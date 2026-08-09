Quốc phòng - An ninh Những “chiến sĩ bốn chân” của lính quân hàm xanh Bằng khứu giác đặc biệt, thể lực bền bỉ và lòng trung thành tuyệt đối, những chú chó nghiệp vụ đang trở thành trợ thủ đắc lực của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lâm Đồng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Quân khuyển là trợ thủ đắc lực của lực lượng BĐBP trong nhiệm vụ tuần tra bảo vệ biên giới

Những bài học trên thao trường

Mặt trời vừa nhô lên sau những dãy đồi, thao trường của Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 1, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã rộn ràng tiếng còi, tiếng khẩu lệnh xen lẫn tiếng sủa của những chú chó nghiệp vụ. Trước khi bước vào buổi huấn luyện, những “chiến sĩ đặc biệt” đều được chăm sóc chu đáo. Các huấn luyện viên tỉa lông, vệ sinh chuồng trại, kiểm tra sức khỏe rồi mới cho ăn theo khẩu phần được tính toán phù hợp với cường độ luyện tập. Mỗi công đoạn đều được thực hiện cẩn thận, bởi với quân khuyển, sức khỏe là yếu tố quyết định khả năng hoàn thành nhiệm vụ.

Ít phút sau, cả thao trường trở nên sôi động. Những chú chó lần lượt thực hiện các bài tập cơ bản như: đi cạnh, ngồi, nằm, đứng theo hiệu lệnh, vượt chướng ngại vật, leo cầu thăng bằng hay nhảy qua các vật cản. Từng động tác được lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm hình thành phản xạ chính xác và tính kỷ luật tuyệt đối.

Đằng sau những bài tập tưởng chừng đơn giản ấy là cả một quá trình kiên trì của người huấn luyện. Không chỉ nắm vững kỹ thuật, mỗi huấn luyện viên còn phải thật sự yêu động vật, hiểu đặc điểm tâm lý của từng quân khuyển để lựa chọn phương pháp phù hợp. Sự tin tưởng giữa người và chó được xây dựng từ những việc rất bình dị như: cho ăn, gọi tên, dắt đi dạo hay chơi đùa mỗi ngày.

Huấn luyện trên thao trường từ cơ bản đến nâng cao từng động tác được tập luyện một cách cẩn thận

Thiếu tá Phạm Văn Ngọ - huấn luyện viên chó chiến đấu chia sẻ, sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo huấn luyện chó nghiệp vụ năm 2017, anh được phân công về Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 1. Công việc hằng ngày là chăm sóc và trực tiếp huấn luyện quân khuyển.

Theo Thiếu tá Ngọ, để duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu, mỗi ngày các quân khuyển đều trải qua 4 nội dung huấn luyện chính gồm: rèn luyện kỷ luật cơ bản, luyện tập thể lực vượt vật cản, hành quân dã ngoại khoảng 10 km và huấn luyện tấn công, khống chế đối tượng. Các bài tập được tổ chức thường xuyên, liên tục nhằm giúp quân khuyển duy trì thể lực, sự nhanh nhạy và khả năng phối hợp thuần thục với cán bộ huấn luyện trong mọi tình huống.

Chó huấn luyện chiến đấu đòi hỏi phải có thể lực tốt thì mới có thể vượt qua những bài tập khắc nghiệt

Trong số những quân khuyển đang được đơn vị quản lý, Hốc Mun giống Béc-giê Bỉ là người bạn đồng hành gắn bó với Thiếu tá Ngọ từ thời gian cả hai cùng tham gia khóa huấn luyện chuyên ngành, trước khi được phân công về đơn vị công tác. Trải qua nhiều năm rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ, Hốc Mun luôn thể hiện sự nhanh nhẹn, khả năng phục tùng mệnh lệnh tuyệt đối cùng phản xạ rất nhạy bén trước mọi hiệu lệnh của huấn luyện viên, trở thành một trong những quân khuyển tiêu biểu của đơn vị.

