Thể thao 360 Những cầu thủ “nhí” dưới chân núi Lang Biang Suốt mùa hè, lớp bóng đá dành cho học sinh nhỏ tuổi do một câu lạc bộ tại địa phương tổ chức luôn mở cửa, tạo sân chơi bổ ích cho trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng núi Lang Biang.

Ông Phan Ngọc Hùng (đứng bên trái) cùng một lớp bóng đá nhí tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao Lang Biang

Sân chơi bổ ích mùa hè

Áo thể thao màu xanh da trời, đôi giày bóng đá đỏ nổi bật, cậu bé Cil Sô Min (11 tuổi), trông đầy tự tin khi bước ra sân khởi động và bắt đầu buổi tập thường ngày trên sân cỏ nhân tạo thuộc Trung tâm Văn hóa - Thể thao Lang Biang, phường Lang Biang - Đà Lạt. Cil Sô Min là người Lạch, sống cùng gia đình tại thôn Đăng Gia Rít, phường Lang Biang - Đà Lạt. Ba em là kiểm lâm viên, mẹ làm vườn. Yêu thích bóng đá từ nhỏ nhưng phải đến mùa hè năm nay, em mới được gia đình cho theo học lớp bóng đá. “Mai mốt cháu lớn lên muốn trở thành cầu thủ bóng đá”, Cil Sô Min nói với ánh mắt đầy háo hức và tự tin.

Một gương mặt nổi bật khác của đội bóng dưới chân núi Lang Biang là Lò Phôn Xa Bằn (11 tuổi), người dân tộc Thái. Cậu bé, con út trong gia đình có 5 anh em, đã yêu thích bóng đá từ lớp 3 nhưng phải đến hè năm nay mới được gia đình cho theo học. Nhờ có nền tảng từ trước, Xa Bằn nhanh chóng hòa nhập, trở thành một trong những thành viên nòng cốt của đội và đã được chọn tham gia thi đấu giao hữu tại Cam Ranh, Khánh Hòa.

Trong khi đó, Phan Đình Nhân Long, mới 7 tuổi, đã khiến nhiều người bất ngờ với những pha dắt bóng, rê bóng và dứt điểm khá thuần thục. Ông Phan Đình Sáng, ba của Nhân Long cho biết, con trai mê bóng đá từ nhỏ, “ăn ngủ” cùng trái bóng nên gia đình quyết định cho theo học. Sau 4 tháng tập luyện, cậu bé khỏe mạnh, tự tin hơn. “Cháu khỏe lên rất nhiều, tự tin hơn. Đây là sân chơi rất bổ ích cho các bạn nhỏ”, ông Sáng chia sẻ.

Một buổi tập luyện và thi đấu của các cầu thủ nhí trên sân bóng Trung tâm Văn hoá - Thể thao Lang Biang

Tạo sân chơi cho trẻ vùng sâu

Người mở các lớp dạy đá bóng cho trẻ em dưới chân núi Lang Biang này là huấn luyện viên Phan Ngọc Hùng, quê Bình Định cũ nay là Gia Lai. Ông Hùng cho biết, từng làm việc gần chục năm cho đội bóng Hoàng Anh Gia Lai trong công tác đào tạo trẻ. Ông đến Đà Lạt lập nghiệp và bắt đầu mở Câu lạc bộ Ngôi Sao Sáng từ năm 2007 đến nay, chuyên dạy bóng đá cho cho các em trong độ tuổi từ 6 - 15 tuổi.

Theo ông Hùng, có duyên với vùng đất Lạc Dương dưới chân núi Lang Biang nên hầu hết các lớp bóng đá của ông đều được mở tại khu vực này. Sau sáp nhập, các lớp trải rộng trên địa bàn phường Lang Biang - Đà Lạt và xã Lạc Dương, với học viên chủ yếu là trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao Lang Biang, ông đang duy trì lớp học với hơn 70 học viên. Các em được chia theo độ tuổi và trình độ, mỗi lớp khoảng 20 em. Trong năm học, lớp chỉ diễn ra vào cuối tuần, nhưng dịp hè được tổ chức hằng ngày để đáp ứng nhu cầu vui chơi, rèn luyện của trẻ.

Ngoài ra, ông Hùng còn duy trì lớp gần 80 học viên tại khu phố Đan Kia (phường Lang Biang - Đà Lạt); khoảng 50 học viên tại Đa Gle và khoảng 30 học viên tại Đa Nhim (xã Lạc Dương). Tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh, phường Xuân Hương - Đà Lạt, ông cùng các trợ lý phụ trách thêm lớp với hơn 100 học viên.

Thời gian tới, ông dự kiến mở thêm các lớp tại Đạ Nghịt, Păng Tiêng... thuộc phường Lang Biang - Đà Lạt. “Tôi muốn tạo sân chơi cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần phát hiện, bồi dưỡng nguồn cầu thủ cho bóng đá địa phương. Đặc biệt vào dịp hè, các em rất cần một không gian để vui chơi, rèn luyện”, ông Hùng chia sẻ.