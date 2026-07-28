Đời sống Những đổi thay từ cơ sở Không chỉ các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, thuận tiện hơn, người dân còn cảm nhận rõ sự gần gũi, tận tâm và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở. Những chuyển biến trong tinh thần, thái độ phục vụ đang từng bước củng cố niềm tin của người dân đối với chính quyền địa phương.

Vợ chồng chị Thào Thị Thiện được hướng dẫn thủ tục đăng ký kết hôn tại xã

Vì sự thuận tiện của người dân

Mỗi ngày tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đam Rông 2 luôn khá nhộn nhịp. Người đến làm giấy khai sinh, người chứng thực hồ sơ, người xin xác nhận đất đai... Mỗi người một nhu cầu, nhưng điểm chung là đều được cán bộ hướng dẫn ngay từ khi bước vào cửa.

Chị Thào Thị Thiện, người dân tộc Mông ở thôn Đạ Mpô, xã Quảng Hòa, cùng chồng đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã làm thủ tục đăng ký kết hôn. Do nhà cách trung tâm hơn 20 km, chị lo hồ sơ thiếu giấy tờ sẽ phải đi lại nhiều lần. Tuy nhiên, cán bộ tiếp nhận đã kiểm tra kỹ hồ sơ, hướng dẫn bổ sung những nội dung còn thiếu và giải thích cụ thể quy trình thực hiện. “Tôi ở xa nên chỉ mong làm một lần là xong. Được cán bộ hướng dẫn rất tận tình nên mọi việc thuận lợi hơn tôi nghĩ”, chị Thiện chia sẻ.

Đó cũng là cảm nhận chung của nhiều người dân sau một năm xã Đam Rông 2 thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Thủ tục hành chính được giải quyết rõ ràng, thuận tiện hơn, trong khi đội ngũ cán bộ luôn sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn người dân khi cần.

Xã Đam Rông 2 hiện quản lý địa bàn rộng hơn 365 km² với gần 17.000 dân. Khi nhiều nhiệm vụ được phân cấp về xã, khối lượng công việc tăng lên đáng kể. Trước yêu cầu mới, địa phương đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy, đầu tư cơ sở vật chất cho Trung tâm Phục vụ hành chính công. Đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

Sau 1 năm vận hành, xã đã tiếp nhận hơn 6.600 hồ sơ; trên 99% hồ sơ được thực hiện trực tuyến và hơn 99% được giải quyết đúng hạn. Những con số ấy là minh chứng cho nỗ lực của địa phương trong việc xây dựng nền hành chính phục vụ, hướng đến sự thuận tiện cho người dân.

Gần gũi và tận tâm phục vụ dân

Điều người dân nhìn thấy không chỉ là những thủ tục được giải quyết nhanh hơn mà còn là sự thay đổi trong cách làm việc của đội ngũ cán bộ. Thống kê của UBND xã Đam Rông 2 cho thấy, phần lớn hồ sơ thực hiện trực tuyến do cán bộ hỗ trợ người dân thực hiện. Con số này phản ánh đúng thực tế của một địa phương mà hơn 64% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Không ít người chưa có điện thoại thông minh, chưa quen sử dụng internet; một số khu vực vẫn chưa có hạ tầng viễn thông ổn định. Với nhiều người cao tuổi, việc đăng nhập tài khoản định danh điện tử hay tải hồ sơ lên hệ thống vẫn là điều không dễ.

Cẩn thận kiểm tra thông tin để hỗ trợ người dân

Bởi vậy, cán bộ ở bộ phận một cửa giờ đây không chỉ tiếp nhận hồ sơ mà còn trở thành những “hướng dẫn viên công nghệ”. Từng thao tác tạo tài khoản, quét mã QR, ký số hay nộp hồ sơ trực tuyến đều được hướng dẫn tỉ mỉ để người dân hiểu và có thể tự thực hiện trong những lần sau. Dẫu vậy, mục tiêu lâu dài không phải là làm thay mà là giúp người dân hình thành kỹ năng số, chủ động sử dụng dịch vụ công khi cần thiết.

Theo ông Nguyễn Văn Chính, Phó Chủ tịch UBND xã Đam Rông 2, sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy của xã đã từng bước hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc trên địa bàn rộng sau sáp nhập. Với sự cố gắng của hệ thống chính trị và sự đồng hành của Nhân dân, kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định và có nhiều khởi sắc. “Những kết quả đạt được là nền tảng để địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số và đưa các dịch vụ công đến gần người dân hơn”, ông Nguyễn Văn Chính cho biết.

Nỗ lực hỗ trợ người dân ngay từ cơ sở

Một năm chưa phải là chặng đường dài, nhưng đủ để những đổi thay sau hợp nhất được người dân cảm nhận bằng chính những việc rất cụ thể. Khi sự thuận tiện của người dân trở thành mục tiêu trong từng khâu giải quyết công việc, chính quyền cơ sở cũng từng bước đến gần dân hơn, góp phần xây dựng niềm tin và tạo động lực cho sự phát triển của địa phương.