    Những điểm mới của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15

    07/08/2025 10:04

    So với Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2025 có nhiều điểm mới, đặc biệt là bổ sung đối tượng đánh thuế, mở rộng ưu đãi thuế, quy định chi tiết các khoản chi phí được trừ,....

    Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15 chính thức có hiệu lực từ 01/10/2025 và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN 2025. 

    So với Luật Thuế TNDN hiện hành, Luật thuế TNDN 2025 có nhiều điểm mới, đặc biệt là bổ sung đối tượng đánh thuế, mở rộng ưu đãi thuế, quy định chi tiết các khoản chi phí được trừ,.... 

    Dưới đây là một số nội dung mới của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp:

    Những điểm mới của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15- Ảnh 1.


    Những điểm mới của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15- Ảnh 2.
    Những điểm mới của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15- Ảnh 3.
    Những điểm mới của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15- Ảnh 4.

    (Thuế thành phố Hà Nội)

    Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
    https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/nhung-diem-moi-cua-luat-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-so-67-2025-qh15-119250807100408769.htm
