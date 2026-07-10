Công nghiệp - Xây dựng Những dự án kết nối phát triển ở Bắc Ruộng Giống như những mảnh ghép ráp lại, các dự án thi công ở Bắc Ruộng trong năm 2026 tạo ra không gian mới cho phát triển vùng nông nghiệp theo hướng liên kết, nâng cao giá trị.

1 tuyến đường mới được đầu tư ở xã Bắc Ruộng

Theo ông Lưu Đức Lợi, Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Ruộng, đối với dự án thứ 3 cũng đầu tư nâng cấp các tuyến đường hiện hữu trên địa bàn xã, đang trong giai đoạn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật để trình Sở Xây dựng thẩm định, phê duyệt, khi đủ điều kiện về vốn thì Bắc Ruộng nỗ lực khởi công trong năm 2026 để tạo niềm tin trong Nhân dân, cũng như tạo cho bộ mặt nông thôn được khởi sắc.

Thế nên, những dự án trên xuất hiện cũng là tiến tới xóa dần điểm yếu hạ tầng chưa kết nối đồng bộ của Bắc Ruộng sau sáp nhập. Đồng thời, thúc đẩy mở ra ngành kinh tế mới là phát triển du lịch nông thôn, nhất là trên địa bàn xã một số hộ dân đã đầu tư vào các loại hình dịch vụ như: View sân vườn, dịch vụ ăn uống nghỉ dưỡng, hồ câu cá dịch vụ, phát triển sản phẩm đặc trưng tại địa phương,…

Đường vào khu sản xuất 180 ha ở Bắc Ruộng chuẩn bị nâng cấp từ vốn đầu tư công của tỉnh

Chỉ thêm 1 tuần, khối lượng thi công tại 8 dự án chủ yếu là giao thông trong khu dân cư và nâng cấp trụ sở làm việc của Bắc Ruộng đã tăng, đồng nghĩa cũng đẩy tỷ lệ giải ngân đầu tư công năm 2026 tại xã từ 65,15% (mốc 30/6/2026) lên 92,98% trong tổng vốn gần 3,9 tỷ đồng.

Đây là giai đoạn tăng tốc, vì xã đã có kế hoạch vào ngày 15/8 tới, tức còn hơn 1 tháng nữa, sẽ giải ngân 100% vốn đầu tư trên. Sự về đích sớm này không đơn thuần bởi số vốn đầu tư không nhiều mà xuất phát ở cách thức triển khai cho thấy Bắc Ruộng làm bài bản, nhịp nhàng, khoa học từ quy trình đầu tư dự án đã thực hiện ngay từ đầu năm, HĐND xã thông qua, UBND xã phê duyệt dự án… rồi triển khai thi công sớm.



Sự “nhanh nhẹn” trên còn được chứng minh qua việc xã tranh thủ được 3 dự án từ vốn đầu tư công của tỉnh trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 để triển khai trong năm 2026 trên địa bàn xã.

Đây là điều không nhiều xã nắm bắt thời cơ được, vì tại Công văn số 4632 về “rà soát, đề xuất danh mục dự án khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, năm 2026 và đề xuất bổ sung kế hoạch vốn cho các dự án trong kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026”, do Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười ký ngày 7/4/2026 có yêu cầu cụ thể.



Tuyến đường kết nối khu dân cư và sản xuất ở xã Bắc Ruộng

Đó là “Đề xuất danh mục dự án, dự án bố trí kế hoạch vốn để khởi công mới năm 2026 do các xã, phường, đặc khu trực tiếp làm chủ đầu tư với số lượng không quá 3 dự án/địa phương. Trong đó, các dự án phải bảo đảm một số điều kiện như: phù hợp với chiến lược, phương hướng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đủ điều kiện bố trí vốn theo quy định của pháp luật về đầu tư công (theo khoản 2, Điều 56 Luật Đầu tư công); cam kết không gặp khó khăn, vướng mắc và triển khai thực hiện, giải ngân được ngay, hết số vốn được bố trí (kèm theo nhu cầu bố trí vốn năm 2026 và các năm tiếp theo)...”.

Bởi thế, có xã, phường được chấp thuận 1 dự án hoặc 2 dự án, còn Bắc Ruộng thì được cả 3 dự án với tổng vốn khoảng 28,3 tỷ đồng. Trong đó, 2 dự án đang thực hiện các công tác để tổ chức đấu thầu, với tổng vốn 20,2 tỷ đồng đều là những dự án giao thông. Các dự án: Nâng cấp (thảm mặt đường) các tuyến đường khu dân cư Măng Tố; Nâng cấp (thảm mặt đường) các tuyến đường thôn Đức Tân 5 và Măng Tố 3; Nâng cấp tuyến đường giao thông nội đồng ra cánh đồng 180 ha mở ra không gian phát triển mới khi hoàn thành.

Người dân sẽ được thụ hưởng từ các dự án lớn trên đều háo hức chờ đợi.

Vì các dự án tưởng riêng biệt nhưng khi đầu tư hoàn thiện thì đều có kết nối với nhau trong một phạm vi nhất định, không chỉ đơn thuần trong khu dân cư mà còn dẫn ra các khu sản xuất lớn của xã, như vào khu sản xuất 450 ha cao su của thôn 3, thôn 4, đồng thời cũng liên thông với khu sản xuất 180 ha lúa của thôn 3.



Theo ông Lưu Đức Lợi, Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Ruộng, đối với dự án thứ 3 cũng đầu tư nâng cấp các tuyến đường hiện hữu trên địa bàn xã, đang trong giai đoạn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật để trình Sở Xây dựng thẩm định, phê duyệt, khi đủ điều kiện về vốn thì Bắc Ruộng nỗ lực khởi công trong năm 2026 để tạo niềm tin trong Nhân dân, cũng như tạo cho bộ mặt nông thôn được khởi sắc.

Thế nên, những dự án trên xuất hiện cũng là tiến tới xóa dần điểm yếu hạ tầng chưa kết nối đồng bộ của Bắc Ruộng sau sáp nhập. Đồng thời, thúc đẩy mở ra ngành kinh tế mới là phát triển du lịch nông thôn, nhất là trên địa bàn xã một số hộ dân đã đầu tư vào các loại hình dịch vụ như: view sân vườn, dịch vụ ăn uống nghỉ dưỡng, hồ câu cá dịch vụ, phát triển sản phẩm đặc trưng tại địa phương…