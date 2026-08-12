Văn hóa - Giải trí Những đóa hoa đăng và nguyện ước quốc thái dân an Đêm xuống trên dòng Cà Ty. Gió từ biển theo con nước luồn vào phố, mang theo vị mặn quen thuộc của miền duyên hải. Hai bên bờ sông, người dân và du khách chậm bước, đứng lại bên lan can chờ những đóa hoa đăng được thắp sáng.

Lễ rước Lệnh Ông Sanh - nghi thức quan trọng của Lễ hội Cầu ngư

Ánh sáng của người đi biển

Giữa dòng Cà Ty, những đóa sen hồng lần lượt bừng lên, soi bóng xuống mặt nước. Hơn 500 hoa đăng nối nhau thành một dải sáng, lúc tỏ, lúc nhòe theo từng nhịp nước. Giữa lòng Phan Thiết, dòng sông đêm ấy không chỉ có ánh đèn của phố thị, mà còn có một thứ ánh sáng khác - ánh sáng của niềm tin từ bao đời người xứ biển.

Lễ phóng đăng trong khuôn khổ Lễ hội Cầu ngư Phan Thiết năm 2026 chỉ là một nghi lễ nhỏ giữa nhiều hoạt động của mùa hội. Nhưng khi những ngọn đèn được thả xuống dòng nước, người ta dường như bắt gặp ở đó cả một miền ký ức.

Những ngọn đèn nhỏ mang theo nhiều ước nguyện

Người xứ biển vốn quen với những chuyến ra khơi trong vô định. Trước mặt là biển rộng, phía sau là mái nhà, và ở giữa là con thuyền nhỏ mang theo sinh kế của cả gia đình.

Hơn 500 hoa đăng được thắp sáng rồi thả xuống sông Cà Ty. Những ngọn đèn nhỏ mang theo ước nguyện về quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, ngư dân vươn khơi bình an, đánh bắt thuận lợi và cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đó như lời nhắn gửi lặng thầm từ đất liền đến những người đang lênh đênh ngoài khơi. Đồng thời là lời hẹn rằng, sau mỗi chuyến biển vẫn luôn có một mái nhà và những người thân mong ngóng đợi chờ.

Điểm nhấn của lễ phóng đăng là những đóa hoa đăng lớn được thả và thắp sáng liên tục từ cầu Trần Hưng Đạo đến cầu Lê Hồng Phong trong suốt mùa lễ hội. Mỗi đóa mang hình tượng hoa sen, đường kính hơn 4 m, cao khoảng 1,8 m với hệ thống đèn LED năng lượng tạo nên hiệu ứng ánh sáng trên mặt nước; những đóa hoa được bố trí cách nhau khoảng 10 m.

Một góc sông Cà Ty, phường Phan Thiết

Những con số ấy, khi đứng riêng có thể chỉ là những thông tin kỹ thuật. Nhưng khi những đóa sen bừng sáng giữa dòng Cà Ty, tất cả dường như hòa vào nhau thành một bức tranh khác: một dòng sông, một góc phố và một cộng đồng đang kể câu chuyện của mình bằng ánh sáng.

Anh Phạm Thanh Hiền, đến từ TP Hồ Chí Minh, lần đầu chứng kiến nghi lễ phóng đăng trong khuôn khổ Lễ hội Cầu ngư. Anh nói khung cảnh dòng Cà Ty rất đẹp và mang đến cảm giác bình yên. Qua nghi lễ này, anh cảm nhận rõ những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng ngư dân Phan Thiết.

Còn chị Nguyễn Thị Phương, phường Hàm Thắng cho rằng, những đóa hoa đăng tạo nên một không gian đẹp để mọi người có thể ngồi hóng gió, ngắm cảnh và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Chị Nguyễn Thị Phương cùng với lời nguyện cầu bình an

Từ dòng sông ra biển lớn

Đêm hoa đăng rồi cũng qua. Những người đứng bên bờ sẽ trở về nhà. Những đóa hoa đăng sẽ theo con nước mà trôi đi, nhưng có những điều không trôi mất, đó là ký ức và niềm tin. Và đó là cách một cộng đồng gìn giữ những điều thuộc về mình.

Dòng Cà Ty lung linh về đêm

Qua những nghi lễ truyền thống, nghề biển của cha ông được nhắc nhớ; tinh thần đoàn kết cộng đồng được bồi đắp; những giá trị văn hóa được trao truyền cho thế hệ sau.

Việc duy trì Lễ hội Cầu ngư không chỉ góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng ngư dân, mà còn tạo thêm một không gian để văn hóa biển tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại. Sau mỗi mùa lễ hội, điều còn đọng lại không chỉ là những nghi thức hay khoảnh khắc rực sáng của hoa đăng trên dòng Cà Ty, mà còn là niềm tin, sự gắn kết cộng đồng và những giá trị văn hóa được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Lực lượng cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên tham gia thả hoa đăng trong Lễ hội Cầu ngư

Đêm trên Cà Ty, những đóa sen hồng trôi theo dòng nước. Từ bờ sông, ánh mắt người ở lại vẫn dõi theo. Rồi dòng nước sẽ đưa những ngọn đèn về phía cửa biển. Như đưa những lời cầu nguyện của người xứ biển ra với biển cả.

Cầu cho biển hiền hòa, cầu cho những con thuyền trở về. Và cầu cho những ánh đèn nơi bờ vẫn luôn được thắp sáng, đợi người đi biển trở về sau mỗi chuyến khơi xa.