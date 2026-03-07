Bộ Công an ban hành Thông tư số 108/2026/TT-BCA ngày 29/6/2026 về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, có hiệu lực từ 01/7/2026.

Cụ thể, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Cục CSGT đã tham mưu cho Bộ Công an ban hành Thông tư số 108/2026/TT-BCA ngày 29/6/2026 về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế (thay thế cho Thông tư 12/2025/TT-BCA) có hiệu lực từ 01/7/2026. Trong đó, Thông tư đã có những điểm mới về sát hạch lái xe.

Những điểm mới trong sát hạch lái xe, cấp giấy phép lái xe

Một số điểm mới tại Thông tư số 108/2026/TT-BCA ngày 29/6/2026 về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế được quy định cụ thể như sau:

1. Quy định bỏ bài thi mô phỏng trên máy tính. Học viên vẫn có thể học bài mô phỏng để tăng thêm kỹ năng xử lý tình huống, nhưng không thi bài thi này như trước đây. Thực hiện từ 1/7/2026.

2. Sẽ phải thi tuần tự từ lý thuyết đến bài thi trong hình với mô tô; thi từ lý thuyết - sa hình - đường trường với ô tô, phải đỗ lần lượt các phần thi trước mới được thi phần tiếp theo. Thực hiện từ 1/7/2026.

3. Thực hiện việc nhận diện thí sinh theo hệ thống thiết bị, phần mềm ứng dụng định danh và xác thực điện tử. Thực hiện từ 1/1/2027.

4. Cấp thẻ sát hạch viên điện tử áp dụng từ ngày 01/7/2027.

5. Tăng số lượng câu hỏi sát hạch lý thuyết, như:

Mô tô hạng A, A1: tăng số lượng câu hỏi trong bài sát hạch từ 25 câu lên 40 câu, thời gian làm bài từ 19 phút tăng lên 27 phút, đạt khi trả lời đúng 36/40 câu hỏi;

Ô tô hạng B: tăng số lượng câu hỏi từ 30 câu lên 50 câu, tăng thời gian làm bài từ 20 phút lên 33 phút, đạt khi trả lời đúng 45/50 câu hỏi….

Nội dung câu hỏi sát hạch lái xe xóa kiểu "học mẹo, thi mẹo"

Nội dung câu hỏi xóa kiểu “học mẹo, thi mẹo” bổ sung thêm nhận thức về Bộ luật Hình sự liên quan đến nhóm tội phạm quy định về giao thông; pháp luật về xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; nhận thức về phòng ngừa tai nạn giao thông… Thực hiện từ 1/3/2027.

6. Về nội dung sát hạch thực hành lái xe mô tô bổ sung cách xử lý 11 tình huống giả định trên đường (như: xử lý tình huống từ đường nhánh ra đường chính hoặc từ đường không ưu tiên ra đường ưu tiên; xử lý tình huống chuyển hướng quay đầu; xử lý tình huống vượt xe…). Thực hiện từ 01/01/2028.

7. Về nội dung sát hạch thực hành lái xe ô tô, đoạn đường sát hạch tối thiểu 05 km, phải có mật độ tham gia giao thông vừa phải và đảm bảo có đầy đủ tình huống giao thông: ngã ba; ngã tư; đường nhánh ra đường chính hoặc đường không ưu tiên ra đường ưu tiên; vòng xuyến, đèn tín hiệu giao thông, lối dành cho người đi bộ sang đường.

Quy định 12 bài sát hạch lái xe

Thực hiện 12 bài sát hạch, gồm:

(1) Kiểm tra an toàn xe và xuất phát.

(2) Vượt xe.

(3) Tăng tốc, chuyển làn (được thực hiện căn cứ điều kiện thực tế về cơ sở hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông).

(4) Chuyển hướng rẽ trái.

(5) Chuyển hướng rẽ phải.

(6) Chuyển hướng quay đầu.

(7) Tránh xe đi ngược chiều.

(8) Nhường đường cho người đi bộ hoặc xe lăn của người khuyết tật qua đường.

(9) Dừng xe, mở cửa xe khi gặp tình huống nguy hiểm.

(10) Xử lý tình huống từ đường nhánh ra đường chính hoặc từ đường không ưu tiên ra đường ưu tiên.

(11) Chấp hành tín hiệu đèn giao thông (được thực hiện căn cứ điều kiện thực tế về cơ sở hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông).

(12) Mở cửa xe và kết thúc.

Các bài thi này có thể thực hiện nhiều lần, không theo thứ tự. Thực hiện từ 01/3/2027.

Giảm thời gian xử lý dữ liệu điện tử về giấy phép lái xe

8. Giảm thời gian tích hợp dữ liệu điện tử đối với giấy phép lái xe từ 03 ngày xuống 02 giờ cho người thi đạt có tài khoản ứng dụng VNeTraffic mức độ 2;

Giảm thời gian đổi giấy phép lái xe từ 05 ngày xuống 2,5 ngày, thời gian tích hợp dữ liệu điện tử từ 03 ngày xuống 01 ngày;

Giảm thời gian cấp giấy phép lái xe quốc tế từ 05 ngày xuống 2,5 ngày. Thực hiện từ 1/7/2026.

9. Về nội dung chuyển tiếp

Trường hợp thí sinh đạt phần sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe trong hình, lái xe trên đường đối với sát hạch lái xe ô tô trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì được công nhận kết quả sát hạch và được cấp giấy phép lái xe./.