu có); hoàn tất các thủ tục để cơ quan thuế xác nhận chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Trạng thái mã số thuế 06 là gì?

Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký theo thông báo của cơ quan thuế.

Với trạng thái 06, nếu không tiếp tục kinh doanh thì thực hiện thủ tục giải thể/chấm dứt hoạt động; nếu muốn tiếp tục hoạt động thì thực hiện thủ tục khôi phục hiệu lực mã số thuế.

Những câu hỏi thường gặp

(Thuế thành phố Hà Nội)