Mối liên hệ giữa huấn luyện viên và chó nghiệp vụ rất đặc biệt, giống như “thầy trò”, cùng nhau huấn luyện, cùng nhau chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ

Mỗi khi hoàn thành một động tác, Hốc Mun lại nhận được lời khen cùng cái vuốt ve đầy trìu mến từ Thiếu tá Ngọ. Những phần thưởng tinh thần tưởng chừng rất giản dị ấy lại là cách khích lệ hiệu quả, giúp quân khuyển thêm hứng khởi, gắn kết với người huấn luyện và luôn duy trì sự tập trung, sẵn sàng thực hiện tốt các nội dung huấn luyện tiếp theo.

Sẵn sàng bảo vệ biên giới

Sau khi hoàn thành chương trình huấn luyện cơ bản, quân khuyển được phân theo từng chuyên ngành phù hợp như: tuần tra bảo vệ biên giới, truy vết, phát hiện ma túy, chất nổ, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn hoặc chiến đấu khống chế đối tượng. Đối với chó chiến đấu, yêu cầu đặt ra còn khắt khe hơn. Ngoài khả năng phục tùng tuyệt đối, chúng phải sở hữu thể lực dẻo dai để có thể truy vết nhiều kilômét liên tục, lùng sục trên địa bàn rộng hàng chục ngàn mét vuông hoặc tuần tra nhiều giờ liền trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Khi nhận lệnh tấn công, quân khuyển lập tức lao về phía mục tiêu với tốc độ rất cao, khống chế đối tượng theo đúng kỹ thuật đã được huấn luyện. Chính khả năng cơ động, khứu giác nhạy bén và phản ứng nhanh đã giúp lực lượng chó nghiệp vụ trở thành “lá chắn sống” hỗ trợ hiệu quả cho cán bộ, chiến sĩ biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ.

Cũng giống như cán bộ tại các đồn, trạm biên phòng, quân khuyển luôn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Trong điều kiện địa hình rừng núi hiểm trở, nhiều khu vực cây cối rậm rạp, tầm nhìn bị hạn chế, lợi thế lớn nhất của quân khuyển chính là chiếc mũi cực kỳ nhạy bén. Có những thời điểm, khi tổ tuần tra vẫn chưa phát hiện dấu hiệu bất thường thì chó nghiệp vụ đã đánh hơi được mùi lạ và báo động cho người chỉ huy.

Chó huấn luyện chiến đấu đòi hỏi phải có thể lực tốt thì mới có thể vượt qua những bài tập khắc nghiệt

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại khu vực biên giới, các huấn luyện viên thường xuyên đưa quân khuyển làm quen với nhiều dạng địa hình, điều kiện thời tiết khác nhau. Song song với đó là việc theo dõi sức khỏe, chế độ dinh dưỡng và kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường nhằm bảo đảm quân khuyển luôn đạt trạng thái tốt nhất.

Trung tá Ngô Thái Trung - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 1 cho biết, hiện đơn vị đang quản lý và huấn luyện 3 chó chiến đấu với 3 huấn luyện viên chuyên trách. Theo kế hoạch, hàng tuần các quân khuyển đều được rèn luyện đồng thời về thể lực, kỹ thuật đánh bắt và chiến đấu; kết hợp tuần tra khu vực đất quốc phòng của đơn vị để nâng cao khả năng thích nghi thực tế.

Trên mỗi cung đường tuần tra, trong từng cuộc truy bắt tội phạm, tìm kiếm cứu nạn hay bảo vệ biên giới, những “chiến sĩ bốn chân” vẫn luôn âm thầm sát cánh cùng người lính quân hàm xanh. Quân khuyển là một lực lượng đặc biệt, không quân hàm, không cấp bậc. Nhưng bằng bản năng đặc biệt, sự huấn luyện bài bản và lòng trung thành tuyệt đối, những chú chó nghiệp vụ đã trở thành một phần quan trọng tạo nên sức mạnh của BĐBP trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.