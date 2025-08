Những chuyến bay vì đồng bào ở Điện Biên

Ngày 3-8, Quân chủng Phòng không-Không quân tiếp tục tổ chức các chuyến bay thực hiện nhiệm vụ vận chuyển nhu yếu phẩm và lực lượng cứu trợ đồng bào bị lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra trên nhiều địa bàn tỉnh Điện Biên.

Chia sẻ với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, Thiếu tướng Bùi Thiên Thau, Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân cho biết: Ngay sau khi nhận nhiệm vụ trên giao, Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân chủng xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, khẩn trương nên nhanh chóng chỉ đạo Trung đoàn Không quân 916 nhanh chóng phối hợp với Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) và các đơn vị làm công tác chuẩn bị ngay trong đêm. Những chuyến hàng được đưa đến tận tay đồng bào vùng bị thiên tai đó là tình cảm, trách nhiệm của những người lính luôn hướng về nhân dân”.

Trao đổi phương án trước cất cánh.

Các tổ bay thực hiện nhiệm vụ gồm những phi công dày dạn kinh nghiệm: Đại tá Nguyễn Bá Đức, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng; Thượng tá Nguyễn Văn Hoàng, Phó chính ủy Trung đoàn; Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng; Phó tham mưu trưởng Trung đoàn; Trung tá Nguyễn Văn Truẩn, Phi đội trưởng Phi đội 2; Thượng tá Hà Xuân Ngọc, Chủ nhiệm Dẫn đường Trung đoàn; Thượng tá Trần Quang Tuấn, Trợ lý an toàn bay... cùng các cán bộ, nhân viên dẫn đường, kỹ thuật hàng không và tổ tìm kiếm cứu nạn trên không.

Các lực lượng chức năng và người dân xã Tìa Dình, Na Son (tỉnh Điện Biên) khẩn trương vận chuyển hàng hóa, thuốc men, nhu yếu phẩm từ trực thăng xuống vị trí tập kết.

Gần trưa, các chiếc trực thăng từ từ hạ độ cao xuống các vị trí xã Tìa Dình, Na Son (tỉnh Điện Biên), bà con và các lực lượng địa phương đã đứng đợi từ sáng sớm. Họ xếp thành hai hàng dài khẩn trương vận chuyển hàng hóa, thuốc men, nhu yếu phẩm xuống vị trí tập kết… Lãnh đạo và người dân các địa phương bày tỏ xúc động khi được cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Quân đội hết mình trợ giúp đồng bào; thể hiện tinh thần “Vì nhân dân quên mình”. Trong lúc gian khó, những người lính luôn xả thân vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Vận chuyển hàng hóa, thuốc men, nhu yếu phẩm từ trực thăng xuống vị trí tập kết.

Thượng tá Nguyễn Văn Hoàng, Phó chính ủy Trung đoàn Không quân 916 chia sẻ: Để chuẩn bị chu đáo, bảo đảm an toàn cho chuyến bay, chúng tôi phải dậy từ lúc 3 giờ sáng. Quãng đường bay đến Điện Biên tuy không xa, nhưng địa hình núi non hiểm trở, mây mù dày đặc, nhất là ở khu vực Tây Bắc. Vì vậy, các tổ bay phải vận dụng toàn bộ kinh nghiệm, phối hợp thuần thục với các bộ phận chỉ huy mặt đất và đơn vị tiếp nhận tại địa phương để tiếp cận đúng điểm cần cứu trợ, vừa bảo đảm an toàn tuyệt đối, vừa khẩn trương đưa hàng hóa, nhu yếu phẩm đến với đồng bào”.

Tin, ảnh: SƠN BÌNH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.