Xây dựng Đảng Những “cầu nối đỏ” giữa Đảng và Nhân dân Đội ngũ đảng viên trẻ người dân tộc thiểu số (DTTS ) ở xã Đức An (Lâm Đồng) đang từng ngày lặng lẽ bám dân, bám cơ sở để lan tỏa chủ trương, chính sách của Đảng. Từ sự gương mẫu, tận tụy, họ trở thành cầu nối giữa Đảng với Nhân dân - những “cầu nối đỏ” ngay giữa đại ngàn.

Chị Thị Niê - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn bon Bu Rwah (xã Đức An) luôn gần gũi, lắng nghe để hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân

Gần dân và hiểu dân

Giản dị, gần gũi và luôn có mặt trong mọi phong trào của bon, đó là hình ảnh quen thuộc của chị Thị Niê (SN 1983) - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng bon Bu Rwah. Gắn bó với địa bàn hơn 5 năm qua, chị nhận ra, điều quan trọng nhất của người đảng viên ở cơ sở là phải gần dân, sát dân.

Bon Bu Rwah hiện có 189 hộ với 17 đảng viên. Từ khi đảm nhiệm vai trò Bí thư rồi Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng bon, khối lượng công việc của chị Niê ngày một nhiều hơn, nhất là sau khi địa bàn được sáp nhập. Nhưng chị vẫn kiên trì bám sát cơ sở, thường xuyên xuống các tổ dân cư, từng hộ gia đình để tìm hiểu đời sống, tâm tư của bà con.

Hiểu rằng, khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn thường nằm ở sự thiếu thông tin, chị đã thành lập nhóm zalo chung cho toàn bon. Những văn bản chủ trương mới, cảnh báo phòng, chống dịch bệnh, kế hoạch tiêm chủng, hỗ trợ sản xuất… đều được cập nhật nhanh chóng, kèm theo lời giải thích ngắn gọn, dễ hiểu. “Có người không quen dùng điện thoại, tôi đến tận nhà, ngồi lại đọc cho họ nghe. Dân mình chỉ cần hiểu thì sẽ đồng thuận rất cao”, chị Niê kể.

Đảng viên Điểu Thị Huế (đứng ngoài, bên phải) thường xuyên chia sẻ, học hỏi lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ sở.

Gương mẫu từ những điều bình dị

Tại bon Bu Ndrung, chị Điểu Thị Huế (SN 1989) đã có 3 năm làm Phó Bí thư Chi bộ. Cũng như chị Niê, chị Huế không chọn cách chỉ đạo từ xa, mà luôn cùng làm với dân từ quét rác giữ vệ sinh bon làng, vận động trẻ đi học đúng độ tuổi đến xây dựng nếp sống văn minh… Chị Huế chia sẻ: “Muốn bà con tin mình, trước hết bản thân phải gương mẫu đi đầu. Mình phải sống có trách nhiệm thì lời nói mới có trọng lượng”. Không chỉ nói suông, chị luôn xắn tay cùng người dân trong từng hoạt động cụ thể, kiên trì vận động, phân tích, thuyết phục từng hộ dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm.

Chị tâm niệm: “Mình là đảng viên trẻ, được dân quý, được chi bộ và Đảng ủy xã tin tưởng giao nhiệm vụ thì càng phải cố gắng. Phải tự trau dồi kiến thức, rèn luyện lối sống, gương mẫu trong sinh hoạt và công việc để xứng đáng với niềm tin ấy. Đảng viên phải đi trước thì dân mới tin theo”.

Nhờ sự tận tâm, gần gũi ấy, nhiều hộ trong bon đã mạnh dạn làm kinh tế, chủ động tham gia sinh hoạt cộng đồng, tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới. Bon Bu Ndrung hiện có 17 đảng viên. Dưới sự dẫn dắt của chi bộ, các phong trào thi đua ở cơ sở được duy trì đều đặn, tạo chuyển biến rõ nét trong nếp nghĩ, cách làm của người dân.

Làm “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân

Dù mỗi người một hoàn cảnh, một cách làm, nhưng điểm chung của những đảng viên trẻ như chị Thị Niê hay Điểu Thị Huế là tinh thần tận tụy, gương mẫu và luôn hướng về Nhân dân. Họ chính là những hạt nhân nòng cốt giúp đưa chủ trương, chính sách của Đảng đến gần với đồng bào DTTS; đồng thời, phản ánh trung thực những khó khăn, tâm tư từ cơ sở lên cấp trên.

Trong tiến trình xây dựng Đảng ở cơ sở, nhất là ở những buôn - bon vùng sâu, vùng đồng bào DTTS, vai trò của những đảng viên trẻ như chị Niê, chị Huế ngày càng trở nên quan trọng. Không chỉ là người truyền tải chủ trương, họ còn là những người gieo niềm tin từ những điều nhỏ bé nhưng bền bỉ, tận tâm.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Đức An - Phạm Thị Thúy cho biết: “Đảng bộ hiện có 913 đảng viên, trong đó có 130 đảng viên DTTS. Hầu hết đảng viên người DTTS rất tận tâm, hiểu dân, gần dân và có sức lan tỏa rất lớn trong cộng đồng. Họ không chỉ là cầu nối quan trọng đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào, mà còn là người giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, góp phần xây dựng đời sống mới ở cơ sở. Với vai trò, vị trí đó, chúng tôi luôn xem đội ngũ đảng viên trẻ người DTTS là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, nhất là trong bối cảnh nhiệm vụ chính trị ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao như hiện nay.